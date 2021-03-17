Никто не верит в ЦСКА. Тем хуже для «Зенита»?

После прошлого тура «Спартак» обошёл ЦСКА, и борьба за чемпионство становится всё интереснее и интереснее. Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин набрал 6 очков в конкурсе прогнозов. Он угадал разницу голов в матче «Урал» – «Ротор» и исход встреч «Зенит» – «Ахмат», «Тамбов» – «Краснодар» и «Локомотив» – «Сочи». Читатель Алексей Усов из Санкт-Петербурга верно предсказал счёт матчей «Динамо» – «Спартак» и «Тамбов» – «Краснодар» и исход игры «Урал» – «Ротор». Это 11 баллов.
Корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин заработал 8 очков, угадав счёт матча «Урал» – «Ротор» и исход игр «Зенит» – «Ахмат», «Уфа» – «Рубин» и «Тамбов» – «Краснодар».
Таблица после 22-го тура
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Прогноз специалистов
Сергей Балахнин, бывший главный тренер «Ростова»:
«Ротор» – «Ростов» – 1:2
Фаворит – «Ростов». «Ротору» отступать некуда, будет тяжёлый матч. Труднопредсказуемая встреча, в которой предпочтение отдам южанам.
ЦСКА – «Зенит» – 0:1
Самая интересная игра в туре. После неудачного старта матч с «Ахматом» «Зенит» вдохнул уверенность и силу. Сейчас сине-бело-голубые злые, с огромным движением и желанием. ЦСКА надо реабилитироваться, тоже мотивация. Идёт борьба за первое место: «Зениту» надо оторваться и отбросить ЦСКА ещё дальше.
«Ахмат» – «Арсенал» – 2:0
«Арсенал» очень удачно сыграл в предыдущем туре. «Ахмат» давно не выигрывал дома и будет стремиться взять три очка.
«Уфа» – «Локомотив» – 1:2
Судя потому, что я видел, фаворит – «Локомотив». «Железнодорожники» выглядят очень прилично. Команда на ходу, играет хорошо, забивает. «Уфе» будет тяжело, им некуда отступать.
«Краснодар» – «Динамо» – 2:1
Встреча двух равных команд. Полагаю, матч будет результативным: забьют оба клуба, но сильнее окажутся «быки».
«Спартак» – «Урал» – 2:0
«Спартак» набрал ход и показывает хороший, агрессивный, быстрый и эмоциональный футбол. «Урал» тоже в хорошем состоянии, но здесь победа за красно-белыми.
«Рубин» – «Химки» – 2:1
«Химки» показывают хорошую игру и могут отнять очки у любого соперника. Конечно, «Рубин» на ходу и выглядит одной из самых интересных команд после зимней паузы, как и «Локомотив». Думаю, с разницей в один мяч победит Казань.
«Сочи» – «Тамбов» – 2:0
Однозначно «Сочи». Тяжело угадать только разницу голов, как бы это грустно ни звучало для «Тамбова». Хоть команда Первушина пытается бороться, но три очка возьмёт «Сочи».
Прогноз читателей
Максим Садков (Псков):
«Ротор» – «Ростов» – 1:3
В соцсетях ходит разная информация о том, что южане могут бойкотировать матч, но очень надеюсь, что этого не произойдёт. В игре с «Ротором» справедливость повернётся лицом к «Ростову», и они одержат уверенную победу.
ЦСКА – «Зенит» – 1:2
Самый важный матч в сезоне для обеих команд. «Зениту» необходимо реабилитироваться за все неудачи, которые случились ранее. Одержав победу в этом матче, скорее всего вопрос с чемпионством гости решат. Победа сине-бело-голубых.
«Ахмат» – «Арсенал» – 1:1
«Ахмат» скорее всего уже уберёг себя от стыковых матчей, а вот их сопернику очки нужны как воздух. «Арсенал» в хорошем настроении после победы над ЦСКА, но в Грозном будет нелегко. Предположу боевую ничью.
«Уфа» – «Локомотив» – 0:1
После паузы «Локомотив» выглядит неплохо: Николич привнёс что-то своё в игру. «Уфа» борется за выживание, но получается не очень уверенно. Думаю, «железнодорожники» продолжат победный путь к еврокубкам.
«Краснодар» – «Динамо» – 2:2
Матч будет боевым и интересным для зрителей. «Краснодар» хочет победить в родных стенах, но и «Динамо» без боя сдаваться не будет. В этой игре будет много голов. Команды поделят очки.
«Спартак» – «Урал» – 2:1
«Спартак» уверенно играет от матча к матчу. После победы над «Краснодаром» было повержено «Динамо». Команда Тедеско на всех парах рвётся в Лигу чемпионов. Думаю, немец задумается о новом контракте, если пробьётся в ЛЧ.
«Рубин» – «Химки» – 0:0
Встретятся две самые интересные и привлекающие к себе внимание команды. «Рубин» при Слуцком очень преобразился, игра выглядит качественной. «Химки» играют грамотно и на результат. Очень уверенно выглядит в воротах Лантратов. Ничья будет справедливым результатом.
«Сочи» – «Тамбов» – 3:0
Про «Тамбов» говорить нечего: команда в нокауте. «Сочи» в игре с «Локомотивом» выглядел хорошо, правда, не реализовал все свои моменты, которых было предостаточно. Матч с «Тамбовом» самый подходящий для набора очков.
Прогноз журналистов
Павел Левкович, корреспондент «Чемпионата»:
«Ротор» – «Ростов» – 0:2
Ростовчане всё-таки собрались на выезд в Волгоград. Поражение в матче с «Химками» очень сильно ударило по самолюбию команды, и она изо всех сил будет стараться добиться победы.
ЦСКА – «Зенит» – 1:1
Для «армейцев» это мог быть фактически чемпионский матч, но выезд в Тулу немного спутал планы. Нас ждёт упорный матч, но победителя в нём мы не увидим.
«Ахмат» – «Арсенал» – 1:1
Грозный – всегда сложный выезд, но «Арсеналу» ни в коем случае нельзя терять очки, если они хотят сохранить прописку в РПЛ.
«Уфа» – «Локомотив» – 0:2
Как же похорошел «Локомотив» при Марко Николиче! Уфимцы не станут серьёзной преградой на их пути. Пусть вверху таблицы будет ещё жарче, чем после 22-го тура.
«Краснодар» – «Динамо» – 1:3
Шварц прекрасно работает с «Динамо», ну а с «Краснодаром» всё ясно. Я не знаю, на что надеются «быки», даже против умирающего «Тамбова» команда выглядело достаточно слабо.
«Спартак» – «Урал» – 3:1
Атакующая линия «Спартака» не вызывает вопросов, а вот к защите вопросы имеются. Но даже при таких вводных красно-белые добьются убедительной победы.
«Рубин» – «Химки» – 1:0
«Химки» при Черевченко стали настоящей тёмной лошадкой, из тура в тур преподносят сюрприз. Судейские ошибки не украсили матч против «Ростова», но факт остаётся фактом. Но и «Рубин» при Слуцком невероятно хорош. Удача будет на стороне казанцев.
«Сочи» – «Тамбов» – 3:0
Комментарии излишни. Спасибо «Тамбову», что хоть выйдут на матч, но какой смысл?
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