Играют ЦСКА и «Зенит», а в выигрыше будет «Спартак»! Колонка Евсеева

ЦСКА — «Зенит». Центральный матч тура, и этим всё сказано. Даже не тура, всей концовки чемпионата.



Какие ожидания?

Прежде всего, хотелось бы увидеть тот накал и настрой, что продемонстрировали «Динамо» и «Спартак» в предыдущем туре. Была бескомпромиссная игра, обе команды хотели выиграть. Думаю, что сегодня вечером это повторится, потому что ставки высоки.

Символическая сборная 22-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева Основу команды составили футболисты «Спартака» и «Рубина».

Играют два лидера, первая и третья команды. Сезон заканчивается, такие матчи обычно и распределяют итоговые места в таблице.



Понятно, что «Спартак» будет в выигрыше в любом случае. Он между этими клубами, исход матча или приблизит красно-белых к «Зениту», или создаст отрыв от ЦСКА. Соперники это понимают. Думаю, тактика игры на ничью сегодня неуместна.

Фото: pfc-cska.com

Что хочется увидеть, что предполагаю увидеть?



После предыдущей игры ЦСКА остались вопросы, и команда, наверное, захочет показать свой уровень, который отсутствовал в Туле. Жду, что армейцы начнут агрессивно, постараются доминировать и будут стараться проводить быстрые атаки.

Вадим Евсеев Бывший тренер ФК «Уфа» Лидер «Зенита» Дзюба потихоньку набирает форму. Их связка с Азмуном должна показать свой уровень.

Но у Семака опытная команда и приличный состав, который не раз выигрывал чемпионат. Лидер «Зенита» Дзюба потихоньку набирает форму. Их связка с Азмуном должна показать свой уровень. Не жду, что петербуржцы понесутся сразу же вперед. Думаю, они будут противодействовать ЦСКА постепенно и стараться играть в позиционных атаках, больше владея мячом.



У армейцев молодая команда, особенно в линии полузащиты, и есть проблемы в обороне. Дивеев не в очень хорошей форме. Он недавно болел, вирус футболисты по-разному переносят. Было заметно по игре в Туле, что он не похож на себя, не так надежен. Но против таких высоких игроков, как Дзюба и Азмун, ему играть проще, габариты неплохие.

Что я думаю увидеть тактически?



Прежде всего ту стратегическую игру, которую предложат тренерские штабы. Не думаю, что ЦСКА перейдет на схему с тремя центральными защитниками. У них нет сейчас ресурсов для такой схемы, есть травмы. Карпов давно не играет, хотя уже вырос в хорошего игрока. Но, думаю, Гончаренко не рискнет играть так.



Хотя Кутепов долго был без игровой практики, вынужденно вышел против «Динамо» и отыграл хорошо. Но здесь ситуации разные.



ЦСКА, наверное, не провиснет, как это было год назад, когда «Зенит» выиграл крупно. Жду равную игру и по моментам, и по владению мячом, да и по всем остальным компонентам.



Должно быть много борьбы, неуступчивости, карточек. Для судей это тоже большой вызов и большая ответственность. Посмотрим, как они начнут проявлять себя с первых минут, это тоже задаст тон матчу.

Вадим Евсеев Бывший тренер ФК «Уфа» Кто бы ни победил, хочу, чтобы выиграли футбол и болельщики.

Кто бы ни победил, хочу, чтобы выиграли футбол и болельщики. Хочется увидеть определенный уровень и класс двух команд.