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«Бавария» — «Лацио». Платная прямая трансляция
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22:50 Мск
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«Челси» — «Атлетико», «Бавария» — «Лацио»: прямая трансляция матчей, 1/8 финала ЛЧ-2020/2021, 17 марта 2021

«Челси» — «Атлетико», «Бавария» — «Лацио»
Дмитрий Росип
Лига чемпионов. Онлайн. Год назад «Атлетико» выбил «Ливерпуль». Вынесет ли «Челси»?
Сразу два топ-матча — в одной трансляции. Залетайте!
Футбол / Лига чемпионов 0
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Друзья, всем привет! Лига чемпионов продолжается. Сегодня будут сыграны последние матчи 1/8 финала, и мы узнаем, кто присоединится к дортмундской «Боруссии», «Ливерпулю», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Порту» и «Реалу» в четвертьфинале. Вечером «Бавария» примет «Лацио» на «Альянц Арене». Три недели назад мюнхенцы уверенно обыграли «орлов» в Риме со счётом 4:1, практически гарантировав себе место в четвертьфинале.

А вот в паре «Челси» — «Атлетико» ещё ничего не ясно. В первом матче минимальную победу на выезде одержали англичане благодаря чудо-голу Оливье Жиру, но «матрасники» способны на сюрприз. В прошлом году на этой стадии они выбили из турнира «Ливерпуль», а сегодня попробуют нанести Томасу Тухелю первое поражение на посту главного тренера «Челси»!

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