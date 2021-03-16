Лига чемпионов. Онлайн. Миранчук и компания сотворят очередную сенсацию?

Привет, друзья! На этой неделе определятся последние участники четвертьфинальной стадии самого престижного клубного турнира Европы. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матчей «Реал» — «Аталанта» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Встречи состоятся сегодня, 16 марта, и начнутся в 23:00 мск.
Основное внимание российских любителей футбола будет приковано к матчу в Мадриде. Главный вопрос — выйдет ли на поле полузащитник гостей Алексей Миранчук? Бергамаски уступили в первом матче на своём поле, однако их ни в коем случае нельзя списывать со счётов.
В другом противостоянии практически всё понятно. «Сити» — безоговорочный фаворит, обыгравший в первом матче соперника с разницей в два мяча. Впрочем, возможно, именно сегодня гладбахская «Боруссия» сотворит главную сенсацию.
Аналитический разбор того матча от нашего обозревателя Кирилла Хаита.
Самое время вспомнить основные события первого матча в Бергамо. Без разговоров о судействе не обошлось.
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