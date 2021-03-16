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«Манчестер Сити» — «Боруссия» М, «Реал» Мадрид — «Аталанта»: прямая трансляция матчей, ЛЧ-2020/2021, 16 марта 2021

Лига чемпионов. Онлайн
Дмитрий Росип
Лига чемпионов. Онлайн. Миранчук и компания сотворят очередную сенсацию?
Интригующие матчи главного клубного турнира Европы — такое нельзя пропустить!
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2020-2021
Турнирная таблица Лиги чемпионов 2020-2021

Привет, друзья! На этой неделе определятся последние участники четвертьфинальной стадии самого престижного клубного турнира Европы. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матчей «Реал» — «Аталанта» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Встречи состоятся сегодня, 16 марта, и начнутся в 23:00 мск.

Основное внимание российских любителей футбола будет приковано к матчу в Мадриде. Главный вопрос — выйдет ли на поле полузащитник гостей Алексей Миранчук? Бергамаски уступили в первом матче на своём поле, однако их ни в коем случае нельзя списывать со счётов.

В другом противостоянии практически всё понятно. «Сити» — безоговорочный фаворит, обыгравший в первом матче соперника с разницей в два мяча. Впрочем, возможно, именно сегодня гладбахская «Боруссия» сотворит главную сенсацию.

Live Кирилл Закатченко

Аналитический разбор того матча от нашего обозревателя Кирилла Хаита.

Судья испортил игру не только «Аталанте», а вообще всем. И даже «Реалу»
Но в первую очередь – нам.
14:01 Кирилл Закатченко

Самое время вспомнить основные события первого матча в Бергамо. Без разговоров о судействе не обошлось.

Что творят судьи с VAR ради богатых! Обескровленному «Реалу» подарили победу в Бергамо
Даже Фабио Капелло не понял, за что удалили игрока «Аталанты».
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