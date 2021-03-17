Играют ЦСКА и «Зенит», а в выигрыше будет «Спартак»! Колонка Евсеева

ЦСКА — «Зенит». Центральный матч тура, и этим всё сказано. Даже не тура, всей концовки чемпионата.
Какие ожидания?
Прежде всего, хотелось бы увидеть тот накал и настрой, что продемонстрировали «Динамо» и «Спартак» в предыдущем туре. Была бескомпромиссная игра, обе команды хотели выиграть. Думаю, что сегодня вечером это повторится, потому что ставки высоки.
Играют два лидера, первая и третья команды. Сезон заканчивается, такие матчи обычно и распределяют итоговые места в таблице.
Понятно, что «Спартак» будет в выигрыше в любом случае. Он между этими клубами, исход матча или приблизит красно-белых к «Зениту», или создаст отрыв от ЦСКА. Соперники это понимают. Думаю, тактика игры на ничью сегодня неуместна.
Фото: pfc-cska.com
Что хочется увидеть, что предполагаю увидеть?
После предыдущей игры ЦСКА остались вопросы, и команда, наверное, захочет показать свой уровень, который отсутствовал в Туле. Жду, что армейцы начнут агрессивно, постараются доминировать и будут стараться проводить быстрые атаки.
Лидер «Зенита» Дзюба потихоньку набирает форму. Их связка с Азмуном должна показать свой уровень.
Но у Семака опытная команда и приличный состав, который не раз выигрывал чемпионат. Лидер «Зенита» Дзюба потихоньку набирает форму. Их связка с Азмуном должна показать свой уровень. Не жду, что петербуржцы понесутся сразу же вперед. Думаю, они будут противодействовать ЦСКА постепенно и стараться играть в позиционных атаках, больше владея мячом.
У армейцев молодая команда, особенно в линии полузащиты, и есть проблемы в обороне. Дивеев не в очень хорошей форме. Он недавно болел, вирус футболисты по-разному переносят. Было заметно по игре в Туле, что он не похож на себя, не так надежен. Но против таких высоких игроков, как Дзюба и Азмун, ему играть проще, габариты неплохие.
Что я думаю увидеть тактически?
Прежде всего ту стратегическую игру, которую предложат тренерские штабы. Не думаю, что ЦСКА перейдет на схему с тремя центральными защитниками. У них нет сейчас ресурсов для такой схемы, есть травмы. Карпов давно не играет, хотя уже вырос в хорошего игрока. Но, думаю, Гончаренко не рискнет играть так.
Хотя Кутепов долго был без игровой практики, вынужденно вышел против «Динамо» и отыграл хорошо. Но здесь ситуации разные.
ЦСКА, наверное, не провиснет, как это было год назад, когда «Зенит» выиграл крупно. Жду равную игру и по моментам, и по владению мячом, да и по всем остальным компонентам.
Должно быть много борьбы, неуступчивости, карточек. Для судей это тоже большой вызов и большая ответственность. Посмотрим, как они начнут проявлять себя с первых минут, это тоже задаст тон матчу.
Кто бы ни победил, хочу, чтобы выиграли футбол и болельщики.
Кто бы ни победил, хочу, чтобы выиграли футбол и болельщики. Хочется увидеть определенный уровень и класс двух команд.
- 17 марта 2021
-
15:22
-
15:17
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:41
-
14:37
-
14:33
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
13:55
-
13:53
-
13:43
-
13:43
-
13:40
-
13:25
-
13:25
-
13:19
-
13:10
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:48
-
12:34
-
12:31
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:57
-
11:47
-
11:41
-
11:30
-
11:23
-
11:10