Умер отец Леонида Федуна. Он был хирургом и оперировал до 10 человек в день

Арнольд Федун скончался в возрасте 92 лет. История его жизни заслуживала отдельной книги. Она, кстати, и была издана в 2012 году. В ней подробно описывается, как человек из маленького городка в Житомирской области стал одним из главных хирургов в СССР.

Арнольд родился в 1928 году и был ещё ребенком, когда пришла Вторая мировая. Ему приходилось эвакуироваться сначала из Винниц, а затем и из Глухова (тоже украинский город). В издании «Красная звезда» описывалось, как Федуны (мать и двое юных сыновей) бежали с Украины:

«В памяти Арнольда Антоновича осталась отчётливая, с мельчайшими деталями картина кошмарного обстрела, когда они еле успели выскочить из эшелона, а сверху чёрный самолёт со свастикой пулемётными очередями поливал всех подряд. И не забыть ему, как осколком сразило бегущую перед ним женщину, которая упала замертво. Многие из эшелона тогда погибли. Федунам посчастливилось добраться в город Глухов Сумской области, но уже через две недели началась эвакуация и оттуда. Семья Федунов перебралась в Ростовскую область».

Когда война закончилась, Арнольд Федун вернулся на Украину. В Киеве он закончил школу, поступил в медицинский, работал санитаром и присутствовал на операциях. Вскоре ему позволили ассистировать врачам, а уже на третьем курсе он сам проводил небольшие операции.

После четвертого курса его перевели на военный факультет при Харьковском медицинском институте, где его всё больше привлекали к практике. После учёбы Арнольда Федуна отправили в Германию в должности старшего ординатора медсанбата дивизии. Там его карьера быстро развивалась. Сначала он оперировал аппендициты, грыжи и вены, а затем возглавил хирургическое отделение, а ещё через какое-то время стал командиром медицинской роты.

Федун получил дополнительное образование, а затем его отправили в госпиталь космодрома Байконур. На объекте работали тысячи человек, и многие военнослужащие получали повреждения. Там же оказывали помощь и гражданским. Госпиталь был рассчитан сначала на 700 коек, а потом расширился до 1100. Специалистов не хватало, и Федуну приходилось делать до 10 операций в день.

Там же, в закрытом военном городке с пропускным режимом, рос сын Арнольда – Леонид Федун. Его детство было связано с запусками ракет и историями с космодрома. У нынешнего владельца «Спартака» даже сохранился автограф Юрия Гагарина. Об этом он рассказывал «Чемпионату».

«Видел Гагарина, у меня даже есть его автограф. Я жил в доме на улице Шубникова на третьем этаже. На первом же жил товарищ, в старой хронике это такой полковник полноватый, к которому подходит космонавт и докладывает, что экипаж такой-то к полёту готов. А этот полковник говорил: к полёту приступить. Вот этот мужик жил подо мной, они (космонавты) к нему все приезжали. Они перед пуском делали шашлыки всегда, особенно Комарова я запомнил, который погиб потом. А мы, пацаньё, бегали там вокруг», – вспоминал Леонид Федун.

После 10 лет работы Арнольда Федуна в Казахстане его перевели в Одинцово, где построили Центральный госпиталь Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Там Федун стал ведущим хирургом. При нём были открыты отделения реанимации, анестезиологии, проктологии. Почти 14 лет он оставался полковником медицинской службы. Сообщалось, что за это время число сложных операций в РВСН увеличилось в шесть раз, а летальность уменьшилась в 2,5 раза.

У Леонида Федуна была возможность строить карьеру в медицинских учреждениях, но он от этой идеи отказался. Вот что он рассказывал «Чемпионату»:

«Когда я пришёл в армию, то у меня отец был полковником медицины, а я был ракетчиком. Лейтенант говорил, что меня отец туда устроил, хотя я сам бросил родной дом, потому что не хотел идти в медицинское училище и поэтому уехал в Ростов — в ракетное. Но вслед мне всегда говорили про отца», – сказал Леонид Федун.

Известно, что Арнольд Федун болел за «Спартак». Его можно было увидеть на матчах в ложе с сыном и на церемонии вручения золотых медалей в 2017 году. В том же году отец Федуна и Ринат Дасаев произвели символический удар перед началом матча «Спартак» – «Терек».

«Я считаю, что жизнь прожил не зря. У меня хорошая семья. Мы с женой Полиной вырастили двух прекрасных сыновей – Леонида и Андрея. В профессиональном плане добился достаточно высокого уровня. Конечно, не всё успел, но за то, что оставил после себя, мне не стыдно», – говорил Арнольд Федун «Красной Звезде».