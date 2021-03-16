Агуэро — идеальный трансфер для «Барселоны». Он уговорит Месси остаться и усилит команду

Последний год правления Хосепа Бартомеу в «Барселоне» был полон скандалов. Чего только стоит утечка деталей контракта Месси, которая вызвала бурю хейта в сети.
К счастью для «Барсы», Бартомеу свой пост давно покинул. Новым президентом каталонского клуба стал Жоан Лапорта, и первым делом он высказался по поводу будущего Месси в «Барселоне». «Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы Лео остался в клубе», — заявил Лапорта в беседе с журналистом Фабрицио Романо.
Времени осталось не так много — контракт Месси с «Барселоной» истекает летом. Тут ещё и «ПСЖ» включился в борьбу за аргентинца. Однако в рукаве Лапорты нашёлся козырь в виде Серхио Агуэро. По информации издания AS, каталонцы с ним уже договорились. Ожидается, что форвард «Манчестер Сити» пополнит состав «Барсы» по окончании сезона. И, что немаловажно для каталонцев, — бесплатно, на правах свободного агента.
Этот трансфер позволит решить сразу две проблемы. Первая — усилить центр атаки, где с уходом Суареса теперь полторы калеки. При всём уважении к Брейтуэйту, уровень «Барсы» он не тянет: в 34 матчах нынешнего сезона он забил всего 7 мячей. Вторая, может быть, менее очевидная — сохранить Месси в клубе.
Агуэро не только топ-форвард, но и лучший друг Лео. Они знакомы более 15 лет и играли вместе ещё в молодёжной сборной Аргентины. С тех пор Месси и Агуэро живут в одном номере, когда приезжают в национальную команду.
«Лео — ужасный нытик. Я всегда засыпаю с включённым телевизором, и утром он начинает жаловаться», — признался Серхио однажды. Дружба продолжилась также за пределами футбольного поля: в своей автобиографии Агуэро заявил, что Месси ему «как брат». Кроме того, Лео крестил сына Серхио. А когда Месси не играет за сборную Аргентины, то просит отдавать его «десятку» только Агуэро.
Сезон-2020/21 для Серхио пока выходит неудачным. Большую часть встреч аргентинец пропустил из-за проблем со здоровьем: сначала травма колена, затем коронавирус. Да и «Манчестер Сити» уже привык играть без Агуэро.
Для Серхио переход в «Барселону» — отличная возможность перезапустить свою карьеру. А для — Месси большой стимул, чтобы остаться в клубе. Друзья давно мечтали поиграть вместе, вопрос был лишь в том, где и когда они встретятся. Похоже, что благодаря усилиям Лапорты, всё случится в «Барсе», причём совсем скоро. Этот трансфер можно назвать идеальным.
- 16 марта 2021
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