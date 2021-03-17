Лига чемпионов. Онлайн. Год назад «Атлетико» выбил «Ливерпуль». Вынесет ли «Челси»?

Друзья, всем привет! Лига чемпионов продолжается. Сегодня будут сыграны последние матчи 1/8 финала, и мы узнаем, кто присоединится к дортмундской «Боруссии», «Ливерпулю», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Порту» и «Реалу» в четвертьфинале. Вечером «Бавария» примет «Лацио» на «Альянц Арене». Три недели назад мюнхенцы уверенно обыграли «орлов» в Риме со счётом 4:1, практически гарантировав себе место в четвертьфинале.

А вот в паре «Челси» — «Атлетико» ещё ничего не ясно. В первом матче минимальную победу на выезде одержали англичане благодаря чудо-голу Оливье Жиру, но «матрасники» способны на сюрприз. В прошлом году на этой стадии они выбили из турнира «Ливерпуль», а сегодня попробуют нанести Томасу Тухелю первое поражение на посту главного тренера «Челси»!