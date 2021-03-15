Могут ли наказать сборную России из-за допинга Обухова? Разбор скандала с юристом

Допинг добрался до российского футбола – скандал случился из-за нападающего «Ростова» Владимира Обухова. Как стало известно «Чемпионату» из письма на имя генсека РФС Александра Алаева, игрока подозревают в нарушении антидопинговых правил и попытке сокрытия этих самых нарушений. Допинг-проба, взятая у Обухова в 2013 году на сборах молодёжной сборной России и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. Что теперь грозит футболисту и может ли ФИФА или УЕФА из-за Обухова наказать нашу сборную, например, лишить возможности использовать флаг на форме? Специально для «Чемпионата» спортивный юрист Артём Пацев разобрал возможные последствия скандала.

Допинговый скандал в российском футболе! Насколько суровым будет наказание? LIVE Доигрались! Когда уже всё это закончится?

– На месте ФИФА я бы открыл отдельное расследование в отношении организации, допустившей утечку конфиденциального письма о начале процедуры расследования возможного нарушения. Такие письма обычно получают ВАДА, национальная федерация по виду спорта – в нашем случае это РФС и национальная антидопинговая организация – у нас это РУСАДА. Пару-тройку лет назад в РУСАДА были утечки, но сейчас это прекратилось после проведённых внутренних расследований. А у РФС, к сожалению, такие проблемы уже были: проходящие через РФС документы почему-то становятся достоянием общественности, в нарушение статьи 14 всемирного кодекса. Задача и РФС, и остальных адресатов таких писем — сделать так, чтобы информация в неразглашенном виде дошла до игрока – очевидно, что в этом случае с этим они не справились.

Это важно, чтобы не было предвзятого отношения к конкретному спортсмену. Письмо говорит только о возможном нарушении правил. А расследовать, согласно требованиям Международного Стандарта, должны и версию о том, что нарушение антидопинговых правил было, и о том, что такого нарушения не было. Причём с одинаковым усердием. Может, спортсмена ещё оправдают по результатам расследования, а его имя уже связали с допинг-скандалом, и в глазах общественности он «замазан».

– Что может грозить игроку – четыре года дисквалификации?

– Теоретически может грозить четыре года дисквалификации. По кодексу 2009 года базовая санкция за метандиенон – два года в случае первого нарушения. У «подозреваемого», как я понимаю, оно первое. Если при этом будут установлены отягчающие обстоятельства или другое нарушение, например, активная попытка влияния на результат теста, то спортсмен может получить до четырех лет дисквалификации. Но это нарушение тоже надо доказать по результатам расследования.

– Нет ли у дела срока давности? Возможное нарушение было ещё в марте 2013 года.

– Общий срок давности, существовавший по тогдашнему кодексу – восемь лет. Если дело возбуждено сейчас, а пробу брали позже, скажем, 14 марта 2013 года, то в срок расследователи уложились. Главное в этот срок – возбудить дело, а не вынести по нему решение.

– Может ли что-то грозить сборной России, учитывая, что известно о ещё нескольких делах ФИФА? Мы ведь помним истории с запретом на использование флага и гимна российскими спортсменами.

– Истории с флагом и гимном и нынешний случай футболистов – разные вещи. Здесь мы говорим об индивидуальных случаях. А санкции, связанные с флагом и гимном – совершенно другое дело, не относящееся к конкретным спортсменам, там санкции были наложены за совершенно иное. Объединить их нельзя, это исключено — это следует даже из текста декабрьского решения CAS по «санкциям в отношении всего российского спорта». Обсуждаемые же дела — индивидуальные случаи игроков.

Мощный допинг-скандал в российском футболе. Пробу экс-игрока «Спартака» скрыли 8 лет назад Владимир Обухов пойман на стероидах.

– То есть на сборной России это никак не скажется?

– Если это игроки, не выступавшие за сборную, то никаких последствий для команды быть не может. Если же, теоретически, одно и то же вещество принимали футболисты одной команды, то может встать вопрос в отношении санкций к клубу и прошлым его результатам. Последствия для команд бывают тогда, когда результаты нескольких индивидуальных расследований ведут к одному и тому же лицу. Допустим, если у семи человек из одной команды положительный тест на мельдоний. Тогда возникают вопросы к команде: как так получилось, что у всех в вашей команде положительные тесты? А если разные люди, вещества, обстоятельства нарушений, то «общего корня» нет – нет и дела против какой-то команды, тем более сборной команды, куда приезжают игроки совершенно разных клубов.

– А могут ли наказать РФС за совершенное игроком нарушение?

– Нет. В цепочке «сдача пробы — перевозка пробы — анализ пробы — обработка результатов», не участвуют ни клуб, ни национальные федерации, поскольку они не являются антидопинговыми организациями. Они лишь кратко информируются о возбуждении производства и о результатах рассмотрения дела.

– Дисквалификация у Обухова может быть меньше, если спортсмен признает нарушение?

– Наказание может быть снижено не в результате признания. Единственный вариант уменьшения срока – это деятельное раскаяние спортсмена, грубо говоря: если он кого-то «сдаст». Где взял вещество, кто дал, зачем. И считаться раскаяние будет деятельным, если антидопинговая организация сможет открыть новое дело в отношении указанного спортсменом лица и привлечь его к ответственности.

– Тема предвзятости к российским спортсменам в допинговых расследованиях достаточна актуальна. Можно ли бояться предвзятости в случае российских футболистов?

– Я знаю, что в антидопинговом отделе ФИФА работают профессиональные люди. Не думаю, что будет какая-то предвзятость из-за национальности игроков, таких опасений у меня лично вообще нет.