«Ливерпуль» выздоравливает. Медленно и трудно, но это единственно возможный способ

После катастрофического домашнего поражения от «Фулхэма» (хуже всего была именно его заслуженность) «Ливерпуль» в Лиге чемпионов спокойно отдал «Лейпцигу» мяч и убил контратаками. Без шоу, но с явным преимуществом и полным контролем ситуации. Есть искушение сказать, что это из-за результата первого раунда – можно было играть по счёту. Но это не так.

Чтобы сохранять хоть какие-то шансы на попадание в топ-4, «Ливерпулю» больше нельзя терять очки. И уж точно нельзя в гостях у «Вулверхэмптона». Если подходить к матчу с логикой результата, то гости должны были захватить инициативу и тотально доминировать с первых минут. Тем более что «Вулверхэмптон» сам подталкивает соперников к этому: команда Нуну Эшпириту Санту в среднем владеет мячом меньше 49% времени и не входит в топ-10 АПЛ по этому показателю. Для сравнения, «Ливерпуль» — второй (60%). Но всё это не помешало «Ливерпулю», которому была нужна только победа, играть вторым номером.

Начало матча прошло в обоюдных попытках высокого прессинга, что привело к обоюдным же ошибкам. «Вулверхэмптон» убежал в более опасную атаку, которая закончилась ударом Семеду, и после этого рисунок игры изменился. Салах, Мане и Жота по-прежнему выдвигались на тройку защитников хозяев, но уже не столько с целью ограбить их и провести быструю атаку, сколько с целью помешать пасовать в центр. Это тоже прессинг, но другой. Не клопповский, более скромный. Мощные включения в отбор группы из 4-5 игроков случались только в ответ на некоторые эпизоды: например, когда Боли отдавал пас в борьбу или когда Невеш оказывался в изоляции.

В результате новой тактики «Ливерпуль» к перерыву даже чуть меньше владел мячом, зато создал два отличных момента, и оба после вертикальных атак. Оба не реализовал Мане, но если во втором случае ему было трудно подстроиться под низкую подачу, то в первом случае он просто по нерасторопности не реализовал выход один на один.

Гол Жоты тоже родился не в позиционной атаке. Хозяева неудачно разыграли аут, мяч завис над центром поля, и после нескольких ударов головой «Ливерпуль» сумел разбежаться втроём против трёх. Ещё три игрока «Вулверхэмптона» были рядом и пытались догнать эпизод, но атака раскрутилась так быстро, что они не успели. Формально такие удары не засчитываются в контратаки, но по типологии момента очень похоже: последней линии защиты приходится возвращаться почти бегом и в лучшем случае вполоборота, а в худшем – лицом к собственному вратарю. Максимально некомфортная ситуация для защитников, типичная именно для контратак.

«Отдал мяч и играл на контратаках» — звучит довольно примитивно. Но за этим описанием скрываются и детали. Во-первых, команда стала чаще садиться в низкий блок. Это небольшие отрезки, но и они здорово влияют на расстановку: Нат Филлипс и Кабак никогда не играли в такой высокой линии обороны. А смелый прессинг, даже самый слаженный (у «Ливерпуля» сейчас не такой) по умолчанию гарантирует побочный эффект в виде пары опасных прорывов за матч, которые высоко играющие защитники должны останавливать в экстремально сложных условиях. Одно дело, когда там ван Дейк и Матип. Другое – когда это связка людей, не знакомых друг с другом ещё два месяца назад.



«Ливерпулю» давно стоило начать играть чуть проще. Чаще садиться в оборону, чаще отказываться от агрессивного прессинга, чаще отдавать мяч. Стиль Юргена Клоппа оказывает давление не только на соперников, но и на собственных игроков. И всю зиму его игроки с этим давлением не справлялись.

У Клоппа испортился фирменный приём. Это стоило поражения от «Челси» Очень странно такое говорить, но «Ливерпуль» ужасно прессинговал.

Новый стиль оказался удобен защитникам. Филлипс здорово читал игру и сделал пять выносов головой, ещё четырежды выиграв верховые единоборства. Кабак тоже выглядел уверенно и справился с ролью второго центрального: оставался в линии и страховал позицию партнёра. Повторюсь: изменения не были радикальными. Но они были достаточными, чтобы команде стало проще играть. Одна цифра неплохо описывает разницу: с начала сезона в среднем за игру 21% времени мяч находится на трети поля «Ливерпуля» и 34% — на трети соперников «Ливерпуля». В этом матче было соответственно 24% и 27%. Не революция, но компромисс.

Во втором тайме гости владели мячом ещё немного меньше: 46% времени. Конечно, это не автобус и вообще цифра средняя, а не безумно маленькая, но речь о «Ливерпуле» — команде, которая уже приучила и нас, и другие команды АПЛ, что доминирует в любом матче с любым соперником независимо от хода игры. По её меркам это действительно мало. То есть лёгкий отход от привычного рисунка, который наметился ещё в первом тайме, логично развился, когда можно было позволить себе играть по счёту.

Играя по счёту, «Ливерпуль» мог закончить всё раза три. И все три раза в центре внимания был Салах. Он упустил выход один на один под углом (великолепно сыграл Патрисиу), потом забил, но из офсайда, а ещё один потенциальный выход один на один упустил, позволив защитнику себя догнать. Прежний «Ливерпуль» довёл бы эту игру до разгрома. Но нынешний хотя бы просто победил – и на фоне всех проблем это уже событие.

Фото: Sam Bagnall/Getty Images

Я не ссылаюсь на события, которые случились уже после травмы Патрисиу. Были опасная атака «Ливерпуля», которую испортил Мане, и опасная атака «Вулверхэмптона», которую просто по случайности не довели до удара из опасной позиции, но всё-таки эти эпизоды нельзя рассматривать вне контекста травмы. Она не только выглядела ужасно, но и спровоцировала паузу на 15 минут, причём это случилось уже в самой концовке. Трудно представить, чтобы такое событие не отразилось на концентрации и мыслях игроков. Поэтому эти два опасных момента всё же немного как бы за скобками.

Защитник влетел коленом в голову вратарю. Жуткий эпизод из АПЛ Голкиперу «Вулверхэмтона» Рую Патрисиу медики оказывали помощь 15 минут.

Всё это не значит, что в матче совсем не было типичного «Ливерпуля» последних двух месяцев. Был, и намного чаще, чем хотелось бы болельщикам. И Тиаго грубил и терял мяч без повода, и от Вейналдума мяч отскакивал на пять метров, и Трент зачем-то толкался в своей штрафной, и даже Робертсон ошибался в простых передачах (он играет почти весь сезон без замен). Тем нужнее был новый менее амбициозный стиль игры. И тем ценнее победа над «Вулверхэмптоном» — неудобным соперником, который был в игре до последней секунды.