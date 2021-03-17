Что в «Зените» перед ЦСКА? Дзюба, Ракицкий и Оздоев должны биться за Семака

В среду состоится, пожалуй, центральный матч всей второй части сезона РПЛ – ЦСКА против «Зенита». По крайней мере, для санкт-петербургской команды это точно ключевая игра весны, так как с другим своим конкурентом «Спартаком» чемпион дважды встретился ещё до нового года. И если бы не крупная победа над «Ахматом» (4:0) в прошлом туре, у болельщиков была бы полная уверенность в том, что сине-бело-голубые подходят к сражению с «армейцами» на фоне сильнейшего внутреннего напряжения.

Чёрную картину рисовали не только результаты «Зенита» в 2021-м: трёхматчевая безвыигрышная серия во всех турнирах с вылетом из Кубка России. Как раз перед матчем с «Ахматом» в соцсетях и серьёзных телеграм-каналах снова появилась информация о конфликте главного тренера Сергея Семака с Артёмом Дзюбой, который, по утверждению источников, «сливает тренера» при поддержке Ярослава Ракицкого и Магомеда Оздоева. А это, на секундочку, три игрока основы, причём вокруг двух из них Семак строит игру команды.

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Подобные новости всегда можно воспринимать либо как инсайд, либо как вброс с определённой целью. В Санкт-Петербурге говорят о вбросе, ведь сообщения пришли с проспартаковских источников. О попытках оказать дополнительное давление на конкурента на фоне неудачных результатов «Зенита». Крючком с наживкой стало то, что Дзюба не забил пенальти в ворота «Рубина» на 99-й минуте при счёте 1:2, а Ракицкий открыто выражал недовольство в Казани своей заменой за 10 минут до конца. Тренерский штаб среагировал на повреждение у украинца, тогда как сам центральный защитник хотел доиграть матч, несмотря ни на что.

Однако в следующем туре все трое вышли в стартовом составе, а Оздоев даже с капитанской повязкой. Более того, Дзюба забил свой первый мяч в 2021 году. Семак в феврале-марте даёт центрфорварду играть по 90 минут, хотя прежде не единожды менял Артёма, когда тот находился не в лучшем состоянии. Причина понятна: Дзюба пропустил из-за коронавируса один из зимних сборов, а, значит, ничего не остаётся, кроме как набирать форму через матчи. Иногда тренер должен закрыть глаза на то, что игрок выпадает по движению, чтобы потом получить стопроцентно готового футболиста.

Вообще спад в качестве игры и результатах «Зенита» связан, прежде всего, с пропуском группой ведущих футболистов части зимних сборов и травмами. Помимо Дзюбы зимой в силу обстоятельств не смогли полноценно подготовиться Андрей Лунёв, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Сердар Азмун и тот же Ракицкий. Кубковый матч с «Арсеналом» пропустили Вильмар Барриос (из-за коронавируса), Азмун, Дуглас Сантос, Себастьян Дриусси и Малком. Последние двое до сих пор восстанавливаются от повреждений. С туляками чемпион сыграл всего с тремя легионерами в основе: уникальный случай для современного «Зенита»! Всё это не могло пройти бесследно.

Но мало-помалу ситуация налаживается. Что и доказал разгром «Ахмата». Хотя, откровенного говоря, некоторые игроки по-прежнему без нужной лёгкости.

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По имеющейся у корреспондента «Чемпионата» в Санкт-Петербурге информации, у Семака нормальные рабочие отношения с Дзюбой и остальными. В городе трёх революций никто не собирается выстреливать тренером из пушки «Авроры», чего опасался 20 лет назад Властимил Петржела. Естественно, гладкими отношения тренеров с игроками не бывают никогда, но заявлять о каких-то «сливах» просто смешно.

Дзюбе, Ракицкому и Оздоеву было бы глупо желать отставки тренера, если вспомнить, в какой ситуации находились все трое до прихода Семака. Артём оказался не нужен «Зениту» и уехал в аренду в Тулу. Останься в Санкт-Петербурге Роберто Манчини, даже яркое выступление на ЧМ-2018 не помогло бы нападающему вернуться в команду. Дзюба вынужден был бы уйти на худшие финансовые условия, в его карьере вряд ли были бы два золота РПЛ и две Лиги чемпионов. Ракицкий конфликтовал с тренером «Шахтёра» Паулу Фонсекой, защитника критиковали на родине за слабый последний сезон. Благодаря трансферу в «Зенит» Ярослав перезагрузил карьеру. Семак же ставил его в основу и тогда, когда сам Ракицкий извинялся перед болельщиками за плохую игру. Оздоев вообще считался глухим запасным в «Зените»: первым из полузащитников сине-бело-голубых на продажу. Семак дал Магомеду шанс, и с тех пор центрхав прогрессирует у бывшего центрхава.

В современном футболе наивно рассуждать о благодарности игроков по отношению к тренеру, однако каждый из этого трио наверняка понимает, что произойдёт после смены тренера. Если на место российского специалиста придёт иностранец с именем (а это на 99% был бы иностранец), он, скорее всего, будет перестраивать «Зенит», отказавшись от немолодых лидеров. Поэтому Дзюба, Ракицкий и Оздоев должны биться за Семака. После сообщений о «сливе» – биться за двоих, дабы избежать любых подозрений. Инсайдеры отправили футболистов на минное поле.

Говорят, после разгрома «Ахмата» Дзюба был очень позитивен и воодушевлён в раздевалке. Артём верит, что с такой игрой команда «всех порвёт». На настроение центрфорварда повлиял и вызов в сборную России: он очень хочет защищать цвета национальной команды.

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Семак же, по имеющейся информации, вполне возможно, получит летом карт-бланш при работе на рынке, как было зимой 2019-го, когда по его инициативе в «Зенит» перешли Ракицкий, Барриос и Азмун. Тогда вовлечённость спортивного директора Хавьера Рибальты в трансферы оказалась меньше. Потом – больше. Этот ход со стороны клуба давно напрашивался, поскольку тренер – первый, кто отвечает за результат. Не все покупки «Зенита» в предыдущие окна удовлетворили тренера, а зимой 2021-го чемпионы России и вовсе никого не приобрели.

В том, что Семак продолжит работу с «Зенитом» в следующем сезоне, сомневаться не приходится. Вы помните, чтобы в эпоху «Газпрома» наставника увольняли после чемпионства или выхода в Лигу чемпионов? Такого не было и, очевидно, не будет. Выиграть золото чемпионата очень непросто, даже обладая самым сильным и дорогим составом. За примерами далеко ходить не нужно: в этом сезоне страдают «ПСЖ», «Ювентус» и «Порту», а в прошлом переживали тяжёлые периоды «Бавария» Нико Ковача и «Барселона» Кике Сетьена. «Зенит» под руководством Семака невероятно стабилен в РПЛ: сине-бело-голубые три года подряд больше всех побеждают и забивают, два года – меньше всех пропускают.

Лига чемпионов – иная история. Там Семаку, игрокам и клубу нужно всем вместе сделать чуточку больше, чтобы выходить из группы. Сводить всё к фигуре тренера наивно. Вообще складывается впечатление, что когда рассуждают о «примитивном футболе» «Зенита», путают две вещи: простой выход из обороны за счёт длинных передач Ракицкого на Дзюбу и большое количество подач в штрафную с флангов. Первого в зенитовской игре стало заметно меньше, и на это пытался обратить внимание болельщиков и экспертов сам Семак. А вот обилие кроссов – оправданная часть тактики против глубокой обороны, особенно если впереди играют форварды типа Азмуна и Дзюбы. По данным InStat, «Зенит» в нынешнем сезоне лидирует в РПЛ по количеству кроссов:

выполняет в среднем за матч 19 подач с 32% точности. Для сравнения «Бавария» в Германии тоже идёт на первом месте по этому показателю: 18 навесов с 29% точности в нынешнем сезоне, 19 навесов с 31% точности – в предыдущем. «Реал» с Криштиану Роналду в годы побед в Лиге чемпионов выполнял по 17-20 навесов. Все были довольны.

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Пора давным-давно признать: «Зенит» Семака не примитивен, а рационален до раздражения. И раздражает он, прежде всего, конкурентов и тех, кто хочет смены чемпиона, тогда как в Санкт-Петербурге подавляющее большинство болельщиков поддерживает тренера. Но поэтому «Зенит» и воспринимается как фаворит перед гостевым матчем с ЦСКА.