Роналду нанёс страшный удар ногой в челюсть вратарю. Почему его не удалили?!

Вчера, 14 марта, Криштиану Роналду сделал хет-трик за 30 минут в матче с «Кальяри» и опубликовал пост в своём «инстаграме» об абсолютном рекорде по числу забитых голов.

«Последние несколько недель были наполнены новостями, называющими меня лучшим бомбардиром в истории мирового футбола. Сообщалось, что я побил рекорд Пеле — 757 голов. Я благодарен за это признание, но теперь настало время объяснить, почему я не признавал это достижение до сих пор.

Моё вечное безоговорочное восхищение мистером Пеле и уважение к футболу середины ХХ века побудили принять во внимание его результат в 767 голов. Нужно учитывать, что Пеле забил девять мячей за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за бразильскую военную команду. Я воспринимаю эти голы как официальные. Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, но это не означает, что мы можем просто стереть историю в соответствии с нашими интересами.

Спасибо всем, кто принял участие в этом удивительном путешествии со мной. Моим товарищам по команде, моим оппонентам, фанатам красивой игры по всему миру и, прежде всего, моей семье и близким друзьям: можете быть уверены, я бы не справился без вас.

Теперь не могу дождаться следующих игр и испытаний! Очередные рекорды и трофеи! Поверьте, эта история ещё далека от завершения. Будущее за завтрашним днем, а «Ювентусу» и Португалии ещё многое предстоит выиграть», — написал Роналду.

Роналду сделал хет-трик за полчаса. Лучше бы забил в Лиге чемпионов! Криштиану в очередной раз доказал, что настоящие чемпионы умеют быстро подниматься с колен. Но где он был во вторник?

Жёлтая или красная карточка?

Но в тот вечер на Сардинии мы могли и не стать свидетелями трёх результативных ударов звёздного футболиста. На 14-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Ювентуса» возник спорный эпизод с участием Роналду и вратаря «Кальяри» Алессио Краньо. Криштиану столкнулся с голкипером сардинцев и, по мнению президента «Кальяри» Томазо Джулини, должен был получить прямую красную карточку за нарушение правил.



«Я искренне разочарован тем, с каким настроем подошли игроки «Кальяри» к этой игре, но больше всего я расстроен тем, что Роналду не был удалён с поля, поскольку этот инцидент мог изменить игру. Однозначно, это была опасная игра, она поставила под угрозу безопасность нашего вратаря и поэтому должна быть наказана красной карточкой. Это то, что говорится в своде правил», — заявил Джулини Football Italia.

Фото: кадры трансляции

Такое же мнение сложилось и у болельщиков «Кальяри». Они были возмущены решением арбитра показать Роналду лишь «горчичник».

«Это было удаление!»

«Красная на всю жизнь!»

«Там была красная».

«Дай красную… Жалкий рефери».

«Назначение Кальварезе уже было ясным сигналом. Позорный футбол».

«Только предупреждение… Это прямая красная».

Слова Федотова

Спорный эпизод специально для «Чемпионата» разобрал арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал:



«Это агрессивное поведение со стороны Роналду. Шипы у него тут как оружие, прямая нога. То, что он её в конце согнул, неважно. При этом нога идёт в лицо – это агрессия. Почему не удалили Роналду? Дураки есть не только в России».

Похожий эпизод с Понсе

Очень похожий момент был в матче «Спартак» – «Динамо», который состоялся в августе 2019 года. Нападающий красно-белых Эсекьель Понсе въехал шипами в грудь вратарю Антону Шунину, который уже зафиксировал мяч в руках. Главный арбитр Владислав Безбородов показал аргентинцу прямую красную карточку, а в интервью «Чемпионату» бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов подтвердил, что судья имел все основания удалить футболиста.

Фото: кадр трансляции

Фото: кадр трансляции