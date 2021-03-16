Максименко рвётся к званию лучшего вратаря сезона. Топ-5 голкиперов 22-го тура

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов возвращается с нашей постоянной рубрикой. Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 22-го тура.



Слово Владимиру.

22-й тур порадовал большим количеством зрелищных и напряжённых матчей. При этом вратарям было непросто проявить себя, потому что игроки атакующей линии действовали очень агрессивно, создавали убойные моменты, большинство из которых заканчивались голами.

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5. Егор Шамов, «Арсенал»

В победном матче против ЦСКА Шамов спас свою команду в нескольких эпизодах. Здесь важна хронология: еще при нулевом счёте на 35-й минуте Эджуке нанёс мощнейший удар из-за штрафной в дальний угол. Шамов хорошо оттолкнулся, вытянулся в струнку и дотянулся обеими ладонями до мяча. Зрителям трансляции могло показаться, что мяч сразу попал в штангу, но на самом деле именно Егор сначала достал и отбил его. Вратарь своевременно спас свою команду, а буквально в следующей атаке «Арсенал» заработал пенальти и открыл счёт.



Занять более высокую позицию в рейтинге Егору не позволил пропущенный гол. Тикнизян бил в упор с близкого расстояния, но Шамов занял не слишком правильную позицию глубоко к линии ворот и тем самым открыл ближний угол. Это не позволило ему сложиться и среагировать на удар. Если бы Шамов вышел на полметра вперёд, ему не нужно было бы совершать суперсейв — достаточно было бы выбросить руку или ногу и отбить мяч. Эпизод непростой, но ближний угол для вратаря есть ближний угол.



Остальные удары футболистов ЦСКА со средней и дальней дистанции либо шли мимо, либо Шамов фиксировал их намертво после отскоков на непростом газоне. Но все эти моменты были из разряда тех, с которыми вратарь уровня РПЛ обязан справляться.

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4. Андрей Лунёв, «Зенит»

«Зенит» крупно победил «Ахмат» всухую, но Лунёв провёл отличный матч. Грозненцы создали большое количество моментов, самые опасные — в первом тайме. Андрей сделал первые спасения именно при 0:0, сыграв результативно. На 30-й минуте Ильин, смещаясь в центр, бил из-под ног защитников — перед ним был открыт весь створ ворот. Лунёву нужно было занять сбалансированную позицию, чтобы не открыть ближний угол и успеть среагировать на удар в дальний. Андрей смог это сделать, благодаря чему и забрал мяч намертво.



Спустя 3 минуты Марат Быстров наносил мощный удар с угла штрафной из-за спин защитников. Лунёв не стал сильно смещаться вправо, остался в ближнем углу, чуть сократил дистанцию и отбил мяч, летевший по виляющей траектории, на угловой. Даже в этом туре мы видели несколько похожих голов — вратари «Уфы» и «Сочи» при смещении атакующего игрока в центр теряли позицию и пропускали в ближний угол. Андрей же с этими ситуациями справлялся. Также важно, что Лунёв сохранял концентрацию весь матч и во втором тайме спасал после непростых ударов, с которыми, впрочем, обязан был справляться.

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3. Юрий Дюпин, «Рубин»

Дюпин провёл «сухой» матч против «Уфы», действуя уверенно и качественно. На 43-й минуте Камилов наносил неприятный «падающий» удар из-за пределов штрафной. Мяч летел в угол с отскоком от газона, но Юрий хладнокровно среагировал и намертво зафиксировал его. Более опасный момент возник на 88-й минуте, когда Олег Иванов после фланговой передачи бил головой под перекладину. Как и в прошлом туре, Дюпин занял правильную позицию по центру ворот, встал на две ноги и среагировал на удар, кончиками пальцев переведя мяч в перекладину. Чуть позже судья всё-таки зафиксировал офсайд. Но удары головой, особенно такие плотные, для вратаря сложны вдвойне.

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2. Егор Бабурин, «Краснодар»

Долго выбирал между Бабуриным и Дюпиным, но все же решил поставить на второе место именно вратаря «Краснодара». Да, обе команды крупно победили, но здесь также имеет значение хронология сейвов и их влияние на игру команды в атаке. Егор дебютировал в новой команде на выезде против «Тамбова». Хоть это и аутсайдер, но всегда остро атакует.



Ещё при 0:0 на 8-й минуте Карапузов со штрафного исполнил удар-подачу в ближний угол, но Бабурин намертво зафиксировал мяч, а в одной из следующих атак «Краснодар» открыл счёт. При минимальном преимуществе краснодарцев на 58-й минуте всё тот же Карапузов после длинного забега по флангу влетел в штрафную и нанёс сильный удар в дальний угол метров с 10. Вратарь занял правильную позицию в ближнем углу с возможностью среагировать на удар в дальний. Мяч летел по виляющей траектории — нужно было либо зафиксировать его, либо отбить так, чтобы не последовало добивания, что Бабурин и сделал. И снова после этого спасения «Краснодар» правильно понял посыл своего голкипера и удвоил счёт в одной из следующих атак.



При этом Бабурин был внимателен на протяжении всего матча — это показал эпизод на 83-й минуте, когда Алиев беспрепятственно ворвался в штрафную с края и нанёс удар в дальний угол. Егор занял правильную позицию в ближнем углу и намертво зафиксировал мяч.

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1. Александр Максименко, «Спартак»

Бесспорно лучшим в этом туре стал Максименко, именно его игра принесла победу «Спартаку» в дерби. Ключевые спасения в убойных моментах при счёте 2:1 напрямую повлияли на результат. С автоголом же Маслова Александр ничего не мог сделать.

На 6-й минуте Лесовой простреливал в штрафную «Спартака» на средней высоте, но Максименко в прыжке среагировал на мяч и буквально снял его с головы Грулёва, который был готов завершить опасную атаку.



Ключевое спасение всего матча Максименко совершил на 75-й минуте, когда Скопинцев прострелил на дальнюю штангу, а Варела мощнейшим ударом низом замыкал передачу. Александр быстро переместился по линии, закрыл траекторию, по которой мяч мог оказаться в воротах, и успел среагировать на удар ногой. Перемещаясь на дальнюю штангу, Максименко готовился к тому, как будет реагировать на удар, и предугадал действия соперника. А на 82-й минуте Тюкавин выскочил практически один на один. «Спартак» спасло то, что Максименко молниеносно вышел из ворот, сократил дистанцию, увеличил площадь своего тела и заблокировал удар нападающего.

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