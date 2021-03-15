«За это преступление должны ответить». Три главных вопроса к судьям после 22-го тура РПЛ

Прошедший 22-й тур РПЛ начинался со скандала: судьи отменили гол «Ростова» «Химкам», и в знак протеста команда Карпина могла даже не полететь на матч с «Ротором». Но вопросы вызвала не только игра «Ростова» – в центральном матче тура между «Динамо» и «Спартаком» удаления избежал Паршивлюк, а в питерской встрече «Зенита» с «Ахматом» в ворота гостей назначили спорный пенальти. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, подвёл итоги тура для судей и задал им три главных вопроса.

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«Химки» – «Ростов» — 1:0

«То, как отменили гол «Ростова» «Химкам», – беспредел. VAR провёл линию по руке Соу, но рукой забивать нельзя! Более того, после подачи Байрамяна, даже если допустить, что Соу находился за линией офсайда, мяч-то скидывал защитник «Химок». Соу не вмешивался в игру, не вводил в заблуждение игроков «Химок», ничего не делал – мяч шёл от игрока «Химок», который ошибся, неуклюже обработав мяч. В чём тут ошибка игрока «Ростова», я понять не могу. Как Сиденков, который три матча пытался работать неплохо, провёл линию офсайда по локтю Соу? Он не знает, что рукой забивать нельзя? Мы его ещё долго не увидим. В любом случае гол был забит по правилам



Пенальти в ворота «Ростова» тоже назначен неправильно. Мирзов, пытаясь ударить по воротам, увидел ногу защитника «Ростова», и сам об неё ударился, после чего упал. Именно Мирзов – инициатор контакта. Следовало продолжить матч.

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На 74-й минуте следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Химок» – Полоз играл в мяч, а защитник хозяев попал ему ногой по голеностопу. Лапочкин продолжил игру, а VAR, где свой первый матч работал Сиденков, не вмешался. Были три ключевые ошибки судей, повлиявшие на результат». Оценка у Лапочкина — 7,4».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Урал» – «Ротор» — 1:0

«На матче работал Вилков. Он не показал ни одной жёлтой карточки, но там и не надо было. Даже странно – команды, которые борются за непопадание в стыки, отлично играли в футбол. Вилков же старался в это не лезть, решения принимал правильные, ничего криминального не было. Оценка у него — 8,4».

«Арсенал» – ЦСКА — 2:1

«Здесь снова работал тандем Безбородов — Казарцев, они по очереди вытаскивают друг друга. Они прилипли друг к другу, думаю, попросили ставить их вместе, потому что им так комфортно. Бывает, что понимаешь, что всё будет по делу в отношении друг друга.



Изначально матч для Безбородова был сложнее обычного – он из Санкт-Петербурга, а следующий матч у ЦСКА против «Зенита». На карточках у «армейцев» висели Фернандес, Влашич и Сигурдсон. И если бы Безбородов показал кому-то из них лёгкую жёлтую, то его бы обвинили в помощи «Зениту». Но те люди, которые его знают, понимают – он показал бы жёлтую только, если игрок сделал бы что-то вопиющее. Уверен, он пошёл бы на снижение оценки, чтобы политическая составляющая матча не повлияла на игру ЦСКА и «Зенита».



Что касается пенальти в ворота ЦСКА, то нарушение было, игрок ЦСКА попал сопернику по опорной ноге – это 11-метровый. VAR подсказал, что нарушение было внутри штрафной площади. Главное – Безбородов увидел, что нарушение было. Не стал гадать и назначил штрафной, дальше подсказал VAR. Пенальти в ворота ЦСКА поставили по делу.

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В первом удалении Безбородов показал нестандартное решение. В таких ситуациях судьи обычно не показывают жёлтые. Но дисциплина – это проблема игроков. В случае первого удаления была демонстративная откидка мяча: нарушение, свисток, и футболист «Арсенала» специально сильно выбил мяч за поле – за это положена жёлтая карточка. Второе удаление – тоже проблема «Арсенала». Дисциплина должна быть дисциплиной. Игрок «Арсенала» посчитал, что его толкнули, но для этого есть VAR. Зачем так бежать к судье и поливать его трёхэтажным матом? Григалава был поопытнее и остановился, а этот получил. Это не забота Довбни считать, толкнули его или нет.

Решения нестандартные, не думаю, что мы такие ещё увидим. Но если такие моменты будут, то мы вернёмся к этому моменту и спросим, почему другие судьи, в отличие от Безбородова, позволяют поливать себя матом. Оценка у Безбородова — 7,9, а если бы не вынос 11-метрового за штрафную площадь, то было бы 8,5 – за нестандартные жёлтые».

«Зенит» – «Ахмат» — 4:0

«Первое – это непоказ жёлтой Берише, когда он прыгал в ноги Барриосу, как и Фернандесу в прошлом туре. Думаю, он хотел заработать четвёртую жёлтую, которую в итоге и получил за разговоры. На 21-й минуте Мешков хорошо дал принцип преимущества, этот момент можно занести ему в копилку.



Что касается 11-метрового в ворота «Ахмата» на 64-й минуте, то такие пенальти просто нельзя ставить. Защитник «Ахмата» ничего не делал, просто положил ручки на соперника из «Зенита», а тот упал и схватился за лицо. Это не пенальти, а позор. Вспомните, как говорил Кашшаи о моменте с Соболевым в полуфинале Кубка с «Зенитом»: крови нет, контакт не значителен. А тут что, была кровь? Это просто безобразие.

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Этот пенальти сделал Кукуян, а он из Сочи, ему надо оправдываться перед руководством, вот он и помогает местному клубу. И Александр Гончар, работавший инспектором на матче «Химок» и «Ростова», тоже из Сочи. Не хочу верить в теории заговоров, но кажется, что судьи тащат «Сочи» в еврокубки. Это просто сговор. Нельзя такие пенальти назначать. Это преступление против футбола!



Оценка у Мешкова — 7,8».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Динамо» – «Спартак» — 1:2

«Иванов разобрался в эпизоде с падением Айртона в штрафной «Динамо», на бразильце не было 11-метрового. Айртон увидел ногу Паршивлюка, начал искать контакт, у него не получилось – и он упал сам. Но Иванов поступил по-судейски мудро, не показав жёлтую за симуляцию, чтобы не ломать игру на третьей минуте. На 50-й минуте он бы за такое точно карточку показал.



Что касается попадания мяча в руку Паршивлюку на 12-й минуте, то сам он не мог убрать руку в борьбе с Соболевым, даже если бы хотел – её держал Соболев. Она не в естественном положении, но Соболев не давал убрать руку. По голу вообще не понимаю, что смотрели – всё чисто. Видимо, после матча «Химок» и «Ростова» дали указание долго смотреть всё.

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А Паршивлюка следовало выгонять с поля, показывая жёлтую в начале второго тайма за фол на Айртоне. Это было зеркальное нарушение, также Паршивлюк блокировал Айртона в первом тайме, где карточку защитник «Динамо» получил. Здесь же Иванов показал принцип преимущества. Но он забыл, что когда фол на вторую жёлтую или красную карточку, то принцип преимущества не даётся.



Да, Иванов немного выравнивал игру. Выравнивание – это непоказ жёлтой Айртону и непоказ Паршивлюку за прыжок в голеностоп Джикии. В целом он провёл хороший матч – после игры никто ничего не говорил. Общая картинка у Иванова хорошая, но Паршивлюка он пожалел. Два одинаковых момента он расценил по-разному. Оценка — 7,4».

«Уфа» – «Рубин» — 0:3

«Панин провёл хороший матч. Он очень старательный, бегал много, сложного для него в матче особо не было».

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«Тамбов» – «Краснодар» — 0:4

«На 68-й минуте арбитры разобрались с голом «Краснодара». Была подача в штрафную «Тамбова», Газинский находился в офсайде, но мяч пришёл к нему от игрока «Тамбова». Для VAR это было бы простым решением, но Панин с помощником разобрались сами. Гол засчитан верно. В целом Шадыханов управлял игрой, оценка у него — 8,4».

«Локомотив» – «Сочи» — 3:1

«Тяжёлый матч для Матюнина, но я принял то, что он дал «Англию». Пропуски фолов были для обоих команд, они были одинаковыми – он давал бороться и пихаться. Пресс был серьёзный, игроки «Локомотива» много с ним разговаривали, но он выдержал. Но оценка — 8,3, всё-таки пропустил много фолов».

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Три главных вопроса по туру:

«Я всё могу понять, да и любой: бывают правильный и неправильный одиннадцатиметровый удар, бывает неправильный. Так же и с красными, жёлтыми. Но то, как судьи отменили чистый гол «Ростова» – преступление против футбола. Не только против команды, а глобально против игры. И люди должны ответить за это преступление. Так что первый вопрос: почему за такие вещи никто не отвечает? Это вещь, которую я по-человечески не могу понять.



Второй вопрос тоже по этому матчу. На VAR в матче «Химок» и «Ростова» работал молодой парень Сиденков. И давайте откровенно: виноват не он, а тот, кто его на этот матч рекомендовал. Так кто же это?

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Третий вопрос – скорее для болельщиков, чем для судей. Подумайте, приемлемо ли для вас судейство Иванова в матче «Динамо» и «Спартака» или «Локомотива» с «Сочи». Даже если бы «Спартак» сыграл вничью или «Локомотив» проиграл. Приняли бы вы в других играх судейство, как от Иванова в матче «Динамо» – «Спартак» или как у Матюнина, во встрече «Локомотива» с «Сочи»?