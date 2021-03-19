Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ. Онлайн. На кого попадут фавориты?

Доброго времени суток всем любителям футбола! Сегодня, 19 марта 2021 года, состоится жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов главных клубных турниров Европы.
На этой неделе завершились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Обошлось без особых сенсаций — в четвертьфинал вышли почти все фавориты. Кто-то (как, например, «Барселона» и «Ювентус») вылетел ещё на прошлой неделе.
Теперь же настало время для жеребьёвок. Почти наверняка не обойдётся без пар, где встретятся между собой гранды. Но для начала вспомним все команды, которые пробились в 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ:
- Лига чемпионов — «Челси», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Порту», «ПСЖ», «Боруссия» Д и «Реал».
- Лига Европы - «Арсенал», «Динамо» З, «Вильярреал», «Славия», «Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Рома», «Гранада».
Специально для вас «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию жеребьёвки. Её начало запланировано на 14:00 мск. Мы расскажем о результатах жеребьёвки и соберём всё самое интересное по этому поводу.
Лига Европы уже назвала претендентов на звание лучшего игрока недели. В список попали Мислав Оршич («Динамо» З), Борха Майораль («Рома»), Жерар Морено («Вильярреал») и Давид Нерес («Аякс»).
Интересно, что загребское «Динамо» играло против «Тоттенхэма» без своего главного тренера. Причина необычная — его вот-вот посадят в тюрьму!
Для начала расскажем, пожалуй, о главной сенсации этой Лиги Европы — загребском «Динамо»! В 1/8 финала хорваты выбили «Тоттенхэм», а перед этим разобрались с двумя российскими клубами — ЦСКА (в групповом этапе) и «Краснодаром» (в 1/16 финала).
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