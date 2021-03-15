Мощный допинг-скандал в российском футболе. Пробу экс-игрока сборной скрыли 8 лет назад

Владимир Обухов навсегда войдёт в историю российского футбола – нет, он не выиграл международную награду и не номинирован на «Золотой мяч».

Его поймали на допинге. Точнее – на его сокрытии, что в чём-то даже хуже.

В распоряжении «Чемпионата» оказалась копия уведомления о «потенциальном нарушении антидопинговых правил», которое ФИФА направила в РФС на имя генерального секретаря Александра Алаева.

Привет прилетел из 2013 года: 20 марта, находясь на сборе молодёжной сборной России на базе в Новогорске, Обухов сдал один из регулярных допинг-тестов. Согласно уведомлению ФИФА, футболист попал под расследование из-за попытки сокрытия запрещённого вещества метандиенона*. «Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия».

❓ Метандиенон – анаболический стероид, способствующий увеличению мышечной массы и укреплению костной системы.

В качестве доказательства ФИФА приводит данные об обнаруженных расхождениях в исходных данных* в базах московской антидопинговой лаборатории (LIMS) от 2015 года и от 2019 года. Как такое могло произойти? Григорий Родченков, чьё имя вам должно быть хорошо известно, в октябре 2017 года передал отделу расследований ВАДА копию базы данных LIMS с информацией об образцах в период с 1 января 2012 года по 31 августа 2015 года. В январе 2019-го команду ВАДА допустили в московскую лабораторию, и с пустыми руками они не ушли – прихватили судебно-медицинские копии данных с серверов на 23 терабайта. Изучив все материалы, агентство пришло к выводу, что информация с их копий не во всём совпадает с той, что была получена ими в 2015 году – так они установили, что базу данных от 2019 года нельзя считать достоверной.

В случае с Обуховым исходные данные его образца были проанализированы независимым лабораторным экспертом, который подтвердил, что проба была положительной. «Кроме того, департамент разведки и расследований ВАДА установил, что вы совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС московской лабораторией как «отрицательная», – говорится в уведомлении ФИФА.

❓ Исходные данные (raw data) – это результат анализа образцов, который показывает, было обнаружено вещество или нет. В антидопинговых делах именно эти данные считаются убедительнее, чем те, что загружаются в LIMS.

Обухов уже давно был под подозрением ФИФА: «Чемпионат» в 2018 году сообщал о списке из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали федерацию, и его имя там тоже значилось. С той же самой датой допинг-теста, что и в нынешнем уведомлении – уже обвинительном.

В 2013 году он был в «Торпедо», поэтому сейчас большие вопросы к врачу клуба: как так получилось?

Что будет дальше?

📒 Досье передадут Дисциплинарному комитету ФИФА для дальнейшей оценки. После этого орган обязан проинформировать о своём решении игрока и предоставить ему возможность объясниться.



⛔ До окончательного решения Обухова могут временно отстранить от участия в любых соревнованиях и спортивной деятельности. ФИФА уточняет, что игрок может добровольно «отстраниться» в течение десяти дней после присланного ему уведомления: «Получив это письмо, вы имеете возможность признать нарушение антидопинговых правил и воспользоваться потенциальной возможностью сокращения срока дисквалификации».



⛔ Если Обухов не сможет доказать свою невиновность, ему грозит дисквалификация на четыре года.