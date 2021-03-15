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Допинговый скандал в российском футболе, положительная допинг-проба Владимира Обухова, подробности, реакция

Допинг в российском футболе
Кирилл Закатченко Евгений Марков
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Новый допинговый скандал в российском футболе. Какими будут последствия? LIVE
Доигрались! Когда уже всё это закончится?
Футбол / РПЛ 0
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В российском футболе новый допинговый скандал! Нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом «Чемпионату» стало известно из официального письма от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, которое оказалось в распоряжении нашей редакции.

Допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.

Теперь футболисту грозит дисквалификация сроком на четыре года. Наверняка в ближайшее время появится новая информация по этому делу, тем более что ФИФА уже возбудила дело в отношении нескольких игроков. Следим за дальнейшим развитием событий!

ФИФА возбудила дела в отношении трёх российских футболистов
Live Евгений Марков

«Я не верю». Борис Игнатьев – о применении допинга Владимиром Обуховым

Игнатьев тренировал Обухова в «Торпедо»

• «Про допинг я вообще не слышал, даже представить себе не могу во втором дивизионе, где решались небольшие задачи.

А футболист никогда на такое не пойдёт – он понимает, что это командная игра и от него практически ничего не зависит. Зачем ему принимать какой-то допинг в ущерб здоровью, ему деньги платят не за результат, а за контракт?»

• «Футболисту важно получать хорошие деньги, чтобы здоровье было в порядке, и чтобы девчонки не обижались. И все понимают, что побочное от допинга влияет на здоровье. Плюс здесь никакого преимущества он не даёт, это не на 100 метров бежать».

• «Я не верю в допинг Обухова, ему это было ни к чему. Он пришёл в аренду из «Спартака», хотел получить игровую практику. Да и по интеллекту Вове эти вещи были ни к чему. Хотел увеличить мышечную массу? Такого не могу сказать, в «Спартаке» он и мог качаться. Он пришёл к нам играть, и как футболист нас устраивал. Со всех позиций – и мышечной основы, и скорости, интеллигентный футболист.

С врачом команды никаких разговоров у нас не было. Работать в Орехово-Зуево и давать таблетку, чтобы что? В финал кубка выйти? Какая-то ахинея просто».

10:48 Кирилл Закатченко

Сергей Пушкин, агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова, прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые в отношении футболиста.

«Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало. Письмо от ФИФА – вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами всё видите», — приводит слова Пушкина Metaratings.

10:43 Евгений Марков

«Биатлонисты молодцы, а футболисты — нет». Оперативный комментарий Дмитрия Губерниева

«Если Обухов ел допинг, то будет наказан, если нет – не будет. Вряд ли это козни администрации Байдена против футболиста. Не думаю, что Европейский союз тоже сильно заинтересован в его дисквалификации. Это внутренние дела футболиста. Будем ждать расследования. А биатлонисты без допинга, как мы знаем, причём уже давно. Биатлонисты молодцы, а футболисты нет».

10:41 Кирилл Закатченко

ФИФА возбудила дела в отношении трёх российских футболистов

В Российском футбольном союзе прокомментировали появившуюся информацию о возможном нарушении антидопинговых правил нападающим «Ростова» Владимиром Обуховым.

«Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идёт об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. РФС находится в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

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10:41 Кирилл Закатченко

Все подробности нашумевшей истории с Обуховым можно почитать в этой статье.

Мощный допинг-скандал в российском футболе. Пробу экс-игрока «Спартака» скрыли 8 лет назад
Владимир Обухов пойман на стероидах.
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