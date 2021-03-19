Отказался обсуждать Россию и допинг. Легенда «Баварии» устроил бунт и лишился работы

Мехмет Шолль известен всем как многолетний футболист «Баварии». За мюнхенский клуб он выступал целых 15 лет вплоть до 2007 года, после чего завершил карьеру. С новой профессией легенда мюнхенцев определился быстро — спустя год он стал постоянным экспертом в системе телеканалов ARD. Шолль отлично справлялся с работой и отдал телевидению девять лет.

Его ТВ-карьера завершилась неожиданно. В разгар Кубка конфедераций — 2017, проходившего в России, бывший футболист со скандалом покинул канал. СМИ сообщали, что Шолль отказался обсуждать в эфире подозрения в допинге в отношении сборной России. Из этого многие сделали вывод, что и сам он в ходе карьеры принимал запрещённые препараты. Сейчас, спустя почти четыре года после конфликта, Мехмет пришёл на подкаст Bild и раскрыл подробности.

История конфликта

По словам Шолля, эфир про допинг не стал первопричиной ухода — скорее, последней каплей. До этого момента он просто следил за происходящим. «Слушайте, у меня очень чёткое отношение к допингу. Допинг — зло, он убивает спортсменов, убивает спорт, делает его неправдоподобным, убивает людей и отторгает зрителей, — говорит Шолль. — Не то что бы я был готов уйти с ARD в любую секунду — скорее, в том случае, если всё продолжится в том же духе. Так в итоге и получилось».

Шолль по-прежнему считает, что у канала была неправильная политика. По его мнению, у ARD развился талант портить собственный продукт. «Каждый раз я сталкивался с чем-то подобным, — негодует он. — Германия была в полуфинале Кубка конфедераций, молодёжная сборная в это время вышла в финал Евро, было 33 градуса тепла — всё идеально! Я сказал ведущему: «Только не говори, что собираешься обсуждать что-то негативное!» Не было ни единой причины говорить о чём-то плохом. И после этого им приходит в голову мысль обсуждать допинг у России. Я сказал: «Если вы будете говорить об этом, я уйду». И я ушёл. Это мог бы быть репортаж о плохой музыке, беспорядках с участием болельщиков, плохой погоде. Любой подобный эфир был неуместен».

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Боссам телеканала бунт Шолля не понравился. Руководитель спортивного отдела Аксель Балкауски в интервью Bild прошёлся по подопечному: «За контент отвечают редакторы, а эксперты лишь высказывают своё мнение. Шолль должен это принять». По словам легенды «Баварии», ключевым в его последующем решении стало именно заявление руководства. Как выяснилось, незадолго до этого боссы высказывались совсем в другом ключе. Спустя два дня после ухода Шолля с канала состоялся разговор, в котором поучаствовал он сам, его юрист, Балкауски и Фолькер Херрес, отвечавший на тот момент за программу с участием экс-футболиста.

«Они общались со мной очень нежно, — рассказывает Шолль. — Мне сказали: «Пожалуйста, Мехмет, у тебя остаётся год по контракту, и мы хотим, чтобы ты отработал чемпионат мира в России. Мы как-то можем договориться?» Я ответил: «Слушайте, я профессионал. Конечно, я отработаю ещё год. Мой уход не значит, что я буду пренебрегать контрактом».

Стороны договорились о продолжении сотрудничества, но, по словам Шолля, уже на следующий день «бомба взорвалась». Балкауски заявил буквально следующее: «Мехмет осознал превосходство редакторов, он смирился с поражением».

Шолля слова начальника взбесили. Даже спустя четыре года он не стесняется в выражениях: «Он хотел лишить меня яиц! Я позвонил ему и сказал: «Аксель, ищи нового эксперта. Нельзя упрашивать меня остаться, а потом обставлять всё так, будто ты отвесил мне подзатыльник. Так дело не пойдёт». На этом всё окончательно завершилось».

Где Шолль сейчас?

Всё в том же подкасте Bild Шолль рассказал, что мог войти в тренерский штаб Йоахима Лёва в сборной Германии. Дело было в 2014 году, сразу после триумфа на чемпионате мира в Бразилии. «Кажется, через две недели после финала Йоги позвонил мне и предложил стать его помощником», — говорит Мехмет.

Фото: Jan Pitman/Bongarts/Getty Images

Шолль взял неделю на размышления, но в итоге отказался: «Йоги, ты очень крутой тренер, но ещё ты яркий лидер. У меня такой же менталитет, и я думаю, что мы не сработаемся». Лёв отнёсся к словам Мехмета с пониманием: «Спасибо тебе большое, ты даёшь классный анализ в эфире. Возможно, мы иногда будем его использовать».

Сейчас Шолль продолжает находиться в инфополе. Он регулярно даёт немецким СМИ комментарии по различным поводам. Возвращаться на прежнее место работы легенда «Баварии» вряд ли собирается.