Два пенальти, удаление и пять голов — «Зенит» с ЦСКА выдали суперматч!

«Зенит» победил ЦСКА в Москве и увеличил отрыв от «армейцев» до восьми очков. Конкурент в борьбе за золото практически отцеплен.

Главный сюрприз – Малком в заявке «Зенита». Ожидалось, что бразилец вернётся в строй только в апреле после паузы на игры сборных, но он смог восстановиться уже к матчу в Москве. Естественно, пока о стопроцентной готовности самого дорогого игрока санкт-петербургского клуба говорить не приходится, поэтому он начал встречу на скамейке.



В основу ЦСКА попал Марио Фернандес. Соотечественник Малкома успел прийти в себя после травмы головы. В целом же Виктор Гончаренко, несмотря на поражение в Туле, повторил стартовый состав, за исключением того, что с первых минут сыграл воспитанник санкт-петербургской СДЮШОР «Зенит» Иван Обляков.

Оба тренера, можно сказать, поставили на классические 4-4-2. По крайней мере, при обороне у ЦСКА Никола Влашич поднимался на одну линию к Саломону Рондону, чтобы мешать разыгрывать мяч через центральных защитников и опорного полузащитника. У «Зенита» тоже не было ромба в центре поля. Если в Казани Далер Кузяев вышел справа, чтобы помочь Вячеславу Караваеву закрыть Хвичу Кварацхелию, то теперь они на пару ставили ловушки на другого мастера дриблинга – Чидеру Эджуке. В то же время Кузяев и располагавшийся слева Вендел смещались по ситуации в полуфланги и в центр. Так «Зенит» создал два голевых момента с участием Далера в дебюте игры.



Вендел в отличие от Кузяева недостаточно помогал Дугласу Сантосу в обороне, давая свободу регулярно подключавшему в атаку Марио Фернандесу. Видимо, по этому поводу у бразильца по ходу первого тайма и состоялся разговор на повышенных тонах с тренерским штабом. Фернандес (47 касаний мяча и три ключевых паса за 45 минут) совершил несколько опасных кроссов, которые могли завершиться голом в ворота «Зенита».

Тем не менее гол пришёл слева. Начался эпизод с того, что Кузяев поспешил оставить свою зону, чтобы включиться в прессинг против центрхава ЦСКА. Магомед Оздоев в свою очередь ушёл из центра на подстраховку, но, будучи недостаточно резким, не успел за Эджуке. Очень умно сыграл и Саломон Рондон, который открылся между Дугласом Сантосом и Ярославом Ракицким.

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Впрочем, «Зенит» быстро отыгрался. Константин Кучаев не смог как следует заблокировать кросс Дугласа Сантоса, а Кузяев неожиданным рывком на ближнюю штангу помешал Игорю Акинфееву. Крайне невнимательно действовали и защитники ЦСКА, отпустившие Дзюбу.

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У игры был хороший темп, мало пауз. За это стоит похвалить судью Евгения Кукуляка, который давал бороться. Пусть его бывший партнёр по дублю ЦСКА Акинфеев и пытался давить на Кукуляка после нескольких пропущенных, по его мнению, фолов. В любом случае VAR бы разобрался, если бы эти моменты завершились голом. Как произошло и на 45-й минуте, когда Кукуляк после просмотра повтора назначил пенальти за игру рукой Фернандеса. По сути, эпизод напоминал тот, что случился в матче «Рубин» – «Зенит»: тогда рикошет в руку от собственного тела арбитры посчитали фолом Кузяева. Странно, что к «точке» подошёл Дзюба, а не забивший пенальти «Ахмату» Сердар Азмун. Центрфорвард ударил чуть лучше, чем в Казани, однако голкипер снова легко разгадал его замысел.



К перерыву «Зенит» заметно выигрывал по ударам 10:5 (в створ – 4:1).

Что в «Зените» перед ЦСКА? Дзюба, Ракицкий и Оздоев должны биться за Семака А сам главный тренер, возможно, получит летом больше влияния на трансферы санкт-петербургского клуба.

Дзюба исправился в дебюте второго тайма. Именно Артём сделал скидку на забившего мяч Вендела. Команда Гончаренко и в предыдущих матчах пропускала после стандартов «Зенита» – теперь история повторилась. Правда, на сей раз «армейцы» плохо сыграли на ауте, а не угловом. Виноват и тот (кажется, это был Рондон), кто опоздал за Венделом.

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Ещё одно неприятное событие для ЦСКА после перерыва – удаление Ильзата Ахметова. Очевидное решение Кукуляка, ведь полузащитник совершил грубый фол, ударив зенитовца прямой ногой. Вот тут судья мог бы обойтись и без VAR.



При игре 10 на 11 «армейцы» выжидали и надеялись, прежде всего, на контрвыпады с участием своих быстрых, индивидуально сильных игроков. Если ЦСКА увлекался, получал очень опасные ответные атаки на скорости. «Зенит» стремился контролировать игру за счёт держания мяча и прессинга на чужой половине поля после потерь мяча.



Во втором тайме Вендел с Кузяевым поразили объёмом работы. Неудивительно, что они на двоих и сделали третий гол в ворота красно-синих. Бразилец своими свершениями в атаке исправился за все ошибки при обороне. Да и полегче ему стало с заменой Азмуна. Вендел уже действовал ближе к Дзюбе.

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Во втором тайме «Зенит» тоже перебил ЦСКА – 7:6 (в створ – 6:2). Но нужно отдать должное «армейцам»: они бились с первой и до последней минуты. И едва не вытащили ничью в меньшинстве! Сегодня в составе красно-синих дебютировал зимний новичок Эмиль Бохинен. Лучшее действие норвежца – заработанный пенальти (сфолил Алексей Сутормин), который реализовал Влашич.

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Малком же так и не появился на поле: зенитовцы справились в Москве без него.