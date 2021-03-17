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ЦСКА — «Зенит», онлайн-трансляция, РПЛ-2020/21, 23-й тур, 17.03.2021

ЦСКА — «Зенит»
Дмитрий Росип
Главный матч весны для ЦСКА? Есть шанс тормознуть «Зенит» и обогнать «Спартак»!
Возродится ли интрига в золотой гонке РПЛ?
Футбол / РПЛ 0

Привет, друзья! В этот мидуик большой футбольный день не только в Европе, где продолжаются игры Лиги чемпионов. Родная РПЛ рада предложить нам одно из ключевых противостояний не только марта, но и всего второго круга! ЦСКА — «Зенит» — это всегда интригующе и заманчиво. А в нашем случае интерес к игре преумножает турнирная ситуация. Сейчас между соперниками пять очков. Для «армейцев» это практически последний шанс вернуться в золотую гонку, а для петербуржцев — прекрасная возможность обрубить один из «хвостов» и приблизиться к очередному трофею. В одном можно быть уверенным наверняка: встреча на «Песчанке» будет бескомпромиссной, жёсткой и страстной. Предлагаем вам последить за её ходом в нашей компании.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: pfc-cska.com

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