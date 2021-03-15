Недавно был в любительской лиге, а теперь — в сборной России. История взлёта Самошникова

Совсем скоро сборная России проведёт очередные игры отбора к чемпионату мира. Нашей команде предстоят встречи с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта). В составе — без особых изменений, но бросаются в глаза две фамилии.

Из «Рубина» вызвали Юрия Дюпина и Илью Самошникова. Для обоих это первое приглашение в сборную России. И если Дюпин более-менее знаком широкой общественности, то Самошников — новичок. Причём это касается не только национальной команды, но и РПЛ в целом. Рассказываем, что нужно знать об Илье и почему его вызвали в сборную.

Четыре года назад Самошников играл в любительской лиге. Всё изменила смерть отца

Начинал Илья свой путь в футболе с самых низов. В отличие от большинства игроков, выступающих в РПЛ, он не проходил школу ведущих клубов страны. Футбольное образование Самошников получал в «Русиче», который представляет ЛФЛ.

До 19 лет Илья играл на любительском уровне. Иногда даже не в большой футбол, а в формате 8x8. Но благодаря ЛФЛ Самошников получил бесценный опыт. «Там футбол непредсказуемый, — признался Илья в интервью «СЭ». — В тебя постоянно прыгают, и риск травмы гораздо выше, чем в профессиональном футболе».

Переломный момент случился, когда в семье Самошниковых не стало отца. По словам Ильи, тогда он понял, что ему придётся тянуть всё на себе, и в ЛФЛ оставаться нельзя. «Папа хотел, чтобы я играл в РПЛ, и я должен был это сделать. Должен был доказать, что могу помогать семье, могу стать мужчиной в доме, кормильцем», — объяснил Самошников.

ФНЛ, «Торпедо» и приглашение в «Рубин». Самошникову звонил лично Слуцкий

Из ЛФЛ Самошников попал в «Велес», а чуть позже он оказался в московском «Арарате». Однако у клуба возникли проблемы, и Илье пришлось искать новую команду. Звали в «Спартак-2», но Самошников сделал выбор в пользу «Шинника». Уже оттуда Илья переходил в «Оренбург», но трансфер сорвался из-за агентов.

Летом 2019 года Самошников пополнил состав «Торпедо», где сразу стал одним из главных открытий ФНЛ. Играя слева в защите, он смог забить один мяч и отдать пять голевых передач в 22 матчах за «автозаводцев». Отличная статистика для игрока обороны.

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Переход на следующий уровень случился достаточно быстро — в январе 2020 года Самошникова пригласили в «Рубин». «Мне позвонил агент и сказал, что есть интерес «Рубина». На следующий день проснулся и увидел сообщение от Слуцкого: «Это Леонид Викторович, перезвони мне, когда будет время». Было ощущение, что это сон», — сказал Илья в интервью «СЭ».

Сейчас Илья Самошников — один из лучших на своей позиции в РПЛ

Сам Илья называет Слуцкого «главным фактором», из-за которого он согласился на переход в «Рубин». Хотя поначалу ему было тяжело адаптироваться в казанском клубе: долго осваивался в коллективе, набирал форму, привыкал к требованиям РПЛ.

В этом сезоне Самошников стал основным игроком «Рубина». На его счету 19 матчей во всех турнирах, 2 гола и 1 ассист. При этом Илья по ряду показателей (в среднем за матч) входит в число лучших игроков РПЛ на своей позиции: удары (0,8), успешные обводки (1,1), отборы (3,0) и перехваты (2,8).

За четыре года Самошников прошёл путь от любительского футбола до РПЛ и сборной России. При этом Илье всего 23 года, и наверняка он ещё вырастет как игрок. Учитывая, что выбор на левом фланге обороны у нас не слишком большой, Самошников может стать основным в сборной уже сейчас.