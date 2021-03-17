Никто не верит в ЦСКА. Тем хуже для «Зенита»?

После прошлого тура «Спартак» обошёл ЦСКА, и борьба за чемпионство становится всё интереснее и интереснее. Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин набрал 6 очков в конкурсе прогнозов. Он угадал разницу голов в матче «Урал» – «Ротор» и исход встреч «Зенит» – «Ахмат», «Тамбов» – «Краснодар» и «Локомотив» – «Сочи». Читатель Алексей Усов из Санкт-Петербурга верно предсказал счёт матчей «Динамо» – «Спартак» и «Тамбов» – «Краснодар» и исход игры «Урал» – «Ротор». Это 11 баллов.

Корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин заработал 8 очков, угадав счёт матча «Урал» – «Ротор» и исход игр «Зенит» – «Ахмат», «Уфа» – «Рубин» и «Тамбов» – «Краснодар».

Таблица после 22-го тура

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Прогноз специалистов

Сергей Балахнин, бывший главный тренер «Ростова»:



«Ротор» – «Ростов» – 1:2



Фаворит – «Ростов». «Ротору» отступать некуда, будет тяжёлый матч. Труднопредсказуемая встреча, в которой предпочтение отдам южанам.



ЦСКА – «Зенит» – 0:1



Самая интересная игра в туре. После неудачного старта матч с «Ахматом» «Зенит» вдохнул уверенность и силу. Сейчас сине-бело-голубые злые, с огромным движением и желанием. ЦСКА надо реабилитироваться, тоже мотивация. Идёт борьба за первое место: «Зениту» надо оторваться и отбросить ЦСКА ещё дальше.

Караваев выстрелил с 30 метров и выложил гол под «Небо славян». Просто ракета! Защитник «Зенита» советует песню, под которые можно смотреть его точные удары.

«Ахмат» – «Арсенал» – 2:0



«Арсенал» очень удачно сыграл в предыдущем туре. «Ахмат» давно не выигрывал дома и будет стремиться взять три очка.



«Уфа» – «Локомотив» – 1:2



Судя потому, что я видел, фаворит – «Локомотив». «Железнодорожники» выглядят очень прилично. Команда на ходу, играет хорошо, забивает. «Уфе» будет тяжело, им некуда отступать.



«Краснодар» – «Динамо» – 2:1



Встреча двух равных команд. Полагаю, матч будет результативным: забьют оба клуба, но сильнее окажутся «быки».



«Спартак» – «Урал» – 2:0



«Спартак» набрал ход и показывает хороший, агрессивный, быстрый и эмоциональный футбол. «Урал» тоже в хорошем состоянии, но здесь победа за красно-белыми.



«Рубин» – «Химки» – 2:1



«Химки» показывают хорошую игру и могут отнять очки у любого соперника. Конечно, «Рубин» на ходу и выглядит одной из самых интересных команд после зимней паузы, как и «Локомотив». Думаю, с разницей в один мяч победит Казань.

Символическая сборная 22-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева Основу команды составили футболисты «Спартака» и «Рубина».

«Сочи» – «Тамбов» – 2:0



Однозначно «Сочи». Тяжело угадать только разницу голов, как бы это грустно ни звучало для «Тамбова». Хоть команда Первушина пытается бороться, но три очка возьмёт «Сочи».

Прогноз читателей

Максим Садков (Псков):



«Ротор» – «Ростов» – 1:3



В соцсетях ходит разная информация о том, что южане могут бойкотировать матч, но очень надеюсь, что этого не произойдёт. В игре с «Ротором» справедливость повернётся лицом к «Ростову», и они одержат уверенную победу.



ЦСКА – «Зенит» – 1:2



Самый важный матч в сезоне для обеих команд. «Зениту» необходимо реабилитироваться за все неудачи, которые случились ранее. Одержав победу в этом матче, скорее всего вопрос с чемпионством гости решат. Победа сине-бело-голубых.



«Ахмат» – «Арсенал» – 1:1



«Ахмат» скорее всего уже уберёг себя от стыковых матчей, а вот их сопернику очки нужны как воздух. «Арсенал» в хорошем настроении после победы над ЦСКА, но в Грозном будет нелегко. Предположу боевую ничью.



«Уфа» – «Локомотив» – 0:1



После паузы «Локомотив» выглядит неплохо: Николич привнёс что-то своё в игру. «Уфа» борется за выживание, но получается не очень уверенно. Думаю, «железнодорожники» продолжат победный путь к еврокубкам.

Камано полгода не забивал и ни с кем не общался. Всё изменили приезд Пабло и сборы Сегодня он – главный герой матча с «Сочи».

«Краснодар» – «Динамо» – 2:2



Матч будет боевым и интересным для зрителей. «Краснодар» хочет победить в родных стенах, но и «Динамо» без боя сдаваться не будет. В этой игре будет много голов. Команды поделят очки.



«Спартак» – «Урал» – 2:1



«Спартак» уверенно играет от матча к матчу. После победы над «Краснодаром» было повержено «Динамо». Команда Тедеско на всех парах рвётся в Лигу чемпионов. Думаю, немец задумается о новом контракте, если пробьётся в ЛЧ.



«Рубин» – «Химки» – 0:0



Встретятся две самые интересные и привлекающие к себе внимание команды. «Рубин» при Слуцком очень преобразился, игра выглядит качественной. «Химки» играют грамотно и на результат. Очень уверенно выглядит в воротах Лантратов. Ничья будет справедливым результатом.

Недавно был в любительской лиге, а теперь — в сборной России. История взлёта Самошникова Абсолютно новое лицо в списке Черчесова.

«Сочи» – «Тамбов» – 3:0



Про «Тамбов» говорить нечего: команда в нокауте. «Сочи» в игре с «Локомотивом» выглядел хорошо, правда, не реализовал все свои моменты, которых было предостаточно. Матч с «Тамбовом» самый подходящий для набора очков.

Прогноз журналистов

Павел Левкович, корреспондент «Чемпионата»:



«Ротор» – «Ростов» – 0:2



Ростовчане всё-таки собрались на выезд в Волгоград. Поражение в матче с «Химками» очень сильно ударило по самолюбию команды, и она изо всех сил будет стараться добиться победы.



ЦСКА – «Зенит» – 1:1



Для «армейцев» это мог быть фактически чемпионский матч, но выезд в Тулу немного спутал планы. Нас ждёт упорный матч, но победителя в нём мы не увидим.

«Это сговор. Преступление против футбола!» Скандал из-за пенальти в матче «Зенита» Арбитр Игорь Федотов разобрал спорное решение в игре против «Ахмата». Неужели это решение было в пользу «Сочи»?

«Ахмат» – «Арсенал» – 1:1



Грозный – всегда сложный выезд, но «Арсеналу» ни в коем случае нельзя терять очки, если они хотят сохранить прописку в РПЛ.

«Уфа» – «Локомотив» – 0:2



Как же похорошел «Локомотив» при Марко Николиче! Уфимцы не станут серьёзной преградой на их пути. Пусть вверху таблицы будет ещё жарче, чем после 22-го тура.



«Краснодар» – «Динамо» – 1:3



Шварц прекрасно работает с «Динамо», ну а с «Краснодаром» всё ясно. Я не знаю, на что надеются «быки», даже против умирающего «Тамбова» команда выглядело достаточно слабо.



«Спартак» – «Урал» – 3:1



Атакующая линия «Спартака» не вызывает вопросов, а вот к защите вопросы имеются. Но даже при таких вводных красно-белые добьются убедительной победы.

«Спартак» сделал выводы. Теперь команда Тедеско похожа на претендента на Лигу чемпионов Соболев установил рекорд РПЛ! Подробный разбор дерби «Динамо» — «Спартак».

«Рубин» – «Химки» – 1:0



«Химки» при Черевченко стали настоящей тёмной лошадкой, из тура в тур преподносят сюрприз. Судейские ошибки не украсили матч против «Ростова», но факт остаётся фактом. Но и «Рубин» при Слуцком невероятно хорош. Удача будет на стороне казанцев.



«Сочи» – «Тамбов» – 3:0



Комментарии излишни. Спасибо «Тамбову», что хоть выйдут на матч, но какой смысл?



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