Новый допинговый скандал в российском футболе. Какими будут последствия? LIVE

«Я не верю». Борис Игнатьев – о применении допинга Владимиром Обуховым

Игнатьев тренировал Обухова в «Торпедо»

• «Про допинг я вообще не слышал, даже представить себе не могу во втором дивизионе, где решались небольшие задачи.



А футболист никогда на такое не пойдёт – он понимает, что это командная игра и от него практически ничего не зависит. Зачем ему принимать какой-то допинг в ущерб здоровью, ему деньги платят не за результат, а за контракт?»



• «Футболисту важно получать хорошие деньги, чтобы здоровье было в порядке, и чтобы девчонки не обижались. И все понимают, что побочное от допинга влияет на здоровье. Плюс здесь никакого преимущества он не даёт, это не на 100 метров бежать».



• «Я не верю в допинг Обухова, ему это было ни к чему. Он пришёл в аренду из «Спартака», хотел получить игровую практику. Да и по интеллекту Вове эти вещи были ни к чему. Хотел увеличить мышечную массу? Такого не могу сказать, в «Спартаке» он и мог качаться. Он пришёл к нам играть, и как футболист нас устраивал. Со всех позиций – и мышечной основы, и скорости, интеллигентный футболист.



С врачом команды никаких разговоров у нас не было. Работать в Орехово-Зуево и давать таблетку, чтобы что? В финал кубка выйти? Какая-то ахинея просто».