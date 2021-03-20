Бекхэму разбили бровь, а в Фергюсона швырнули пиццей. История вражды «МЮ» и «Арсенала»

«Обманщик! Читер!», — прокричал Арсен Венгер в адрес форварда «Манчестер Юнайтед» ван Нистелроя и тут же повернулся к Алексу Фергюсону. «Что ты собираешься с этим делать? Твои игроки играют нечестно», — продолжал Венгер, приблизившись вплотную к тренеру «МЮ». Фергюсон, чья команда только что победила 2:0 и прервала беспроигрышную серию «Арсенала», невозмутимо парировал: «Слушай, оставь моих парней в покое. Лучше следи за своими». Но Венгер был неудержим: «В покое? Фердинанду дали лучшего игрока матча, хотя его должны были удалить еще в первом тайме!». Фергюсон открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент из толпы толкающихся футболистов в лицо шотландца прилетел кусок пиццы.

Наступила тишина — все смотрели на то, как пицца сползает на пиджак Фергюсона и как тренер «МЮ» с удивленным видом сбрасывает вниз кусочки еды, разлетевшиеся по лицу и одежде. Забыв про Венгера, сэр Алекс тут же ушел в раздевалку, а игроки «Арсенала» разразились дружным гоготом. Лишь в 2017-м году автор гастрономического теракта сделал чистосердечное признание. Пицца-снайпером оказался Сеск Фабрегас:

«Поскольку я не играл, то одним из первых оказался в тоннеле. В раздевалке я увидел пиццу, взял кусок, потому что был голоден. Потом услышал крики, вышел обратно и увидел, как Рио Фердинанд, Анри, Сол Кэмпбелл и другие ребята собираются подраться. Я понимал, что в драке ничего полезного не сделаю, поэтому инстинктивно метнул пиццу в сторону игроков «МЮ». Я даже не целился в Фергюсона».

Это была кульминация напряженного противостояния «Арсенала» и «МЮ», ставшего главным в Англии в начале нулевых. Вскоре появился «Челси» с деньгами Абрамовича и тренером Моуринью, который разбавил привычный состав претендентов на титул. Ну а потом и сам «Арсенал» постепенно, словно кинутая в Фергюсона пицца, сполз вниз. Это уже другая история, а пока что можно вернуться к событиям 2004 года.

«Эй, Дэвид, как насчет второго гола?»

Есть версия, что поворотным моментом в отношениях «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» стал матч, состоявшийся в октябре 1990-го. Тогда «Арсенал» победил со счетом 1:0. Но запомнилась игра потасовкой, которую спровоцировали Денис Ирвин и Найджел Винтеберн. Масштаб побоища (в драке участвовал 21 человек) был велик настолько, что помимо огромных денежных штрафов с клубов списали турнирные баллы — единственный случай в истории. Для многих игроков «Арсенала» соперничество с «МЮ» после этого инцидента стало делом принципа — этот настрой ребята вроде Тони Адамса сохранили и после прихода Арсена Венгера.

Да и для самого Венгера «МЮ» постепенно стал главным раздражителем. Начать можно с того, что Фергюсон со скепсисом высказался в СМИ по поводу назначения француза главным тренером «Арсенала». И даже не удержался от подкола: «Говорите, он умный, потому что говорит на пяти языках? У нас в академии есть парень из Кот-д'Ивуара, который тоже говорит на пяти языках».

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Когда обновленный «Арсенал», усиленный талантливой молодежью из Франции, начал брать титулы, настроение Фергюсона поменялось. Стив Макларен, работавший в тренерском штабе «МЮ» вспоминал: «Я почти не спал первые полгода в сезоне-1998/1999. Каждый день Алекс повторял, что мы должны обыграть «Арсенал», чего бы нам это ни стоило».

В очных встречах «МЮ» делал ставку на жесткий футбол, а после одной из встреч Венгер отклонил приглашение Фергюсона выпить вина (у тренера «МЮ» была такая традиция). Это уже было формальное подтверждение войны — вскоре Венгер стал намекать на то, что судьи помогают «МЮ» выигрывать матчи, а Фергюсон отвечал Арсену фирменными колкостями.

Но если Кевин Киган из «Ньюкасла» во время чемпионской гонки в 1996-м под давлением Ферги поплыл достаточно быстро, то Венгер оказался покрепче.

«Он опустился в моих глазах». 25 лет назад Фергюсон уничтожил соперника одной фразой У АПЛ мог быть неожиданный чемпион, но до сенсации не хватило совсем чуть-чуть.

В феврале 2003-го — «Арсенал» встречался с «МЮ» в пятом раунде Кубка Англии и победил 2:0. Футболисты с самого начала летели в жесткие стыки, результатом чего стали желтые карточки для Виейра, Скоулза и ван Нистелроя в первые семь минут матча. Арбитр даже остановил игру, чтобы обратиться к капитанам команд с просьбой успокоить игроков.

Фергюсон был взбешен поражением, а сорвать злобу решил на Дэвиде Бекхэме, с которым сэр Алекс конфликтовал уже на протяжении долгого времени. Претензии к Бекхэму у тренера были разные — Фергюсона бесила медийная жизнь Дэвида и постоянно преследовавшие его папарацци. Однажды Бекхэм постригся налысо и носил шапку, чтобы скрыть новую прическу (пришел в таком виде на командный ужин). На разминке перед игрой с «Лестером» Фергюсон сорвал с Дэвида головной убор и жестко прошелся по игроку: «И ради этого был весь этот цирк? Бритая голова, которую никто не должен видеть?»

Окончательно у Фергюсона рвануло как раз после поражения от «Арсенала». В автобиографии Бекхэм описал этот эпизод так — Фергюсон зашел в раздевалку и сказал: «Эй, Дэвид, как насчет второго гола?», — тренер считал, что именно Бекхэм упустил Сильвена Вильтора, и это привело к пропущенному мячу. Разгорелся спор. Фергюсон на эмоциях пнул одну из бутс, лежавших на полу. Удар получился метким — бутса прилетела прямо в бровь Бекхэму. Дэвид кинулся в ответную атаку, но его удержали Гиггз, ван Нистелрой и Гари Невилл.

Фергюсон сразу извинился, но Бекхэм все равно сильно обиделся Вскоре сэр Алекс обратился к руководству «МЮ» с просьбой продать игрока. Летом 2003-го Бекхэм перешел в «Реал».

«Они сделали худшее, что я видел в спорте»

В апреле того же года уже в рамках АПЛ Венгер и Фергюсон сошлись на 2:2. И здесь избитый штамп «разошлись миром» точно был бы не в тему — в конце матча Сол Кэмпбелл устроил Сульшеру массаж лица с применением локтя, за что сразу же отправился в раздевалку.

В августе «МЮ» и «Арсенал» бились за Суперкубок. На третьей минуте Фил Невилл в жестком подкате срубил Виейра и получил предупреждение. Оперативный ответ прилетел от Эшли Коула — снова пострадал бедный Сульшер. Во втором тайме игрок «Арсенала» Фрэнсис Джефферс получил прямую красную карточку — Фил Невилл пошел в очередной жесткий стык, а Джефферс в отместку пнул игрока «МЮ» ногой. Отмашкой отметился и Кэмпбелл, но его пинок в пятую точку Джемба-Джемба проглядели арбитры. Но ФА все равно впаяла защитнику «Арсенала» трехматчевую дисквалификацию. Основное время закончилось вничью 1:1, в серии пенальти победил «МЮ». А дальше наступило время «Арсенала».

Кампания-2003/04 стала незабываемой для лондонского клуба — ни одного поражения в 38 матчах принесли команде титул АПЛ и прозвище «Непобедимые». Но именно «Манчестер Юнайтед» был ближе всех к тому, чтобы нанести Венгеру единственное поражение в сезоне. Сентябрьский матч журналисты потом назвали битвой на «Олд Траффорд» — настолько мощной по накалу страстей получилась игра.

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Опасаясь быстрых атак «МЮ» и оставшись без травмированного Кэмпбелла, Венгер выставил более оборонительный состав (Пирес и Вильтор остались в запасе). «МЮ» владел преимуществом, но никак не мог пробить Леманна. Огромное количество фолов стало уже привычной картиной противостояния, но очередной взрыв произошел на 80-й минуте, когда случилась стычка между Виейра и ван Нистелроем. Француз упал на газон после фола голландца и отмахнулся от него ногой. Удар до цели не долетел, но арбитр Стив Беннетт все равно показал Виейра желтую — уже вторую для капитана «Арсенала».

Вдесятером «Арсенал» пытался удержать 0:0, но на последних секундах игры Киоун свалил Форлана в штрафной — Беннетт сразу же поставил пенальти. Разгоряченные игроки «Арсенала» в качестве основного объекта ненависти выбрали ван Нистелроя — они считали, что из-за ван Нистелроя удалили Виейра. Ван Нистелрой был штатным пенальтистом «МЮ» и, подхватив мяч, двинулся к одиннадцатиметровой отметке. В это время игроки «Арсенала» кидали в спину голландца отборные ругательства, а Беннет пытался всех утихомирить. Беспроигрышная серия «Арсенала» висела на волоске, «Олд Траффорд» замер в ожидании.

Самым спокойным в этой ситуации был Йенс Леманн — он методично перемещался вдоль ленточки ворот, пытаясь сбить ван Нистелроя с толку. Ван Нистелрой со всей силы зарядил в перекладину. Игроки «Арсенала» быстро вынесли мяч в поле, а голландец лишь схватился за голову. Мартин Киоун уже не смотрел, организует ли «МЮ» еще одну атаку — его интересовал только ван Нистелрой. «Ну что, парень? Чего молчишь?», — кричал Киоун в лицо форварду.

Беннетт дал финальный свисток, а игроки «Арсенала» сразу же полетели к ван Нистелрою. Сначала на него прыгнул Киоун, затем Лоурен толкнул в спину, тут же рядом появился и Рэй Парлор, хлопнувший его в грудь. Казалось, что еще немного и игроки «Арсенала» повалят ван Нистелроя на газон и запинают ногами, но голландца быстро подхватил Рой Кин и увел в сторону.

В Футбольной ассоциации такой порыв эмоций не оценили — «Арсеналу» вынесли штраф в 175 тысяч фунтов, а Лоурен, Киоун, Парлор и Виейра за несдержанность получили несколько матчей дисквалификации. Алекс Фергюсон прокомментировал инцидент так: «Сегодня «Арсеналу» повезло. Но они сделали худшее, что я видел в спорте».

Венгер в том сезоне так и не проиграл.

Битва в буфете

Удивительно, но мартовский матч (речь все еще о сезоне-2003/04) прошел относительно спокойно — Анри забил на 50-й минуте, но «МЮ» ушел от поражения в концовке благодаря голу Саа. И даже здесь нашлось место для традиционной перепалки Фергюсона и Венгера, которые сошлись на бровке. Но Венгеру это вряд ли испортило настроение — «Арсенал» довел беспроигрышную серию в АПЛ до 30 матчей и установил историческое достижение.

Спустя пять дней «МЮ» выбил «Арсенал» из Кубка Англии, а фанаты зарядили после финального свистка: «Арсен, куда делся твой требл?». Реванш состоялся в августе 2004-го, когда «Арсенал» обыграл «МЮ» со счетом 3:1 в игре за Суперкубок.

Сезон-2004/05 стартовал для «Арсенала» с продолжения беспроигрышной серии. И даже обновленный «Челси» Жозе Моуринью не мог конкурировать с действующим чемпионом. После девятого тура «Арсенал» лидировал в АПЛ, а «Челси» отставал на пять очков (проиграли «Манчестер Сити»). Причем сравните разницу мячей на тот момент: 29:8 у «Арсенала» и 8:2 у «Челси».

«МЮ» шёл не так гладко — выиграл всего 3 матча из 9 и обосновался на шестой строчке, пропустив вперед «Мидлсбро» и «Болтон». У вялого старта было простое объяснение — купленный у «Эвертона» Уэйн Руни не играл в первых матчах и набрал форму только к концу сентября (и сразу бахнул хет-триком в ворота «Фенербахче») + ван Нистелрой залечивал травму. Но к игре с «Арсеналом» оба уже подошли в состоянии полной боеготовности.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Перед очередной встречей с Фергюсоном на «Олд Траффорд» Арсен Венгер не проигрывал в АПЛ уже 49 матчей подряд. Ходили слухи, что игроки «Арсенала» даже заготовили специальные футболки с цифрой 50. Проверить это так и не удалось, а сами футболисты отрицали факт подготовки к подобному празднованию.

«МЮ» сразу задал привычный тон — в начале матча Фил Невилл заехал по ногам Рейеса, а Фердинанд следом добавил подножку для Анри. Арбитр Майк Райли игнорировал жесткие фолы игроков «МЮ» — например, не зафиксировал нарушение правил в эпизоде, когда Фердинанд толкнул плечом убегавшего к воротам Юнгберга. Вскоре Рейесу досталось от другого Невилла — от Гари, который чуть не оторвал ему ногу в подкате. Тут Райли уже снизошел до желтых карточек. Рейес потом вспоминал: «Это был один из самых тяжелых матчей в моей карьере».

Также Райли проглядел эпизод с участием ван Нистелроя и Эшли Коула, когда форвард «МЮ» умышленно наступил на голень защитника (санкции за этот эпизод голландцу FA вынесла уже после игры — штраф в размере 15 тысяч фунтов).

У «Арсенала» были хорошие моменты, но «МЮ» несколько раз выручил Рой Кэрролл. Казалось, что все идет к продолжению беспроигрышной серии, однако на 73-й минуте Руни ворвался в штрафную увидел, что Сол Кэмпбелл не успел убрать ногу. В следующую секунду звездный новичок «МЮ» рухнул на газон, а Райли указал на точку.

Взбешенный Венгер метался по бровке, а к мячу, как и год назад, подошел ван Нистелрой. На этот раз голландец не промахнулся. Далее камеры фиксировали бешеную радость ван Нистелроя и игроков «МЮ», которые праздновали забитый гол у углового флажка.

«Арсенал» полетел вперед, но команда Фергюсона держалась уверенно — в одном из эпизодов Коло Туре упал в штрафной Кэрролла, но Райли сразу показал, что игру надо продолжать. Фил Невилл прокричал в лицо лежащему Туре: «Я тебя даже не трогал! Вставай и играй». Вскоре «Арсенал» нарвался на контратаку, которую разогнали свежие Саа и Смит — ее завершил точным ударом Руни (для него это был первый гол в АПЛ в составе «МЮ»).

Ну а дальше произошла та самая потасовка в подтрибунке, закончившаяся метким броском Сеска Фабрегаса. Феноменальная беспроигрышная серия «Арсенала» закончилась, а Венгер в послематчевом интервью не стеснялся в выражениях: «Райли решил исход игры. Мы знаем, как он умеет работать на «Олд Траффорд», вы сами всё видели. Что касается ван Нистелроя, то он просто мошенник».

«Встретимся на поле, там ты покажешь себя, красавчик»

Неоднозначная работа Майка Райли, слова Венгера и брошенная в Фергюсона пицца вызвали большой резонанс — руководители «МЮ» и «Арсенала» даже встретились, чтобы обсудить нагревшиеся взаимоотношения между клубами. Формально конфликт был улажен, но и это был еще не конец.

После поражения на «Олд Траффорд» «Арсенал» резко сдал — выиграл всего в одном матче из следующих пяти и пропустил вперед «Челси». Взять у «МЮ» реванш в феврале не получилось — команда Фергюсона в очередной мясорубке вырвала победу со счётом 4:2.

Перед этой игрой Рой Кин и Патрик Виейра едва не подрались в подтрибунном помещении — поводом для конфликта стало то, что игроки «Арсенала» на разминке подошли к Гари Невиллу и сообщили: «Твой братец Фил в прошлый раз играл в грязный футбол. Сегодня мы такого не допустим, ты понял?». Продолжение диалога состоялось перед выходом на поле. Патрик Виейра сказал Невиллу: «Тронешь сегодня Пиреса — я достану тебя».

Тут же вмешался Рой Кин — нецензурная ругань капитана «МЮ» с французом попала в эфир SkySports. «Встретимся на поле, там ты покажешь себя, красавчик. Так что закрой свой рот, я повторяю, встретимся на поле». Грэм Полл, главный арбитр встречи, вынужден был успокаивать Кина и Виейра: «На поле можете делать все, что хотите, но здесь больше ни слова».

«МЮ» победил, а Рой Кин стал MVP матча. В интервью на вопрос, что случилось перед игрой в подтрибунке, капитан «МЮ» ответил: «Эти ребята думали, что Гари — легкая мишень. Но если кто-то задевает моих одноклубников, то пусть сперва имеет дело со мной. Всё очень просто».

Вскоре война затихла сама собой — в «Арсенале» наметилась смена поколений, а главным соперником Фергюсона стал «Челси». Очные встречи хоть и вызывали стабильно высокий интерес у зрителей, но уже мало напоминали прежнее рубилово. Постепенно Венгер отдалился от борьбы за чемпионство, а отношения с Фергюсоном улучшились, о чем неоднократно говорили оба тренера.

Когда Венгер уходил из «Арсенала», сэр Алекс проводил его теплыми словами: «Я испытываю огромное уважение к этому человеку, он проделал феноменальную работу. Арсен — один из лучших тренеров в истории лиги, и я горжусь, что был его соперником, коллегой и другом».

В прошлом году бывший тренер «Арсенала» признался: «Сегодня у нас с Фергюсоном очень дружелюбные отношения, но так было не всегда. Во время соперничества порой случаются весьма горячие моменты. Но когда война окончена, возвращается взаимное уважение. Мы все-таки оба старались на благо своих клубов».