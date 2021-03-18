Забыли про «Атлетико» в Лиге чемпионов. Но как они с таким футболом выиграют чемпионат?

В первые 15 минут «Атлетико» сделал 27 точных пасов. Меньше двух в минуту. Но подождите ругать их за антифутбол, вот ещё одна цифра: за это же время гости дважды пробили по воротам. То есть продуктивность этих редчайших точных передач была фантастической. С такой пропорцией ударов к пасам «Ман Сити» пробил бы по воротам «Гладбаха» 60 раз.

Это не антифутбол, если считать, что главное в футболе – удары по воротам. Зато это была квинтэссенция «Атлетико». Того, прежнего, без заигрываний с тремя защитниками, позиционными атаками и плеймейкерами. Фантастическая вертикальность атак «Атлетико» натолкнулась на качественный контрпрессинг «Челси», но всё-таки временами срабатывала. Это привело не только к паре ударов (не особо опасных), но и к паре ситуаций, претендовавших на пенальти.

Я стараюсь как можно реже писать о судьях, особенно после того, как уже выразил личное мнение в отдельном материале. Но сейчас этому нужно уделить абзац, потому что решения судьи серьёзно повлияли на ход матча.

Что, чёрт возьми, творится с футбольными правилами? Короткое возмущение Кирилла Хаита после удалений у «Арсенала» и «Саутгемптона».

Первый момент – спорный. Рюдигер оттолкнул Суареса одновременно корпусом и рукой. Было похоже на пенальти, но судья Орсато не стал смотреть повтор. Второй момент – уже бесспорный. Аспиликуэта схватил убегавшего Карраско за футболку – и по нынешним правилам уже не имеет значения, что Карраско не успевал к мячу и что касание было еле заметным. Такая трактовка правил может раздражать, но она существует. Вспомните пенальти в ворота «Барселоны» за фол Лангле на Икарди: мяч был уже в руках вратаря, то есть никакой угрозы не существовало даже в теории, касание было ещё меньшим, чем у Аспиликуэты с Карраско. Но это фол, а значит, это пенальти.

Через 10 минут арбитр не назначил пенальти в ворота «Атлетико»: Хаверц получил по ноге, когда пытался нанести удар по воротам. Тоже похоже на пенальти, но тоже обошлось даже без перепроверки эпизода. Так что Орсато был по крайней мере последователен в своих странных решениях. Но всё же у «Атлетико» больше причин для недовольства: дело не в каком-то равновесии не назначенных пенальти, а в правилах, которые применяются для «ПСЖ», но не применяются для «Атлетико».

Первые 20 минут оказались лучшим отрезком «Атлетико» во всём матче. Кажется, что есть проблемы с физикой, потому что уже ближе к концу тайма ухудшилось командное движение. «Челси» стало проще управлять игрой. Владение мячом зашкалило до 64% плюс «Челси» грамотно чередовал мощный контрпрессинг с отрезками глубокой обороны. Да, с такой тактикой голы – это скорее вопрос везения, но Томас Тухель последователен в приоритетах и уже приучил болельщиков, что главное – оборона.

Зато «Челси» поймал «Атлетико» на контратаке. Это забавно, учитывая соотношение владения к моменту гола, но отлично описывает характер матча. Да, хозяева, конечно, тотально владели мячом и сразу отбирали его при потерях, но совершенно не раскрывались в атаках. Зато после штрафного «Атлетико» убежали втроём.

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«Челси» забил первым же моментом, а после этого рисковал ещё меньше. Но уже сам «Атлетико», раскрываясь, стал давать больше возможностей разбежаться. За 10 минут между голом и свистком на перерыв хозяева создали два опасных момента: когда у Хаверца не получился ударудар и когда Ковачич сильно приложился из-за штрафной.

В перерыве Диего Симеоне выпустил Эрмосо вместо висевшего на жёлтой карточке Лоди и перевел «Атлетико» на тройку защитников. Это типичная формация последних месяцев, когда команда больше владеет мячом. Со стороны Симеоне это была заявка на игру первым номером и полную смену стиля. «Атлетико» это удалось – не то чтобы «Челси» очень возражал – но особой выгоды не принесло.

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Симеоне рано заменил Суареса и выпустил Дембеле и Лемара вместо Триппьера и Карраско. Схема 3-4-3 сохранилась, но к 70-й минуте стала безумно раскрытой, потому что на флангах играли Сауль и Льоренте, а Лемар – в полузащите с Коке, и это не считая тройки впереди. С таким количеством атакующих футболистов «Атлетико» серьёзно прижал хозяев и сумел несколько раз создать очень напряжённые ситуации. Даже без явных голевых моментов была угроза – хотя бы за счёт того, что сразу четыре-пять игроков оказывались в штрафной.

Этот навал мог привести к чему-то, но у Савича сдали нервы и он зачем-то исподтишка ударил Рюдигера локтем в чужой штрафной и был удалён. Вдесятером поддерживать прежнее давление стало ещё труднее. И самый опасный момент в концовке создал как раз «Челси». Контратака три в одного, Пулишич своевременно отдал на Эмерсона – у итальянца получилось красивое возвращение на поле после месяца отсутствия.

В сумме «Атлетико» регулярно создавал угрозу в первые и последние 20 минут игры. Но только в начале матча это происходило по плану, концовка – самоубийственый навал, в котором команда напрашивалась на неприятности. И это вызывает вопрос, не связанный с Лигой чемпионов. В Лиге чемпионов есть команды, которые изначально выглядели более серьёзными претендентами на победу. Но что у «Атлетико» с формой? И как с такой формой сохранить первое место в чемпионате?

Ещё недавно мадридцы выглядели так хорошо, что дали повод написать о революции, которую устроил Симеоне. Полтора месяца назад это была честная оценка усилий команды на протяжении полугода. Но с тех пор всё изменилось.

Удивительный гол решил исход матча «Атлетико» с «Челси». Вместо офсайда – шедевр! Оливье Жиру стал автором потрясающего по красоте забитого мяча. А поначалу казалось, что здесь очевидное положение «вне игры».

В последних шести матчах во всех турнирах у мадридцев пять забитых голов и пять пропущенных. Да, можно списать результаты на трудный календарь («Челси», «Реал», «Челси»), но в том и дело, что «Атлетико» не убедил и в других матчах. Победа над «Вильярреалом» — чистое везение. «Хетафе» не удалось додавить, даже играя в большинстве последние 20 минут. Впереди у Симеоне в чемпионате «Севилья», а в самом конце «Реал Сосьедад» и «Барселона» (все команды – в топ-5 Примеры сейчас), но с такой низкой результативностью проблемы создаст и «Эльче».

Маленький клуб спас чемпионскую гонку в Испании. Отобрал 4 очка у «Атлетико» за пару дней А впереди у «Атлетико» матчи с «Реалом» и «Барселоной». Интрига в порядке.

Мадридцы и не создавали много моментов на протяжении всего сезона, но выручала результативность Суареса. Однако сейчас у героя первой половины сезона спад: всего два гола с начала февраля, то есть в девяти матчах. В игре с «Челси» он не только не бил (один удар за 59 минут, пятый результат на поле), но и не мог навязать защитникам борьбу. С выходом Дембеле «Атлетико» хотя бы стал чаще цепляться за мяч в штрафной.

Нынешний сезон – самый подходящий для «Атлетико», чтобы что-то выиграть. И шансы на большой трофей всё ещё есть. Но форма команды на решающем отрезке сезона вызывает сомнения.