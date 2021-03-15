«Я объявил — Дзюба забил. Значит, всё правильно». Черчесов — о составе сборной

Сегодня сборная России огласила состав на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с журналистами и ответил на главные вопросы о составе сборной и сообщил другие важные вещи.

О Дюпине и Самошникове

«Мы смотрели и в 2020 году, кто себя проявляет, кто показывает свой потенциал. Были сборы в Турции у команд, смотрели все игры. Дюпин и Самошников себя проявляли. Сейчас они борются за еврокубки с «Рубином». Планка у них повысилась, играют на другом уровне. Задачи у них поменялись, мотивационный момент другой. Вчера вот Самошников забил после того, как узнал, что его вызвали в сборную. Значит, всё сделали правильно».

О нападающих

«Рады, что Смолов забил два гола в двух матчах. Но у нас есть Ионов, Жемалетдинов, Головин, которые могут сыграть второго нападающего. Сейчас у нас три игры. А Баринов и Смолов проведут нормальный сбор с «Локомотивом», чтобы поддержать свою форму на высоком уровне и потом дать нам ещё пищу для размышлений. Но мы рады, что Смолов здоров и забивает».

О молодёжке

«Никто никому не приносил жертв из нас с Галактионовым. Да, мы общаемся каждую неделю. Приняли такие решения. Возможно, возник бы вопрос по Сафонову, но ситуация сама разрешилась, так получилось. С листа почти никто не играет в сборной. Выдёргивать из молодёжки тех, кто попал на чемпионат Европы… Если бы у нас была 100% уверенность, что какой-то игрок приедет и сыграет за основу, то этот игрок был бы у нас. Есть обойма молодых игроков, на кого мы обращаем внимание. Уверен, в будущем они будут за нас играть».

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О здоровье Фернандеса

«Понятно, когда столкновение и сразу замена, то у тебя мысль, что что-то серьёзное. У меня были сразу все фотографии. Смотрелось не очень приятно, но это просто ушиб, перелома нет. Врачи с ним в контакте, тем более его агент тоже сказал, что он будет готовиться к следующему матчу».

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О защитниках

«Жиров? Смотрим не на место команды в таблице, а на игрока и пищу, которую он оставил после прошлого сбора. Плюс на других игроков на этой позиции. Мы ему что-то подсказали, делаем для себя выводы, он — тоже. В плане готовности и мобильности, индивидуального уровня – Вторая Бундеслига заставляет игрока быть на высоте. Кутепов? Одну игру провёл, полгода не играл. Не знаем, что в следующие полгода будет. А Нойштедтер все игры на сборах сыграл, мы его знаем. Плюс есть Дивеев, Евгеньев. Дай бог, чтобы они прошли в финальную часть чемпионата Европы. На Кудряшова рассчитываем как на левого защитника. Но и центрального защитника у нас он играл. Семёнов провёл все матчи в основном составе, достаточно надёжно и уверенно. С Джикией они друг друга дополняют. Не было его в Сербии, Джикия один не справился».

О Гильерме

«Доверие к нему не упало. Дело не только в 0:5 в матче с Сербией. Объективно, был отрезок, когда он не был на определённом уровне, который был нам нужен. Но мы вызывали его в сборную. У нас будет возможность поговорить с ним в Сочи, так как «Локо» будет рядом. Всё в рабочем режиме. Ситуация подсказала такое решение».

О Головине

«Он пропустил из-за травмы много времени. Но нас радует, что с каждым туром он вырывает свои минуты. На Сашу это похоже. Он парень с характером, который просто так ничего никому не отдаст. Я знаю Ковача. Он всегда объективно подходит к ситуации. Если Головин играет какое-то время и его меняют, то это не значит, что Головин слабый, а значит, что есть игрок, который тоже достоин получать какое-то игровое время».

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О Жиркове

«Провёл хороший сбор в Дубае. Мы с ним на связи. Есть МРТ, которое подтвердило, что у него нет ничего серьёзного. Приедет на сбор, ситуативно решим. Игрок такого уровня нам способен помочь. Мы знаем, что физиология бывает у всех разная. Кому-то хватает после долгой травмы и недели, чтобы форму набрать, а кому-то месяц нужен».

О Миранчуке

«Лёша – игрок нашей обоймы. Информации у нас достаточно. Понятно, что играет он не так много в «Аталанте». Но мы видели по его минутам трансформацию его игровых качеств. Прилетит в сборную, переговорим. Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даём, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там – в клубе».

О Соболеве

«Кто знает, что было бы, если бы он тогда не получил травму у нас и его бы не прооперировали. Так получилось, что мы подтолкнули его к операции, хоть этого и не хотели. Мы никогда не никому не вредим. Та ситуация удивила, хотя все знали, о чем идёт речь. Мы стараемся никому не навредить. Для этого футболисты и играют, чтобы конкурировать. Критика Романцева, что он часто падает? Иногда это маленькие футбольные хитрости. Если бы он был маленьким игроком, это было бы не так заметно, а тут игрок большой, всем бросается в глаза. Мы это видим, мы ему уже про это подсказывали. Ещё переговорим».

О Дзюбе

«Объявил раньше, что он будет капитаном? Я сказал – он забил. Меня спросили, я тогда ответил. Конкретно ответил на вопрос, Артём забил. Значит, всё было сделано правильно».

О группе отбора к ЧМ

«У нас крепкая группа. Мальту уже смотрели, подготовили нарезки по игрокам. Это отборочная игра ЧМ. Надо готовиться максимально. В Словении и Словакии знаем больше игроков. Знаем, чего от них ждать. Но тут ты не знаешь, что у тебя покажет ПЦР, как и у соперника. Несколько уже раз так было, когда вроде здоровый, а играть нельзя».

О проведении матча с Мальтой

«Ситуация рабочая. Правительство решило объявить локдаун. Они думают, где проводить игру, а регламент говорит, что возможно это сделать на нейтральном поле. Мы предложили поменяться кругами, им идея понравилась, но потом правительство дало разрешение на проведение матча на Мальте. Вопрос отпал».

Об Ионове

«Абсолютно уверен в его вызове. Со «Спартаком» вынужденно сыграл не на своей позиции. Последний матч провёл в полузащите, имел свои моменты. Мы знаем, что он умеет».

Об Ахметове

«Забил в кубковом матче, информация у нас вся есть. Убыстряет атаку, развивает, вовремя отдаёт. Наша задача смотреть на все вещи».

О вакцинации

«Я не настаивал, чтобы делали другие. Я для себя сделал. Мне всегда спокойнее, если футболист уверен в том, что он делает. Другое дело, что, имея эту вакцину, у тебя есть защита. Мне сделали, мои антитела «зер гуд», кровь проверили. На своём опыте могу ответить про это. Это было моё решение».