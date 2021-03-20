Символическая сборная 23-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева

С 2021 года символическую сборную по итогам каждого тура РПЛ составляет новый колумнист «Чемпионата» — экс-футболист сборной России, многократный чемпион страны Вадим Евсеев, который пристально следит за всеми матчами нашего чемпионата.



23-й тур позади, смотрел матчи внимательно и могу сказать, что тур назад впечатления были несколько иными. Сейчас много было ярких игроков группы атаки, что про оборону не скажешь. Поэтому над защитой пришлось серьёзно подумать. Буду придерживаться схемы 4-3-3.

Вратарь

Илья Лантратов, «Химки»

Выделю Лантратова. «Рубин» много матчей выиграл у лидеров. Но в этой игре Лантратов был надёжен и выручал. Отыграл спокойно, уверенно. Один из сейвов во втором тайме стал ключевым, «Химки» вскоре забили третий гол.

Вратарь из маленького посёлка покоряет РПЛ! Удивительная карьера Лантратова Ему приходилось греть воду кипятильником, чтобы искупаться после матчей. Сейчас он тащит «Химки».

Защитники

Дуглас Сантос, «Зенит»

Выделю Сантоса, который противодействовал на своем фланге Марио Фернандесу и не дал тому показать свои лучшие качества. Зенитовец начал первую голевую атаку и очень надёжно сыграл, показав большой объём работы.

Пабло, «Локомотив»

Цементирует в последних победных для «Локомотива» матчах оборону. Добавил команде уверенности, надёжности прежде всего. Покупка оправдывается. Клуб здорово сработал на трансферном рынке: видели проблему и решили её, получив к тому же лидера.

Деян Ловрен, «Зенит»

Довольно-таки надёжно провёл матч с ЦСКА. «Зенит» пропустил два мяча, но один в самом конце с пенальти, а так по игре хорвата скажу, что всё было при нём. Первый пас, уверенность, хорошо ведёт единоборства.



Чувствуется класс игрока. Напряжение в матче было высоким и в такие дни уровень футболиста виден отчётливо.

Кирилл Боженов, «Химки»

Самый сложный момент. В этом туре выбор фактически отсутствовал. Фернандес сыграл не так, как всегда, Караваев тоже провёл не лучший матч: Эджуке убегал, Вячеслав не справлялся с соперником. Живоглядов… Тоже нет.



Выбрал по последней игре молодого пацана Боженова, он и против Хвичи, и против новоявленного сборника Самошникова играл, но ни в чём не уступал, не дал отличиться. Да, у Кварацхелия был один момент, но я бы не стал винить Боженова, ему тогда тяжело было, потому что Макаров здорово отдал передачу. У защитника «Химок» высокая скорость, неуступчивость. Не дал развернуться игрокам, которыми сейчас восхищаются. Понятно, что ему помогал опытный Тихий. Он подсказывает, хорошо взаимодействует с партнёром. Но Баженов и сам большой молодец.

Полузащитники

Магомед Оздоев, «Зенит»

Выбор большой. Начну с опорного. Оздоев сделал много отборов, был мотором команды. Заряжает команду движением, идёт в отбор, и вся команда сразу же подключается, прессингуют веером. И первый момент у Дзюбы был именно после отбора Оздоева. Магомед сыграл, как в лучшие годы.

Вендел, «Зенит»

Понимание игры на высоком уровне, это заметно сразу. Бразилец в матче с ЦСКА очень уверенно показал, зачем его покупали. Мячом владел, партнёров чувствовал. Первый гол вообще супер, так почувствовать мяч, прийти в нужную точку, поставить корпус, может только большой мастер. Вендел не делает ничего лишнего вообще. Редкость в футболе.

Вендел сделал разницу в матче с ЦСКА. А мы удивлялись, зачем его купили! Семак нашёл бразильцу позицию, на которой он раскрывается в «Зените».

Далер Кузяев, «Зенит»

Скоростной, моторный футболист. Наравне с Оздоевым эту моторику добавляет игре «Зенита». Третий гол сделал, пойдя в обводку, отдав потом передачу под удар. А при первого голе Кузяев оценил момент, вбежал в ту зону, дезориентировал Акинфеева. Обляков не пошёл, остановился, а Игорь дёрнулся, потому что пустой игрок был.

Нападающие

Квинси Промес, «Спартак»

Огромный выбор, что радует. Можно было в сборную тура и Эджуке включать, и Дзюбу, и Захаряна. Но выбрал других.



Промес гол забил, обыграв защитника в фирменном стиле, и пенальти заработал. «Спартак» неслучайно выдал две такие голевые феерии. Заслуга Промеса здесь велика.

Константин Тюкавин, «Динамо»

Своим выходом на замену добавил агрессии, движения, неуступчивости. Специфического телосложения: быстрый, низкий. Неудобен для высоких защитников. И очень координирован. Забил два мяча на своих лучших качествах. В случае первого гола здорово сложился. Забивая второй, переиграл защитника, показав, как нужно бороться за мяч.

Джордан Ларссон, «Спартак»

Забивает два гола второй тур подряд. Хороший поставленный удар: штрафной исполнил классно, издалека нацелено пробил. Уровень свой держит. С такой фамилией играть непросто, сравнений не избежать. Спартаковец справляется с этим.

Такой «Спартак» будет бороться за чемпионство! Команда Тедеско растоптала «Урал» У красно-белых три победы подряд. Хотя в ворота «Спартака» опять поставили смешной пенальти.

Тренер

Сергей Семак, «Зенит»

По тренерам, конечно, выбор есть. Шварц большую часть матча играл в большинстве, но показал, как должен работать тренер, уступая 0:2. Менял схему, игроков. «Динамо» играло без крайних защитников, Моло садился третьим центральным защитником. Впечатлило.



Черевченко обыграл «Рубин», который перед этим победил наших лидеров. Если было бы можно двоих назвать, то, естественно, Игорь был бы среди них. То, что он делает с командой, дорогого стоит.



Выбор сложный. Но я назову Семака. Сергей центральный матч и не только в туре выиграл у прямого конкурента. Его работа говорит о многом.