Даже не все украинцы согласились с таким предложением.

«Вот наши соседи пригорят». На Украине хотят назвать стадион в честь Бандеры

Сегодня появилась информация, что во Львовском областном совете предложили назвать местный стадион в честь Степана Бандеры — лидера украинской националистической организации 1930-х/1940-х годов. Инициативу поддержали 68 из 75 депутатов.

Стадион может получить название «Арена Львов» имени Степана Бандеры", соответствующее обращение уже направлено в Кабинет министров и Министерство спорта Украины. Отметим, что этот стадион принимал матчи Евро-2012.

В сети началось бурное обсуждение этой темы. Собрали главные мнения с обеих сторон — российской и украинской.

Не все украинцы оказались согласны с таким предложением. Кто-то посоветовал обратить внимание на то, во сколько обходится эта Арена местному бюджету (которая, кстати, уже долгое время не принимает матчи из-за проблем с газоном и нарушений эпидемиологических требований):

«Может лучше спросим, сколько денег уходит на обслуживание Арены?»

«А кому принадлежит стадион? Его же до сих пор не вернули в эксплуатацию»

Не обошлось и без подобных комментариев:

«Вот наши соседи пригорят»

Некоторые попытались найти связь между Бандерой и футболом:

«Не помню такого футболиста. Он за „Карпаты“ играл?»

Футбольному стадиону в Львове предложили присвоить имя Бандеры

«Бандера был великим футболистом»

Кто-то вспомнил цитату из фильма “Брат-2”:

«Бендеровцы что ли? Вы нам еще за Севастополь ответите! (с)»

Футбольному стадиону в Львове предложили присвоить имя Бандеры

«Представляю, как на стадион имени Степана Бандеры приезжает сборная Польши или „Легия“

«Чем же ещё заниматься депутатам, как не переименованиями улиц и стадионов?»

Отметим, что это уже не первый подобный случай в Украине. Недавно одному из стадионов Тернополя было присвоено имя Романа Шухевича, что вызвало большой резонанс. Так, например, посол Израиля в Украине потребовал отмены решения переименовать стадион, а польский город Замость прервал деловые отношения с Тернополем.