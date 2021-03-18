Салах и Мане всё ещё конфликтуют? История раскола между звёздами «Ливерпуля»

«Ливерпуль» погрузился в полноценный кризис. Если месяц назад можно было говорить о невезении, то сейчас очевидно – у команды глубокие проблемы. Кадровые трудности сильно ударили по результатам, и пропущенные голы можно объяснить и простить – Юрген Клопп вот-вот использует 20-ю пару центральных защитников за сезон. Но с атакой всё ещё сложнее. Звезды на месте, не травмируются, но голов катастрофически мало.
И вот новая проблема – вновь пошли разговоры о конфликте между Мохамедом Салахом и Садио Мане. Вспоминаем историю их отношений и разбираемся, что происходит.
Как всё начиналось
Салах и Мане оказались в одной команде летом 2017 года. У Мане на тот момент уже был отличный сезон в составе «Ливерпуля», а Салах пришёл за довольно крупную сумму (42 млн евро) и казался болельщикам спорным усилением.
Сезон-2017/2018 перевернул ожидания. Салах стал суперзвездой уровня топ-3 голосования за «Золотой мяч» и наколотил больше 40 голов, из которых 32 пришлись на чемпионат – рекордный показатель. Мане быстро сдружился с партнёром по атаке и часто выступал в роли его ассистента. Из семи голевых пасов в том розыгрыше АПЛ шесть Мане отдал именно на Салаха. Футболисты были в отличных отношениях, праздновали голы вместе и дружно участвовали в различных шоу от клуба.
Следующий сезон стал поворотным – «Ливерпуль» сделал большой шаг вперёд как команда, а Мане и Салах оказались на одном уровне как в плане роли в атаке, так и в плане результативности. В этот раз они разделили «Золотую бутсу» вместе с Пьер-Эмериком Обамеянгом – все трое забили по 22 мяча. Уже тогда появились подозрения, что отношения между Салахом и Мане охладели и они стали воспринимать друг друга как конкуренты.
Начало конфликта
Если раньше раскол между Салахом и Мане происходил на уровне догадок, то в сезоне-2019/2020 это уже стало фактом. В августовском матче с «Бёрнли» Салах пожадничал в ситуации, где передача на Мане казалась единственным возможным вариантом для гола – сенегалец взорвался. Покинув пределы поля, Мане начал орать на Клоппа и размахивать руками.
После матча в СМИ начали активно продвигать тему с конфликтом между звёздными форвардами «Ливерпуля». Первым отреагировал Салах, опубликовав видео-мем, созданный болельщиками.
Следом высказался Мане: «Эпизод с Салахом? Это уже забыто. Такое происходит в футболе. Иногда вам приходится проговаривать друг другу в лицо определённые моменты. Но мы помирились и стали такими же добрыми друзьями, какими были раньше».
Болельщиков и прессу реакция Салаха и Мане не впечатлила. Слухи о возможном уходе одного из них (чаще – первого) продолжали появляться. Особенно отмечались испанские журналисты, которые, несмотря ни на что, чаще сообщали о скором переходе египтянина в «Реал» или «Барселону».
Ещё один эпизод произошёл в матче с «Кристал Пэлас» в декабре прошлого года. «Ливерпуль» тогда размазал соперника на выезде со счётом 7:0. Символично, что это последний матч команды Клоппа в докризисную эпоху – после этого пошли ничьи с аутсайдерами и поражения, в том числе домашние.
Клопп заменил Мане в начале второго тайма, на 57-й минуте. Счёт к тому моменту уже был 4:0 в пользу «Ливерпуля». Мане явно хотел набить статистику на сдавшемся сопернике, а вместо этого был вынужден отправиться на скамейку. Мало того, вместо него на поле вышел именно Салах. Мане открыто выразил недовольство решением тренера, а потом с грустным лицом наблюдал за тем, как Салах оформляет дубль и ассист.
Что произошло на этот раз?
Недавно «Ливерпуль» уступил «Челси» в центральном матче тура АПЛ – 0:1. В паре моментов многих удивило поведение Мане. У него были возможности заработать пенальти, но, вместо того чтобы упасть после контакта с соперниками, он продолжал бежать за мячом в надежде довести дело до гола. Штатным пенальтистом «Ливерпуля» является Салах.
После матча легенда «Ливерпуля» Майкл Оуэн выдал безумную теорию: «Был момент в первом тайме, когда каждый фанат «Ливерпуля» в мире подумал – сейчас будет пенальти! Я не мог поверить, что Мане не упал. Я не защищаю его, но обычно в таких случаях форварды падают. Мне просто интересно, подумал ли он: «Погодите-ка, я лучше попробую забить, потому что, если я не устою на ногах, Салах получит ещё один пенальти». Все мы знаем, насколько конкурентоспособны игроки атаки, насколько они эгоистичны. Эти форварды боролись за «Золотую бутсу» последние пару сезонов».
В этом же матче Клопп неожиданно заменил Салаха на 62-й минуте. Того решение тренера удивило, он не стал скрывать недовольство. Клоппа вопросы о Салахе не смутили: «Неужели эта ситуация – повод для серьёзного обсуждения? Не уверен. Как нападающий Салах был не в восторге после замены, хотел остаться на поле. Это нормально, никаких проблем.
Я мог заменить других игроков, но речь скорее шла о том, кого выпустить. Мы принимаем эти решения по ходу дела. Затем мы должны их объяснять, а вы об этом пишете. В команде таких обсуждений нет – я решаю, а парни принимают мой выбор».
Уверенный ответ Клоппа не уберёг «Ливерпуль» от новых слухов. По последней информации испанского издания AS, Салах может покинуть клуб в летнее трансферное окно из-за конфликта с тренером.
Может, чемпионам Англии пора обновиться и расстаться с одним из лидеров атаки?
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