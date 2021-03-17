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«Реал» – «Аталанта» – 3:1, видео, голы, обзор матча, как сыграл Алексей Миранчук, 16 марта 2021 года, Лига чемпионов

Судьи снова были на стороне «Реала»?
Анатолий Романов
Миранчук вылетел из Лиги чемпионов. Судьи снова были на стороне «Реала»?
Пенальти в ворота «Аталанты» будут обсуждать, как и удаление игрока бергамасков в первом матче.
Футбол / Лига чемпионов 0
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Первая встреча «Аталанты» с «Реалом» закончилась большим скандалом. Игру перевернуло удаление полузащитника бергамасков Ремо Фройлера, которое возмутило многих болельщиков и экспертов из числа бывших судей и тренеров. В результате итальянская команда проиграла вдесятером и должна была побеждать в Мадриде.

«Первый тайм позволит нам понять, каким будет баланс у этого матча, – рассуждал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. – Нужно понять, как мы сможем сдержать «Реал» и что сможем предложить. У нас есть несколько планов. Цель в том, чтобы оставаться в игре как можно дольше».

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Даже Фабио Капелло не понял, за что удалили игрока «Аталанты».

В течение получаса Гасперини, очевидно, был доволен балансом в игре. Особенно стартовыми десятью минутами, когда, находясь под фирменным прессингом «Аталанты», «Реал» почти не выходил со своей половины поля. Это не подарило бергамаскам большого количества моментов, однако держало в напряжении оборону «сливочных» (к слову, с тройкой центральных защитников): любое неудачное действие привело бы к голу в ворота Тибо Куртуа.

К перерыву у «Аталанты» было больше передач на чужой трети поля (87 против 66) и не меньше ударов по воротам – 5:5 (в створ – 1:1). Тем не менее команда Гасперини проиграла и эти 45 минут.

«Реал» выжидал и, в конце концов, дождался своего шанса. Какой же красавец Лука Модрич даже в 35 лет! Бывший обладатель «Золотого мяча» очень много и полезно работал в полузащите. Мог опуститься к защитникам для розыгрыша мяча против прессинга «Аталанты», мог подняться повыше к Кариму Бензема для участия в коллективном отборе. Именно Лука спровоцировал ошибку Марко Спортьелло. Голкипер бергамасков подарил мяч хорвату, после чего Модрич влетел в штрафную, но не стал бить из неудобной позиции, а аккуратно выкатил мяч находившемуся в одиночестве перед воротами центрфорварду.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2021, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Бензема – 34'   2:0 Рамос – 60' (пен)   2:1 Мурьель – 83'   3:1 Асенсио – 84'

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Во втором тайме подуставшая «Аталанта» стала сдуваться, ей недоставало остроты в атаке, а потом команду подставил «обрезом» едва успевший вступить в игру Йосип Иличич. Звёздный форвард совершил неточную передачу, и Винисиус Жуниор убежал к воротам гостей. По повтору сложилось впечатление, что Рафаэл Толой сфолил ещё до штрафной, тем не менее судья Данни Маккелли назначил пенальти. Видимо, по мнению рефери, бразилец сфолил не первым касанием, а вторым – уже на линии штрафной. Этот спорный одиннадцатиметровый наверняка будут долго обсуждать в Италии. Ассистенты с VAR не посчитали решение Маккелли очевидной ошибкой, а Серхио Рамос забил с «точки» и, сделав своё дело, попросил замену.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Без Рамоса порядка в обороне «Реала» стало меньше. «Аталанта» наконец-то начала бить по воротам Куртуа и на 82-й минуте забила после оригинального розыгрыша штрафного. Три игрока перед стенкой «сливочных» разбежались в разные стороны, а Луис Мурьель забил блестящим ударом со штрафного под перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

И тут же случилось долгожданное для российских болельщиков событие: на замену вышел Алексей Миранчук, который, казалось, уже не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Была надежда на то, что наш полузащитник поможет «Аталанте» сотворить сенсацию. Однако Миранчук даже не успел коснуться мяча к тому моменту, как «Реал» забил третий гол благодаря стремительному контрвыпаду. Пожалуй, опять не лучшим образом сыграл Спортьелло, ведь мяч был послан в ближний угол.

Миранчук занял позицию ближе к левому флангу и сыграл 12 минут. Этого времени Алексею не хватило, чтобы как-то проявить себя. У российского полузащитника девять касаний мяча, три точных паса из пяти, одна обводка, один неточный кросс, один фол и две потери. На этом Лига чемпионов для него закончилась. А «Реал» продолжит борьбу за трофей, впервые за три года добравшись до четвертьфинала.

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