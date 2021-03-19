Олич близок к переходу в ЦСКА, а Гончаренко может отправиться в «Краснодар».

Гинер и Галицкий перевернут наш футбол? Таких громких переходов тренеров давно не было

В РПЛ грядут большие тренерские перестановки: сразу в двух топ-клубах ожидается смена тренера. К тому же, команды ещё и связаны. Речь о ЦСКА и «Краснодаре». Ниже о том, что в ближайшее время может произойти с главными тренерами клубов. По сути, Гинер и Галицкий могут перевернуть наш футбол. Сложно вспомнить, когда ещё так громко и в один момент становилось известно о возможных переходах тренеров из одного клуба в другой.

ЦСКА ведёт переговоры с Оличем и может в ближайшее время подписать с ним контракт

Уход Виктора Гончаренко с поста тренера ЦСКА – тема, которая обсуждается уже довольно давно. По нашей информации, тренер был максимально близок к уходу ещё в декабре 2020 года. Тогда руководство клуба уже решило, что Гончаренко стоит покинуть клуб, но после победы над «Ростовом» решение резко было изменено, команду покинули Овчинников и Онопко. Этим ходом руководство ЦСКА поддержало тренера. В «армейском» стане все надеялись, что всё это поможет провести хорошую вторую половину сезона. Но в первых четырёх матчах чемпионата ЦСКА потерпел три поражения. Команда могла бороться за чемпионство, а вместо этого рискует потерять место в Лиге чемпионов. Неудивительно, что руководство всё-таки решило задуматься о новом тренере.

Но кандидатура преемника Гончаренко вызывает полнейшее удивление. Зимой ЦСКА обращался к Ральфу Рангнику, который отказался от предложения. Казалось, что «армейцы», несмотря на этот отказ, продолжат двигаться по этому пути. Но в итоге к назначению на пост главного тренера ближе всех Ивица Олич. Олич, который ни разу не работал главным тренером. Сейчас Ивица — ассистент главного тренера сборной Хорватии. Опыт вроде неплохой, но явно недостаточный для того, чтобы сразу становиться главным тренером топ-клуба РПЛ.

План Гончаренко снова не сработал. Логика тренера стала проблемой для ЦСКА Пара Ахметов – Обляков провалилась, Рондон не справился, а Эджуке был слишком оторван от командных действий.

Но, несмотря на эти сомнительные факторы, хорват сейчас максимально близок к тому, чтобы вывести ЦСКА на матч с «Тамбовом» в качестве главного тренера команды. По нашей информации, Олич уже общался с братьями Березуцкими, которые являются ассистентами Гончаренко.

Если руководство ЦСКА утвердит кандидатуру Олича, то в самое ближайшее время он будет назначен на пост главного тренера. При этом не стоит исключать, что пост в клубе получит также Милош Красич.

Уйдя из ЦСКА, Гончаренко может оказаться в «Краснодаре»

Виктор Гончаренко, которого заменит Олич в ЦСКА, не будет долго находиться без работы. По нашей информации, если он покинет «армейцев», то сразу же станет главным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».

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Сергею Галицкому очень нравится работа Виктора Гончаренко. Как сообщают нам наши источники, Сергей Николаевич очень высоко оценивает тренерские скиллы Виктора Михайловича. Насколько нам известно, в так называемом списке тренеров, которые могут сменить Мурада Мусаева, Гончаренко находится на первом месте.

Пока кажется, что от этой рокировки 100% выиграет только «Краснодар». А вот назначение Олича в ЦСКА рискует оказаться провальным. А что думаете вы?