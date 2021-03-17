«Спартак» и Киев когда-то дружили. С чего началось великое футбольное противостояние

В рамках этого сериала расскажем о главных противостояниях нашего футбола. Начать решили с пары «Спартак» — «Динамо» Киев. Более ожесточённых и масштабных «баттлов» в позднем СССР, пожалуй, не было.

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«Войны» красно-белых с украинскими бело-синими — классика отечественного фанатизма. Однако мало кто помнит, что отношения двух клубов и их болельщиков изначально носили вполне дружеский характер. Лишь к 1980-м годам отношения накалились до предела, причём как на поле, так и за его пределами. Рассказываем, что послужило причиной возникновения великой ненависти.

Однажды «Спартак» помог киевлянам стать чемпионами. Украинцы отправили красно-белых в первую лигу

Москва и Киев, так или иначе, всегда соперничали друг с другом, но на спорт этот антагонизм долгое время не распространялся. Нередко даже случались переходы футболистов из «Спартака» в «Динамо» и наоборот. Самый яркий пример — вратарь Александр Прохоров, который метался между клубами в 1970-е. При этом вражда берёт своё начало из хоккея: фанаты «Динамо», ставшего чуть позже «Соколом», недолюбливали ЦСКА (считалось, что их «тянула» Федерация хоккея СССР). Оттуда неприязнь перекинулась на футбольных «армейцев» и накрыла уже всех москвичей.

Фото: РИА Новости

В футболе для киевлян поначалу куда большую угрозу представляли московские одноклубники, а «Спартак» являлся своего рода помощником, который мог бы отнять у соседей очки. Чуть позже к «Динамо» присоединилось «Торпедо», также претендовавшее на чемпионство. В сезоне 1961 года красно-белые дважды обыграли автозаводцев и тем самым помогли киевскому «Динамо» взять золотые медали всесоюзного первенства. «Торпедо» заняло второе место, отстав от киевлян на 4 очка. Конечно, «Спартак» решал свои задачи, но «Динамо» таким подарком с радостью воспользовалось.

«Спартак» тоже был настроен более враждебно по отношению к московскому «Динамо». Считалось, что основатель красно-белого клуба Николай Старостин оказался в местах лишения свободы из-за Лаврентия Берии, курировавшего «Динамо». Чуть позже к бело-голубым, будучи представителем другого силового ведомства, добавился и ЦСКА. С ними, кстати, боролись и киевляне — три больших советских клуба делили игроков, призванных на службу в армию.

Между «Спартаком» и киевским «Динамо» случались конфликты, однако соперничество оставалось в рамках спортивного приличия. Так было до 1976 года, пока киевляне не отправили красно-белых прямиком в первую лигу. В последнем туре динамовцы обыграли «Спартак», который находился на грани вылета из «вышки». Красно-белых устраивала и ничья, в то время как «Динамо» к тому моменту уже потеряло все шансы на чемпионство (титул достался «Торпедо»). Тем не менее, киевляне вышли на матч с боевым настроем и победили со счётом 3:1. Благодаря этому украинцы финишировали в тройке призеров.

Спасти «Спартак» могло и «Торпедо», но не стало этого делать, уступив в гостях «Арарату». Ереванский клуб обогнал «Спартак» в турнирной таблице, и красно-белые покинули высший дивизион — впервые в истории! «Тогда первый секретарь приехал в Киев смотреть, как «Спартак» хоронят. У них в городе праздник был», — вспоминал в интервью «СЭ» бывший игрок красно-белых, а в 1976 году главный тренер московской команды Анатолий Крутиков.

Главный позор в истории «Спартака». Игроки делили власть, а команда вылетела в первую лигу «Спартак» надеялся на «договорняк» в Киеве в 1976-м. Но там сделали все, чтобы он вылетел.

Первые конфликты и стычки фанатов

Многие считают тот матч отправной точкой в эскалации конфликта. Однако, по воспоминаниям Амира Хуслютдинова, известного в спартаковской среде как Профессор, война между фанатами началась на шесть лет позже. «До 1982 года «спартачи» дружили с Киевом. С ними изначально воевали ЦСКА и «Динамо». Когда те приезжали в Москву, то верные своему слову «спартачи» защищали их от вражеских выходок», — рассказывал Профессор одному из фанатских сайтов «Спартака».

В конце 1981 года, по словам Профессора, начались «четыре года террора» милиции на стадионах Москвы. Доставалось всем — и москвичам, и приезжим, в том числе киевлянам. После одной из таких «встреч» динамовцы якобы заявили, что они в Москву больше ни ногой. Впоследствии болельщики «Динамо» взяли на вооружение лозунг «Смерть Москве!»

Фото: РИА Новости

Представители киевской стороны факт дружбы со «Спартаком» отрицают. «Ну как мы могли дружить с московскими командами? Со всеми из них была вражда», — утверждал авторитетный фанат «Динамо» по прозвищу «Очки». «Помню, как отец вылил два ведра помоев на спартаковских болельщиков, которых вели под конвоем как раз под нашим балконом», — вспоминал динамовский болельщик Сергей в книге В. Алмашина «Больше, чем игра».

В октябре 1982 года на матче «Динамо» (Киев) — «Спартак» случилась первая массовая драка фанатов. Милиция устроила облаву на болельщиков красно-белых, и до Киева в итоге доехали лишь 500 человек. «Досталось, в основном, пионерам (так называли мирных фанатов. — Прим. «Чемпионата»). Причём били самых маленьких», — вспоминал Профессор.

С тех пор отношения фанатов «Спартака» и «Динамо» окончательно и бесповоротно испортились. Практически каждый выезд киевлян в Москву и наоборот заканчивался побоищем, где хозяева зачастую брали количеством: гостей «встречали» прямо на вокзалах, их автобусы и поезда забрасывали камнями. Столкновения продолжались возле стадионов и по ходу матчей.

Фото: «Чемпионат»

Пик противостояния «Спартака» и «Динамо» пришёлся на 1980-е

Важно понимать, что «Спартак» и киевские динамовцы представляли не только разные страны (к тому времени дело уже шло к распаду СССР), но и совершенно разные футбольные концепции. Лобановский строил игру киевлян через прессинг и физическую мощь, тогда как «Спартак» Бескова действовал более творчески, импровизировал и создавал свой стиль — те самые «стеночки-забегания», ставшие впоследствии отличительной чертой красно-белых эпохи Олега Романцева.

Фанатскую вражду подкрепляли и результаты команд. В 1980-х за чемпионство чаще всего боролись именно «Спартак» и киевское «Динамо». А Лобановский, который параллельно возглавлял ещё и сборную СССР, спартаковцев не жаловал. Фёдора Черенкова, любимца красно-белой публики, ВВЛ в национальной команде задвигал на вторые-третьи роли, опираясь на хорошо знакомых ему киевлян.

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Важнейшая битва между «Спартаком» и «Динамо» случилась в сезоне 1989 года. Тогда судьба чемпионства, по сути, решалась в их очной встрече, за два тура до завершения первенства. Динамовцы к тому моменту уже потеряли шансы на титул, но могли лишить его и главного врага: победа киевлян над красно-белыми выводила на первое место «Днепр».

Это был апогей противостояния. К тому времени обыграть Киев для спартаковца (и наоборот) было делом чести, вне зависимости от мест в таблице. Сполна прониклись взаимной неприязнью фанаты. «В Киеве нас кирпичами закидывали, — вспоминал в интервью нашему сайту Валерий Шмаров. — Только отъехали от перрона, поезд ещё не успел ход набрать, как начали метать камни. К счастью, без жертв». Именно Шмаров в той самой встрече с «Динамо» и забил со штрафного мяч, ставший для «Спартака» победным — не только в матче, но и во всём чемпионате СССР.

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Война продолжилась и после распада СССР

Чемпионат СССР 1989 года по факту стал последним полноценным турниром в истории советского футбола. Страна распадалась, что не могло не отразиться на всесоюзном первенстве: в розыгрыше 1990 года не принимали участия грузинские и литовские клубы («Динамо» Тбилиси, «Гурия» и «Жальгирис»). А ещё через год состоялся последний чемпионат СССР, победителем которого стал ЦСКА.

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С распадом Советского Союза вражда между «Спартаком» и киевским «Динамо» никуда не делась. Конечно, клубы перестали видеться так часто, как раньше, но принципиальность матчей осталась прежней. Достаточно вспомнить огненные матчи старых знакомых в Лиге чемпионов сезона-1994/1995 — тогда «Спартак» и «Динамо» попали в одну группу к «ПСЖ» и «Баварии». Команды обменялись домашними победами (3:2 в Киеве, 1:0 в Москве), но в плей-офф не вышли.

Что представляет из себя это противостояние сейчас? За ответом мы обратились к фанату «Спартака» Олегу Семёнову, известному как Мосфильмовский.

— На чём всё-таки больше основана вражда «Спартака» по отношению к киевскому «Динамо»?

— Здесь больше спортивная составляющая. «Динамо» считалось флагманом украинского футбола, и все их клубы, кроме «Шахтёра», отдавали киевлянам очки. «Спартаку» и другим командам было тяжело с ними соперничать из-за этого. А потом уже на это всё остальное накладывалось. Где-то что-то крикнули, типа «Москалей — на ножи!» Ответили, подрались… Так и накопилась взаимная ненависть.

— Сами были в Киеве на матчах с «Динамо»?

— В 2008 году, когда в Лиге чемпионов с ними играли. Нормально добрались, на поезде. Сняли квартиру, спокойно ходили по городу, никаких проблем не было. А вот перед матчем уже начались стычки.

Ещё в 2013 году был там, когда велись разговоры об Объединённом чемпионате России и Украины. Был турнир товарищеский, и если в Донецк к «Шахтёру» мы съездили прекрасно, то с Киевом получилось не очень. Началось всё с перепалок, потом они подожгли спартаковский шарф. Ну и пошло-поехало…

— Испытываете ли лично вы неприязнь к украинцам?

— Лично я — нет. В целом к ним нормально отношусь. Если только в армии было что-то такое: у нас там старшина был украинец, но его никто не любил. А так и первая, и вторая жена наполовину украинки.

— Противостояние с киевским «Динамо» — главное в истории «Спартака»?

— У каждого поколения болельщиков по-своему. В 30-е, 40-е годы — это московское «Динамо». После войны уже, наверное, «Торпедо» даже. В 70-е, 80-е — киевское «Динамо». А после распада СССР — ЦСКА и «Зенит». Разное время — разные принципиальные соперники.