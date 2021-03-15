Защитник «Зенита» советует песню, под которые можно смотреть его точные удары.

Караваев выстрелил с 30 метров и выложил гол под «Небо славян». Просто ракета!

Новый тур РПЛ = новая красота, к которой теперь, видимо, надо привыкать и ждать голов с очень дальних секторов постоянно.

🚀 Сначала восхитимся пушкой Дениса Макарова в ворота «Уфы». Его «Рубин», кстати, выиграл четвёртый раз в пяти последних матчах и забрался на пятое место после побед над «Спартаком» и «Зенитом». У самого Макарова – «6+1» в этом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальной странице РПЛ в «Инстаграме».

Про левую ногу Макарова мы рассказывали неделю назад – гол «Зениту», во время которого пали один Ловрен и один Дуглас Сантос, нападающий «Рубина» после этого ещё и подробно описал.

Финты: «С детства заложено, что такой финт [ложный замах] у меня получается. Но я его не так часто использую, потому что защитники тоже смотрят игры и изучают манеру действий соперника. Но в матче с «Зенитом» голова уже отключилась – на автоматизме делал то, что тренировал много лет».

Удар: «Сначала хотел пробить левой, но потом понял, что удар перекрывают, и решил убрать под правую. Я не король ударов с неё, хотя могу иногда попасть, она тоже рабочая. Но тут ещё раз переложил под левую и тогда уже нанёс удар. Всё получилось».

Гол Макарова «Зениту» – искусство. Разобрали красоту посекундно и передали Ловрену привет Внутри – детали нестандартного дриблинга Дениса и выбора между «Рубином» и ЦСКА.

🚀 Новые восхищения – Вячеславу Караваеву из «Зенита», а ракета отправляется в ворота «Ахмата». И да – ради такого стоило ждать голов Караваева с октября.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальной странице РПЛ в «Инстаграме».

Правый – на секундочку – защитник получил мяч надалеко от центрального круга, пробросил вперёд, увидел, что вратарь Шелия чуть вышел из ворот, и засадил над ним в дальнюю девятку с 30 метров.

На вопрос зенитовской медиа-команды «Слава, что вы снова сделали?» Караваев сказал: «Не знаю, что ответить». И всё же расписал гол.

1. «Бил осознанно».

2. «Была свободная зона, ворвался, пробил и забил».

3. «Да, красивый гол, но не менее красивые забивались и потом».

«Зенит» победил со счётом 4:0 и оторвался от ЦСКА на пять очков.

Караваев выкладывает голы под музыку – сначала Моргенштерн, теперь «Алиса»

В «Инстаграме» Караваев опубликовал видео гола под проигрыш из «Неба славян» группы «Алиса» – в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба, который существовал в центре города с 1981-го по начало 90-х и стал домом для групп «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Зоопарк», «Аукцыон», «Пикник» и многих других.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице Вячеслава Караваева в «Инстаграме».

Юбилей поддержали фанаты «Зенита» – перфомансом на весь «Вираж» с адресом рок-клуба (Рубинштейна, 13) и посылом «40 лет на своей волне».

Гол-пушку под музыку Караваев уже выкладывал в сентябре – то есть забивал сборной Сербии (Россия дома победила 3:1) под песню рэперов Моргенштерна и Элджея Cadillac, стартующую со слов «Слава, что ты сделал?»

На вопрос «Чемпионата», под какую песню лучше смотреть голы Караваева, футболист ответил: под песню «Пуля» его любимой рэп-группы ГРОТ.

Где есть такие строки:

«Значит, все эти вспышки не ошибка и не сбой,

Ведь пуля вылетала, когда некто жал спусковой.

«Пули всему виной» – как сверху говорили в детстве,

Чтобы проходя мимо причин вечно тушить последствия!»

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А какие песни под такие голы будете слушать вы? Рассказывайте в комментариях!