«Карасёв – лучший судья в мире!» В Англии отреагировали на отказ русского встать на колено

Российский арбитр Сергей Карасёв и его бригада накануне оказались в центре внимания Европы. Нет, они не наделали ошибок в матче Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» – всего лишь не стали вставать на одно колено в знак солидарности с акцией Black Lives Matter. УЕФА не обязывает ни игроков, ни тренеров, ни судей соблюдать этот ритуал, распространившийся в Англии, но в западном сегменте интернета он уже считается нормой.

Так, например, в матче «Челси» — «Краснодар» большинство игроков «Быков» проигнорировали акцию, за что подверглись нападкам со стороны европейских болельщиков. Но в ситуации с Карасёвым всё получилось иначе. Вот что пишут о жесте Карасёва пользователи соцсетей.

«Сергей Карасёв – лучший судья мире».

«АПЛ, Лиге 1 и Ла Лиге необходимы такие судьи».

«Он был шикарен».

«Он жжет!»

А вот любители российского футбола попросили иностранцев забрать Карасёва из РПЛ, бесплатно.

Были и забавные твиты.

Английские болельщики ожидаемо остались не в восторге от действий Карасёва.



«Ну конечно, российский судья не встаёт на одно колено...»

«Вас это удивляет?»

«Никогда!» (не удивляет, что судьи из РФ не поддерживают BLM).

Многие поклонники АПЛ обратили внимание исключительно на работу Карасёва.



«Мы можем просто упомянуть российского арбитра? Он отлично отсудил игру».

«Кто же знал, что не английские судьи тоже умеют хорошо делать свою работу. Кто-то должен сказать об этом Премьер-Лиге».