Гинер и Галицкий перевернут наш футбол? Таких громких переходов тренеров давно не было

В РПЛ грядут большие тренерские перестановки: сразу в двух топ-клубах ожидается смена тренера. К тому же, команды ещё и связаны. Речь о ЦСКА и «Краснодаре». Ниже о том, что в ближайшее время может произойти с главными тренерами клубов. По сути, Гинер и Галицкий могут перевернуть наш футбол. Сложно вспомнить, когда ещё так громко и в один момент становилось известно о возможных переходах тренеров из одного клуба в другой.
ЦСКА ведёт переговоры с Оличем и может в ближайшее время подписать с ним контракт
Уход Виктора Гончаренко с поста тренера ЦСКА – тема, которая обсуждается уже довольно давно. По нашей информации, тренер был максимально близок к уходу ещё в декабре 2020 года. Тогда руководство клуба уже решило, что Гончаренко стоит покинуть клуб, но после победы над «Ростовом» решение резко было изменено, команду покинули Овчинников и Онопко. Этим ходом руководство ЦСКА поддержало тренера. В «армейском» стане все надеялись, что всё это поможет провести хорошую вторую половину сезона. Но в первых четырёх матчах чемпионата ЦСКА потерпел три поражения. Команда могла бороться за чемпионство, а вместо этого рискует потерять место в Лиге чемпионов. Неудивительно, что руководство всё-таки решило задуматься о новом тренере.
Но кандидатура преемника Гончаренко вызывает полнейшее удивление. Зимой ЦСКА обращался к Ральфу Рангнику, который отказался от предложения. Казалось, что «армейцы», несмотря на этот отказ, продолжат двигаться по этому пути. Но в итоге к назначению на пост главного тренера ближе всех Ивица Олич. Олич, который ни разу не работал главным тренером. Сейчас Ивица — ассистент главного тренера сборной Хорватии. Опыт вроде неплохой, но явно недостаточный для того, чтобы сразу становиться главным тренером топ-клуба РПЛ.
Но, несмотря на эти сомнительные факторы, хорват сейчас максимально близок к тому, чтобы вывести ЦСКА на матч с «Тамбовом» в качестве главного тренера команды. По нашей информации, Олич уже общался с братьями Березуцкими, которые являются ассистентами Гончаренко.
Если руководство ЦСКА утвердит кандидатуру Олича, то в самое ближайшее время он будет назначен на пост главного тренера. При этом не стоит исключать, что пост в клубе получит также Милош Красич.
Уйдя из ЦСКА, Гончаренко может оказаться в «Краснодаре»
Виктор Гончаренко, которого заменит Олич в ЦСКА, не будет долго находиться без работы. По нашей информации, если он покинет «армейцев», то сразу же станет главным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».
Сергею Галицкому очень нравится работа Виктора Гончаренко. Как сообщают нам наши источники, Сергей Николаевич очень высоко оценивает тренерские скиллы Виктора Михайловича. Насколько нам известно, в так называемом списке тренеров, которые могут сменить Мурада Мусаева, Гончаренко находится на первом месте.
Пока кажется, что от этой рокировки 100% выиграет только «Краснодар». А вот назначение Олича в ЦСКА рискует оказаться провальным. А что думаете вы?
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