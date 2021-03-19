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«Рейнджерс» – «Славия», Лига Европы, ужасное столкновение Кемара Руфа и Ондржея Коларжа, 18 марта 2021 года

Столкновение Кемара Руфа и Ондржея Коларжа
Анатолий Романов
Вратаря вырубили ударом из карате! Жуткий эпизод в Лиге Европы
И как у его обидчика хватило наглости оспаривать удаление?
Футбол / Лига Европы 0
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Стивен Джеррард превратил «Глазго Рейнджерс» в едва ли не самую интересную команду Европы из лиг, не входящих в топ-5. Около двух недель назад «Джерс» под руководством экс-полузащитника «Ливерпуля» выиграли первое за 10 лет золото чемпионата Шотландии, причём прошли сезон без единого поражения. После этого Джеррард всерьёз заговорил о том, что хочет победить в Лиге Европы.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2021, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 2
Славия П
Прага, Чехия
0:1 Олайинка – 14'   0:2 Станчу – 74'
Удаления: Руф – 61', Балогун – 73' / нет

Наверное, это было бы чудом, если вспомнить, где находился клуб из Глазго ещё несколько лет назад. И чуда не произошло. «Глазго Рейнджерс» вылетел в 1/8 финала от чешской «Славии», несмотря на то что в первом матче в Праге добился приемлемого результата (1:1).

Ключевой момент ответной встречи в Шотландии — удаление нападающего «Джерс» Кемара Руфа на исходе часа игры при счёте 0:1. После выхода на замену Руф успел провести на поле всего семь минут. В этом эпизоде британец перестарался, стремясь успеть к мячу раньше голкипера «Славии» Ондржея Коларжа. Попал прямой ногой в лицо чеха. Смотрелось это ужасно! У Коларжа всё лицо было залито кровью. Естественно, Руф получил заслуженную красную карточку, а Коларжа пришлось заменить. Как ни удивительно, «каратист» выражал недовольство решением судьи и даже пытался его оспорить.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттере «Матч Премьер».

Вскоре после потери нападающего команда Джеррарда вообще осталась вдевятером (был удалён ещё и защитник Леон Балагун), после чего пропустила второй гол. Он снял все вопросы об исходе противостояния. Между тем, Руф уже не в первый раз заставляет говорить о себе в нынешней Лиге Европы. В декабре он забил сумасшедший мяч в ворота бельгийского «Стандарда» с 50 метров. Это был самый дальний гол в истории турнира.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттере «Матч ТВ»

Теперь Руф – антигерой дня. К счастью для Коларжа, да и для самого форварда «Джерс», столкновение не закончилось трагедией.

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