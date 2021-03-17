«Аталанту» подвели собственные ошибки, но это и тренерская победа Зидана

На предматчевой пресс-конференции Джан Пьеро Гасперини произнёс все положенные тренеру аутсайдера слова. Он сказал, что «Реал» и до первого матча был фаворитом, а с гостевой победой – тем более. Звучит максимально скучно, но это была игра на публику. Свои подлинные эмоции тренер «Аталанты» выдал сразу после первого матча, когда его команда осталась вдесятером на 17-й минуте и пропустила на 86-й. Тогда Гасперини сказал: «Теперь мы должны выиграть в Мадриде. Всё просто».

Судья испортил игру не только «Аталанте», а вообще всем. И даже «Реалу» Но в первую очередь – нам.

Из-за отсутствия Фройлера и Хатебура у Гасперини был минимум пространства для манёвра. Он принял два неожиданных решения по составу. В запасе остался основной вратарь Голлини, с первых минут вместо него вышел Спортьелло, который много играл в этом сезоне, но всё-таки оставался вторым выбором на позицию. Второй сюрприз: Малиновский вместо Сапаты. Это было тактическое решение под соперника, связанное с дисквалификацией Каземиро: Гасперини мог попытаться максимально загрузить опорную зону «Реала», Малиновский для этого подходит лучше. Явная попытка воспользоваться уязвимым местом хозяев.



Зидан сыграл с тремя центральными защитниками. На первый взгляд, так же, как с «Эльче», а на самом деле совершенно по-другому – ведь отсутствие Каземиро полностью меняет баланс в полузащите. В схеме не оказалось явного опорника, зато Вальверде и Кроос постоянно смещались на фланги, где «Аталанта» опаснее всего, и помогали Васкесу и Менди запирать соперников. Ещё одно интересное решение: подключения Начо при позиционных атаках. Он поднимался по левому полуфлангу намного выше, чем Варан по правому и однажды удивил «Аталанту» мощным проходом к штрафной.



Оба тренера подстроились друг под друга, но идеи Гасперини были нацелены на атаку, а решение Зидана – на сдерживание соперника. С учётом счёта первого матча, всё логично.



«Аталанта» с первых минут забрала мяч и осадила штрафную. И сразу могла забить после типичного смещения Гозенса с фланга в штрафную. Но тот пробил в Куртуа, а дальше по ходу тайма «Реал» постепенно возвращал себе управление игрой.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Важную роль в этом сыграли решения тренеров. Если коротко – план Зидана сработал, а план Гасперини – нет. Благодаря тройке полузащитников в линию и паре латералей «Реалу» удалось лишить гостей преимущества на флангах. Вальверде, Кроос и Модрич на троих совершили 27 оборонительных действий (попыток отбора, перехватов, заблокированных пасов и фолов), это очень приличный показатель. А вот идея с Малиновским в старте не принесла результата: он провёл слишком противоречивый матч. Хороший по объёму движения, но неудачный по качеству обострений и решениям перед штрафной. Пожалуй, это оказалось важнее.



«Аталанта» играла в свой футбол, делала много пасов в центральной трети поля, провоцируя на прессинг, но получила его в неудобных для себя зонах: в полуфлангах и на флангах. Это привело к тому, что даже играя высоко (это обязательно для Гасперини), гости не могли превратить привычное количество владения в привычную структуру: с рваным темпом и резкими ускорениями на флангах.



Именно решения Зидана сделали игру настолько хаотичной. «Реал» получил важное преимущество: упорядоченность и следование плану маскируют нехватку команды Гасперини, а игроки «Реала» получили больше переходных моментов и возможностей решить момент на индивидуальном мастерстве. Именно это преимущество определило результат.

«Реал» снова тащит игрок, которого купили ещё при Моуринью. В этом виноват и Зидан Но разговоры об увольнении всё равно глупость. До лета.

В хаотичном матче нехватка класса «Аталанты» ярко проявлялась на протяжении всех 90 минут.



Гол Бензема – сочетание ошибки вратаря и выдающегося класса Модрича. Кстати, напомню, что именно эта пара устроила камбэк с «Эльче» три дня назад. Да, с ротацией действительно проблемы. Зато как хорош Модрич. В течение пары секунд он продемонстрировал одновременно технику, интеллект и хладнокровие. Получив подарок от Спортьелло, он сориентировался быстрее всех и первым касанием вырвался один на один, а вторым – вывел Бензема на вратаря.

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«Реал» мог убить интригу и до пенальти, но Винисиус настолько же прекрасен на мяче, насколько ужасен перед воротами. После фантастического похода через всё поле (кстати, сам Винисиус и отобрал мяч) он выскочил один на один просто ужасно ударил в дальний угол. Но уже через пять минут всё прошло как надо: бразилец снова классно прорвался по левому полуфлангу, зато до удара не дошло: его зацепил Толои. Момент казался спорным до того, как повтор показали с камеры у ворот. Толои сознательно фолил до штрафной и наступил на ногу сопернику, но через долю секунды немного зацепил его и другой ногой. Справедливый пенальти, хотя и предельно глупый. «Аталанту» стало по-настоящему жалко: это системная команда, которую весь матч разрывали один в один в совершенно хаотичном матче.



Даже при таком неудачном для себя стиле игры «Аталанта» не была настолько безнадёжна, как кажется по счёту. Просто опять сказалась разница в классе: Куртуа провёл свой типичный матч (то есть великолепный), а все форварды гостей в завершении были немного винисиусами. «Аталанта» наиграла как минимум на два гола. А пропущенные мячи – следствие индивидуальных ошибок: привоз вратаря, ошибка защитника, обрез в центре.

Ротация всегда была тайным оружием Зидана. Но сейчас она не работает Есть победа над аутсайдером – но нет уверенности.

«Реал» снова победил усилиями ветеранов. С одной стороны, трудно ожидать, что Рамос, Модрич и Бензема (суммарный возраст – 102 года) будут тащить в каждом матче на протяжении всего сезона. С другой стороны, они тащат достаточно часто, чтобы «Реал» в середине марта по-прежнему оставался и в чемпионской гонке, и в Лиге чемпионов. Это повод в сотый раз отметить, что «Реалу» категорически не хватает новых героев – и в сотый же раз восхититься старыми героями. И Зиданом, который опять доказал, что любую систему можно сломать, если создать достаточно хаоса.