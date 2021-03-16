«Вот наши соседи пригорят». На Украине хотят назвать стадион в честь Бандеры

Сегодня появилась информация, что во Львовском областном совете предложили назвать местный стадион в честь Степана Бандеры — лидера украинской националистической организации 1930-х/1940-х годов. Инициативу поддержали 68 из 75 депутатов.
Стадион может получить название «Арена Львов» имени Степана Бандеры", соответствующее обращение уже направлено в Кабинет министров и Министерство спорта Украины. Отметим, что этот стадион принимал матчи Евро-2012.
В сети началось бурное обсуждение этой темы. Собрали главные мнения с обеих сторон — российской и украинской.
Не все украинцы оказались согласны с таким предложением. Кто-то посоветовал обратить внимание на то, во сколько обходится эта Арена местному бюджету (которая, кстати, уже долгое время не принимает матчи из-за проблем с газоном и нарушений эпидемиологических требований):
«Может лучше спросим, сколько денег уходит на обслуживание Арены?»
«А кому принадлежит стадион? Его же до сих пор не вернули в эксплуатацию»
Не обошлось и без подобных комментариев:
«Вот наши соседи пригорят»
Некоторые попытались найти связь между Бандерой и футболом:
«Не помню такого футболиста. Он за „Карпаты“ играл?»
«Бандера был великим футболистом»
Кто-то вспомнил цитату из фильма “Брат-2”:
«Бендеровцы что ли? Вы нам еще за Севастополь ответите! (с)»
«Представляю, как на стадион имени Степана Бандеры приезжает сборная Польши или „Легия“
«Чем же ещё заниматься депутатам, как не переименованиями улиц и стадионов?»
Отметим, что это уже не первый подобный случай в Украине. Недавно одному из стадионов Тернополя было присвоено имя Романа Шухевича, что вызвало большой резонанс. Так, например, посол Израиля в Украине потребовал отмены решения переименовать стадион, а польский город Замость прервал деловые отношения с Тернополем.
- 16 марта 2021
-
20:19
-
20:18
-
20:10
-
19:55
-
19:50
-
19:30
-
19:14
-
18:38
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
17:20
-
17:16
-
17:00
-
16:59
-
16:53
-
16:47
-
16:20
-
16:15
-
16:05
-
15:55
-
15:47
-
15:43
-
15:19
-
15:06
-
14:55
-
14:36
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:05