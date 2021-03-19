Вратаря вырубили ударом из карате! Жуткий эпизод в Лиге Европы

Стивен Джеррард превратил «Глазго Рейнджерс» в едва ли не самую интересную команду Европы из лиг, не входящих в топ-5. Около двух недель назад «Джерс» под руководством экс-полузащитника «Ливерпуля» выиграли первое за 10 лет золото чемпионата Шотландии, причём прошли сезон без единого поражения. После этого Джеррард всерьёз заговорил о том, что хочет победить в Лиге Европы.

Наверное, это было бы чудом, если вспомнить, где находился клуб из Глазго ещё несколько лет назад. И чуда не произошло. «Глазго Рейнджерс» вылетел в 1/8 финала от чешской «Славии», несмотря на то что в первом матче в Праге добился приемлемого результата (1:1).



Ключевой момент ответной встречи в Шотландии — удаление нападающего «Джерс» Кемара Руфа на исходе часа игры при счёте 0:1. После выхода на замену Руф успел провести на поле всего семь минут. В этом эпизоде британец перестарался, стремясь успеть к мячу раньше голкипера «Славии» Ондржея Коларжа. Попал прямой ногой в лицо чеха. Смотрелось это ужасно! У Коларжа всё лицо было залито кровью. Естественно, Руф получил заслуженную красную карточку, а Коларжа пришлось заменить. Как ни удивительно, «каратист» выражал недовольство решением судьи и даже пытался его оспорить.

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Вскоре после потери нападающего команда Джеррарда вообще осталась вдевятером (был удалён ещё и защитник Леон Балагун), после чего пропустила второй гол. Он снял все вопросы об исходе противостояния. Между тем, Руф уже не в первый раз заставляет говорить о себе в нынешней Лиге Европы. В декабре он забил сумасшедший мяч в ворота бельгийского «Стандарда» с 50 метров. Это был самый дальний гол в истории турнира.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттере «Матч ТВ»

Теперь Руф – антигерой дня. К счастью для Коларжа, да и для самого форварда «Джерс», столкновение не закончилось трагедией.