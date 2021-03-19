Ещё один новичок в сборной! Кто такой Максим Мухин из «Локомотива»

Сборная России собралась на тренировочном сборе в Сочи. Приехали далеко не все, кто должен был: из-за травм не помогут нашей команде в ближайших матчах Сослан Джанаев и Роман Зобнин. И если первого заменит хорошо знакомый Лунёв, то вместо спартаковца вызвали абсолютного ноунейма — полузащитника “Локомотива” Максима Мухина.
Что нужно знать о Мухине
Не стоит искать в слове “ноунейм” какого-либо негатива. Максим Мухин и правда почти неизвестен широкой публике — лишь в ноябре 2020 года он впервые сыграл за основу “железнодорожников”. До этого 19-летний хавбек выступал исключительно за “Казанку” и молодёжку “Локомотива”, иногда получая шансы в товарищеских встречах на сборах первой команды.
На счету Максима уже восемь матчей за “Локо”, и в шести из них он выходил на поле с первых минут. Николич доверяет молодёжи, поэтому не стоит удивляться опорной зоне “железнодорожников” в лице Мухина и Куликова.
Интересно, что Мухин ранее не выступал ни за юношескую, ни за молодёжную сборные России. Прямой вызов в главную команду страны — большой аванс. Однако нельзя сказать, что Максима взяли исключительно для числа.
Как играет Мухин
Максим действительно заслужил вызов своей игрой. Он лидирует среди всех российских полузащитников по количеству отборов в среднем за матч (5,2). Конечно, стоит сделать скидку на то, что Мухин провёл в РПЛ всего 6 встреч. Но показатель всё равно внушительный — для сравнения, ближайший преследователь (Далер Кузяев из “Зенита”) совершает в среднем 3,8 отбора за игру.
Также Мухин входит в число лидеров по перехватам (2,4), выносам из штрафной (2), заблокированным ударам и передачам (0,6 и 1,6 соответственно). Неплохие цифры по меркам РПЛ!
Максим выдаёт большой объём работы, но ему по-прежнему есть, куда расти. Иногда Мухин теряет мячи в простых ситуациях, совершает “обрезы” и выключается из игры. Кроме того, явно ему не хватает навыков при атакующих действиях.
За 6 матчей Максим не совершил ни одной ключевой передачи. Также он крайне редко бьёт по воротам — всего 0,6 попыток за игру. По этим показателям он занимает последнее место в РПЛ среди всех полузащитников с российским паспортом.
Наблюдается явный крен в сторону обороны. Хотя, может таким и должен быть настоящий опорник? Ясно одно — в оставшихся матчах сезона стоит понаблюдать за Мухиным повнимательнее. Просто так в сборную России не вызывают.
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