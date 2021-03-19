Не повезёт тем, кому достанется «Бавария»…

Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ. Онлайн. На кого попадут фавориты?

Доброго времени суток всем любителям футбола! Сегодня, 19 марта 2021 года, состоится жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов главных клубных турниров Европы.

На этой неделе завершились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Обошлось без особых сенсаций — в четвертьфинал вышли почти все фавориты. Кто-то (как, например, «Барселона» и «Ювентус») вылетел ещё на прошлой неделе.

Теперь же настало время для жеребьёвок. Почти наверняка не обойдётся без пар, где встретятся между собой гранды. Но для начала вспомним все команды, которые пробились в 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ:

Лига чемпионов — «Челси», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Порту», «ПСЖ», «Боруссия» Д и «Реал».

Лига Европы - «Арсенал», «Динамо» З, «Вильярреал», «Славия», «Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Рома», «Гранада».

Специально для вас «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки. Её начало запланировано на 14:00 мск. Мы расскажем о результатах жеребьёвки и соберём всё самое интересное по этому поводу.