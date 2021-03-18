План Гончаренко снова не сработал. Логика тренера стала проблемой для ЦСКА

Пара Ахметов – Обляков провалилась, Рондон не справился, а Эджуке был слишком оторван от командных действий.

ЦСКА проиграл «Зениту» в одном из ключевых сражений весны, и теперь перспективы «армейского» клуба туманны. Это не было поражение по всем статьям, как в прошлом июне, когда на том же стадионе внезапно встретились команды разного уровня и одна попросту избила вторую (4:0). Напротив, долгое время в равных составах шёл плюс-минус равный футбол, а на каком-то отрезке первого тайма красно-синие выглядели даже чуть предпочтительнее. Правда, моментов они всё равно создавали мало.

Однако плохая трансформация собственных владений мячом в остроту, структурные погрешности и коллективные недоработки в отдельных эпизодах, вопиющие индивидуальные ошибки – все эти аспекты, свойственные ЦСКА весной, прослеживались и в конкретном матче. От обсуждений качества тренерской работы тоже никуда не деться. Такое уж положение сейчас у Виктора Гончаренко, что каждый его шаг будет разбираться.

Гончаренко в тупике. Всё меньше веры, что он сможет вытащить ЦСКА наверх Слишком много факторов, указывающих на усталость тренера и команды друг от друга.

Обляков и Ахметов вышли для комбинирования в средней зоне и выхода из-под прессинга. Но они плохо собирали подборы и проигрывали борьбу

Гончаренко не стал проводить массовую подстройку под «Зенит» и попытался сделать акцент на собственном футболе. Тренер выбрал схему 4-2-3-1 и почти тот же состав, что начинал матч в Туле. Единственное отличие – вместо Марадишвили в опорной зоне вышел Обляков, который с «Арсеналом» получил только второй тайм. Это можно было рассматривать как ставку на более подходящего под стилистику игры футболиста. Обляков по сравнению с Марадишвили лучше играет с мячом, даёт более широкий диапазон действий под чужим прессингом, качественнее снабжает атаку из глубины.

Ход матча не подтвердил логику Гончаренко. Да, Ахметов и Обляков были активны с мячом, делали много предложений под прессингом «Зенита», здорово разобрались и помогли выйти из-под давления перед первым голом, но проблем, связанных с их игрой, возникало тоже много. Во-первых, они редко отдавали мяч в перспективные зоны. У Ахметова – 5 передач с продвижением мяча (5 точных), 6 передач в финальную треть (5 точных), ни одной передачи в штрафную; у Облякова – 2 (0), 2(1) и 0 соответственно. Это очень скромные показатели для опорных полузащитников, и визуально картина смотрелась такой же.

Во-вторых, работа Облякова и Ахметова с мячом не была безупречной с точки зрения надёжности. Обляков потерял мяч в опасной зоне в конце первого тайма, а Ахметов перед своим удалением слишком долго разворачивался в центре поля, сделал лишнее касание, отпустил мяч – и из-за этого пришлось тянуться в сторону Кузяева. Случился глупейший, но очень грубый фол.

В-третьих (а для этого матча в-главных), Ахметов и Обляков на двоих дали слабый объём оборонительной работы. Они недостаточно часто собирали подборы, плохо вели борьбу. У Ахметова 18 единоборств всего (7 победных), из них 6 (3) – в обороне; у Облякова – 12 (4) и 3(2). Часто опорники ЦСКА даже не успевали вступить в борьбу или на подбор из-за недостаточной мобильности. Центр поля в этом матче ЦСКА точно не выиграл. Вероятно, с Марадишвили было бы хотя бы больше объёма.

Оборонительные проблемы Облякова и Ахметова привели в том числе к пропущенным голам. При первом голе «Зенита» Обляков не добежал в штрафную за Кузяевым на ближнюю штангу. В этой ситуации нужно было либо передавать Кузяева Дивееву, либо дорабатывать самому. Не произошло ни того ни другого, и рывок 14-го номера «Зенита» привёл к хаосу в штрафной ЦСКА.

Второй гол – прямая недоработка Ахметова по Венделу при ауте. В какой-то момент Ильзат отклеился от бразильца, и тот нанёс удар без сопротивления.

В конкретном матче с «Зенитом» опорникам важно было контролировать огромное количество включений в штрафную из середину или полуфлангов чужих фланговых полузащитников, Кузяева и Вендела (особенно много заходил в центр Далер), страховать бровки при высоких расположениях Эджуке и Кучаева. Задача была провалена. Причём Гончаренко уже много раз наступал на эти грабли: пара Ахметов – Обляков может подойти для созидательного футбола в матчах, когда команда много владеет мячом, но ей слишком тяжело в играх с большим количеством переходов и оборонительных фаз.

Вендел сделал разницу в матче с ЦСКА. А мы удивлялись, зачем его купили! Семак нашёл бразильцу позицию, на которой он раскрывается в «Зените».

Рондон забил, но принёс слишком мало пользы при выходе в атаку

При общем комбинационном складе ЦСКА эпизодически пытался упрощать футбол, использовать длинные передачи и габариты Рондона. По предыдущим матчам возникало ощущение, что венесуэльский форвард пока не готов к стабильной игре в старте – ему не хватало динамики движения и качества ведения единоборств. Тем не менее, Гончаренко по-прежнему доверяет именно Саломону, а не Шкурину или Чалову.

В среду Рондон забил отличный гол – и для кого-то это фактор в пользу правильности тренерского выбора. Но на самом деле опытный нападающий был ощутимой проблемой для атаки ЦСКА – он вновь плохо вёл дуэли, почти ничего не зацепил вверху (23 суммарных единоборства, 6 победных; 6 единоборств вверху, 1 победное), терял мячи при выходе вперёд.

ЦСКА настолько верил в качества игры Рондона на «втором этаже», что мог выбивать мяч в его сторону при ударах «от ворот», при том что вся команда находилась в раскрытом виде (то есть в широких позициях). Но венесуэлец уступал вверху, а зона подбора из-за больших расстояний между игроками и маленького объёма Облякова и Ахметова была проиграна. И ЦСКА вместо своей атаки получал переход и дарил возможность «Зениту» придумать что-то интересное.

Или Рондон мог долго возиться с мячом при передаче в недодачу – за медлительность его уже наказали голом в Туле, в матче с «Зенитом» результативных ошибок не было, он просто заставлял команду вновь обороняться. Да, был отличный гол, два хороших разворота атаки на Марио Фернандеса, скидка под удар Эджуке во втором тайме, но на дистанции матча это не самая стабильная игра нападающего.

Играл ли Марио рукой и за что удалили Ахметова? Разбор судейства матча ЦСКА – «Зенит» Арбитр Игорь Федотов не согласен с новыми правилами.

Эджуке часто не хватало поддержки на левом фланге, по функционалу Влашича есть вопросы

В первом тайме ЦСКА насыщал правую сторону поля – Марио Фернандес поднимался высоко при начале атаки, туда же смещались Кучаев и Влашич. Они создавали связки и выводили Марио на позицию для прострела и навеса. Эффективность фланга оказалась достойной, суммарно Фернандес выполнил 10 навесов и отдал одну ключевую передачу.

Зато левая сторона поля у ЦСКА оказалась выключена. Зайнутдинов чаще играл глубже (правый защитник поднимался – левый оставался на страховке), а Эджуке оставался на бровке один без всякой поддержки. В его сторону почти не смещался Влашич, и даже в ситуациях, когда мяч доходил на левого вингера после разворотов, он оказывался изолированным от партнёров.

Вероятно, план Гончаренко – насыщать правую сторону, смещать туда игроков «Зенита», после чего разворачивать атаку налево и создавать для Эджуке ситуации «один в один» с Караваевым. Но проблема была в том, что Кузяев и Барриос успевали перестраиваться – и Эджуке вообще не оставался один в один. Чаще ему противостояли двое, а иногда и трое.

При таком сценарии нигерийцу требовалась хоть какая-то поддержка от партнёров – например, смещение Влашича или забегание опорника в полуфланг.

Как это ни парадоксально, но гол пришёл именно с левого фланга – и это была чуть ли не единственная ситуация, когда Эджуке помогли. Зайнутдинов не только отдал ему передачу, но ещё и включился вперёд, увёл за собой Караваева и оставил левого вингера один в один с Оздоевым.

Это была единственная передача Эджуке в штрафную за весь первый тайм. Все остальные выполнялись совсем в далёких зонах.

Два пенальти, удаление и пять голов — «Зенит» с ЦСКА выдали суперматч! У Семака по-прежнему нет конкурентов в России.

Слишком мало футболистов ЦСКА играют на максимуме. По игре никаких вопросов разве что к Марио Фернандесу

В начале второго тайма случился второй гол «Зенита» после аута и сброса под удар Венделу, затем Ахметов получил красную карточку – и структура нарушилась. ЦСКА стал уязвим при быстрых атаках, начал пропускать много передач вразрез из зоны правого фланга, где у «Зенита» играли Дуглас Сантос и Вендел, не справились с объёмом и вышедшие на замену Бохинен и Марадишвили.

Если резюмировать, то ЦСКА опять сыграл серенько, его активность с мячом редко заканчивалась моментами, лишь 14 процентов владений достигли чужой штрафной (у «Зенита» — 19), а план на матч не сработал. И удаление не было единственной причиной. Индивидуально футболисты «армейцев» выглядели блёкло. Эджуке выпал, Кучаев далёк от осенней эффективности, Зайнутдинов опять допустил несколько грубых ошибок, стагнация наблюдается даже у Влашича. По этой игре мало вопросов разве что к Марио Фернандесу: он действительно был везде и делал всё, что умеет.

То есть ЦСКА в этот вечер не был силён ни с точки зрения организации, ни индивидуально. Единственный возможный комплимент – команда «билась».

Сомнительная заслуга. Маловато для того, чтобы выигрывать ключевые матчи.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.