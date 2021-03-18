Суперматч в Краснодаре! Молодёжь «Динамо» организовала камбэк, забив трижды за тайм

«Быки» больше часа играли в меньшинстве, но могли даже выиграть!

По-настоящему огненным получился матч «Краснодара» и «Динамо»! В этой игре было всё: лидерство хозяев, переломное удаление, красивые голы и волевая победа гостей. Но обо всём по порядку.

До этого матча «Краснодар» имел не самую лучшую статистику личных встреч с «Динамо»: ни одной победы в последних четырёх матчах (2 поражения, 2 ничьи). Последний успех «быков» случился аж в сентябре 2018 года!

«Краснодар» вышел в своём, пожалуй, самом оптимальном составе. По-прежнему много травмированных (Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес), но высококлассных исполнителей всё равно хватало. В первую очередь, касалось это средней линии и атаки: Вильена, Газинский, Классон, Кабелла, Вандерсон. В центре нападения играл Ионов, которому в этом сезоне приходилось порой действовать даже на фланге обороны.

«Динамо» же, несмотря на поражение в прошлом туре от «Спартака» (1:2), состав решило не менять. Сандро Шварц обошёлся лишь одной перестановкой — вместо Паршивлюка справа в защите вышел Варела.

Отметим, что встречу обслуживал Василий Казарцев. Этот матч был для него вторым в РПЛ после зимней паузы.

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Хозяева с первых минут взяли мяч под свой контроль. «Динамо», что вполне ожидаемо, действовало больше «вторым номером». Уже к 5-й минуте «быки» создали несколько подходов к чужим воротам. В частности, неплохо приложился из-за штрафной Вильена, но гостей выручил Шунин.

На 10-й минуте «Краснодар» всё-таки открыл счёт. Вандерсон покатил мяч на ближнюю штангу, где динамовцы не разобрались между собой. Первым на добивании сыграл активный Вильена.

Гол полностью вытекал из логики игры, и хозяева тут же полетели забивать второй. Но «Краснодар» в очередной раз подставил Кайо — к 18-й минуте он умудрился получить две жёлтых карточки и покинул поле. Интересно, что Мурад Мусаев пожертвовал Кабелла. Вместо него вышел Вячеслав Литвинов — 19-летний защитник, для которого этот матч стал всего лишь вторым в основе «быков».

Вопреки ожиданиям, «Краснодар» к своим воротам не прижался. Даже в меньшинстве хозяева продолжали контролировать мяч, не забывая про вылазки в атаку. В какой-то момент «быки» вообще остались вдевятером — Вандерсон получил травму и долго не мог вернуться в игру.

Однако численное преимущество «Динамо» дало о себе знать. На 31-й минуте Варела оказался в одиночестве перед Бабуриным, но пробил намного выше ворот. Чуть позже опасный удар нанёс Захарян — также мимо. После этого мог забить Лесовой: он сместился с левого фланга в центр и пробил в дальний угол, но «Краснодар» спас Бабурин.

Незадолго до перерыва два момента имел Грулёв. В первом случае «быков» выручил Бабурин, во втором — бросившийся под удар защитник. А уже в добавленное время попал в штангу юный Захарян. Тем не менее, забить «Динамо» не удалось. «Краснодар» с трудом устоял и ушёл на перерыв, ведя в счёте 1:0.

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Второй тайм начался неожиданно. «Краснодар» в меньшинстве забил второй мяч! Ионов и Вандерсон разогнали быструю атаку, которую поддержал Газинский. Капитан «быков» в касание замкнул передачу — удар получился несильным, но достаточно точным для того, чтобы забить.

Пропущенный мяч заставил Шварца рисковать: вместо левого защитника Скопинцева на поле появился нападающий Тюкавин. Отличился в итоге полузащитник Фомин, которому позволили без каких-либо помех пробить с линии штрафной. Мяч залетел в самую девятку ворот «Краснодара».

«Динамо» бросило все силы для того, чтобы сравнять счёт. Гости произвели две замены — вместо Грулёва и Варелы вышли Н’Жье и Комличенко. И практически сразу динамовцы забили, причём организовали гол представители молодёжи: Захарян выполнил навес на Тюкавина, который замкнул подачу ударом головой.

На 70-й минуте проснулся «Краснодар». Два хороших момента создал для себя Ионов, но оба раза его удар блокировал защитник. Игра стала немного сумбурной, атаки бело-голубых сменялись контрвыпадами хозяев.

Победителем в этой перестрелке оказалось «Динамо». Всё тот же Тюкавин на 80-й минуте вывел гостей вперёд: он выиграл борьбу у Литвинова и грамотно сориентировался, пробив с разворота. Казарцев на всякий случай посмотрел VAR и гол засчитал.

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Сил на то, чтобы сравнять счёт, «быкам» попросту не хватило. Больше часа они играли в меньшинстве. «Краснодар» даже вёл в счёте 2:0, но динамовцы перевернули игру. Стоит отметить Тюкавина и Захаряна — они, несмотря на свою молодость (18 и 17 лет соответственно), становятся лидерами «Динамо».