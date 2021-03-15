Караваев выстрелил с 30 метров и выложил гол под «Небо славян». Просто ракета!

Новый тур РПЛ = новая красота, к которой теперь, видимо, надо привыкать и ждать голов с очень дальних секторов постоянно.
🚀 Сначала восхитимся пушкой Дениса Макарова в ворота «Уфы». Его «Рубин», кстати, выиграл четвёртый раз в пяти последних матчах и забрался на пятое место после побед над «Спартаком» и «Зенитом». У самого Макарова – «6+1» в этом сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальной странице РПЛ в «Инстаграме».
Про левую ногу Макарова мы рассказывали неделю назад – гол «Зениту», во время которого пали один Ловрен и один Дуглас Сантос, нападающий «Рубина» после этого ещё и подробно описал.
Финты: «С детства заложено, что такой финт [ложный замах] у меня получается. Но я его не так часто использую, потому что защитники тоже смотрят игры и изучают манеру действий соперника. Но в матче с «Зенитом» голова уже отключилась – на автоматизме делал то, что тренировал много лет».
Удар: «Сначала хотел пробить левой, но потом понял, что удар перекрывают, и решил убрать под правую. Я не король ударов с неё, хотя могу иногда попасть, она тоже рабочая. Но тут ещё раз переложил под левую и тогда уже нанёс удар. Всё получилось».
🚀 Новые восхищения – Вячеславу Караваеву из «Зенита», а ракета отправляется в ворота «Ахмата». И да – ради такого стоило ждать голов Караваева с октября.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальной странице РПЛ в «Инстаграме».
Правый – на секундочку – защитник получил мяч надалеко от центрального круга, пробросил вперёд, увидел, что вратарь Шелия чуть вышел из ворот, и засадил над ним в дальнюю девятку с 30 метров.
На вопрос зенитовской медиа-команды «Слава, что вы снова сделали?» Караваев сказал: «Не знаю, что ответить». И всё же расписал гол.
1. «Бил осознанно».
2. «Была свободная зона, ворвался, пробил и забил».
3. «Да, красивый гол, но не менее красивые забивались и потом».
«Зенит» победил со счётом 4:0 и оторвался от ЦСКА на пять очков.
Караваев выкладывает голы под музыку – сначала Моргенштерн, теперь «Алиса»
В «Инстаграме» Караваев опубликовал видео гола под проигрыш из «Неба славян» группы «Алиса» – в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба, который существовал в центре города с 1981-го по начало 90-х и стал домом для групп «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Зоопарк», «Аукцыон», «Пикник» и многих других.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице Вячеслава Караваева в «Инстаграме».
Юбилей поддержали фанаты «Зенита» – перфомансом на весь «Вираж» с адресом рок-клуба (Рубинштейна, 13) и посылом «40 лет на своей волне».
Гол-пушку под музыку Караваев уже выкладывал в сентябре – то есть забивал сборной Сербии (Россия дома победила 3:1) под песню рэперов Моргенштерна и Элджея Cadillac, стартующую со слов «Слава, что ты сделал?»
На вопрос «Чемпионата», под какую песню лучше смотреть голы Караваева, футболист ответил: под песню «Пуля» его любимой рэп-группы ГРОТ.
Где есть такие строки:
«Значит, все эти вспышки не ошибка и не сбой,
Ведь пуля вылетала, когда некто жал спусковой.
«Пули всему виной» – как сверху говорили в детстве,
Чтобы проходя мимо причин вечно тушить последствия!»
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А какие песни под такие голы будете слушать вы? Рассказывайте в комментариях!
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