Талантливый форвард Константин Тюкавин тоже не попал в заявку сборной, но теперь заменит травмированного игрока.

Кого не взяли в сборную России на молодёжный Евро-2021. В списке – игроки топ-клубов РПЛ

На следующей неделе молодёжная сборная России стартует на групповом этапе молодёжного Евро-2021. Напомним, команда Михаила Галактионова сыграет с Исландией (25 марта), Францией (28 марта) и Данией (31 марта). Чтобы выйти в плей-офф, наши должны занять одно из первых двух мест.

На днях была объявлена заявка российской молодёжки. В неё попали 23 футболиста:

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артём Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба – «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба – ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»), Денис Макаров («Рубин»).

Нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Сегодня стало известно, что Кучаев из-за повреждения икроножной мышцы не сможет принять участие в чемпионате Европы. «Армейца» заменит Константин Тюкавин. Вызов 18-летнего нападающего «Динамо» напрашивался.

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Состав молодёжной сборной России не оптимальный из-за травм. Вдобавок некоторые игроки остались вне заявки по решению главного тренера. Всех ли сильнейших взял на Евро-2021 Галактионов? Судите сами. Вот главные потери нашей молодёжки помимо выбывшего в последний момент Кучаева.

Матвей Сафонов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По версии Transfermarkt, Сафонов – самый дорогой российский игрок, подходящий по возрасту молодёжке: его оценивают в 15 млн евро. В отборочном цикле краснодарец был основным голкипером сборной, по крайней мере, сыграл больше, чем спартаковец Александр Максименко. Наверное, и на Евро-2021 Сафонов остался бы первым номером, но вмешалась травма. Матвей не выходил на поле с начала декабря, вернулся к тренировкам в общей группе «Краснодара» лишь несколько дней назад и в четверг впервые в 2021 году попал в заявку на матч. Он ещё не готов, поэтому и не поможет сборной в Венгрии.

Алексей Татаев

Татаев – другой воспитанник «Краснодара», имевший возможность стать единственным легионером в заявке сборной России. Центральный защитник с начала сезона был твёрдым игроком основы чешской «Млады Болеслав». Провёл 15 матчей и забил два гола. Галактионов заметил Алексея, и тот в октябре дебютировал за нашу молодёжку. Однако Татаева тоже вывело из строя повреждение: из-за проблем с коленом 22-летний игрок находится без практики с января.

Николай Рассказов

Защитник «Спартака», отданный в аренду «Арсеналу», довольно много играл в отборочном цикле, тем не менее в состав на Евро-2021 не попал. Это удивило некоторых специалистов, в частности, решение тренера молодёжки раскритиковал Сергей Юран. Галактионов в интервью «Чемпионату» так объяснил отказ от услуг Николая: «С Рассказовым хорошие отношения, но опыт подсказывает, что нужны футболисты универсальные, которые могут закрыть несколько позиций. Поэтому сделали выбор в пользу стабильного Маслова».

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Дмитрий Рыбчинский

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В новом году штатный хавбек Рыбчинский хорошо раскрывается на позиции правого защитника. Марко Николич сделал Дмитрия игроком основы «Локомотива». А вот Галактионову «железнодорожник» почему-то не пригодился. Пока у Рыбчинского всего два матча за молодёжную сборную России, причём товарищеских: в ноябре 2020-го он сыграл с будущими хозяевами чемпионата Европы Венгрией и Словенией. Видимо, тогда универсал из «Локомотива» совсем не убедил тренера.

Станислав Магкеев

Ещё один представитель «Локомотива», не попавший в окончательную заявку на Евро-2021 – центральный полузащитник Магкеев. Станислав и в отборочном цикле почти не использовался: сыграл всего полчаса в матче с Эстонией, посидел на скамейке в Латвии. В принципе на его позиции достаточно широкий выбор игроков, поэтому «железнодорожнику» было непросто завоевать место в составе. Да и в «Локомотиве» Магкеев в новом году пока выходит лишь на замены.

Максим Мухин

Удивительная история! 19-летний Мухин до сих пор ни разу не сыграл за молодёжку и не попал на Евро-2021, зато его пригласили в первую сборную России. Максим, кстати, тоже, представитель «Локомотива». Полузащитник действительно очень прилично смотрится в клубной команде, где ему доверяет Николич. По оценкам статистического сайта Whoscored.com, он вообще лучший игрок этого возраста в нынешнем сезоне РПЛ – 7,17 балла. Тем не менее из «Локомотива» на Евро-2021 едет только Куликов.

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Константин Марадишвили

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В группе центральных полузащитников, которых Галактионов не включил в состав на Евро-2021, есть также «армеец» Марадишвили. Хотя в этом сезоне Константин имеет стабильную игровую практику в ЦСКА: провёл 27 матчей, включая шесть еврокубковых. Закрывал не только центр поля, а ещё и позицию правого защитника. Впрочем, Марадишвили наверняка понимал, что его не возьмут в Венгрию. Он и в отборочном цикле лишь дважды включался в заявку: был в запасе в матчах с Болгарией и Польшей.

Солтмурад Бакаев

Если Зелимхан Бакаев выпал из состава первой сборной России, то его младший брат Зелимхан не включён в заявку молодёжки на чемпионат Европы. 21-летний вингер присутствовал лишь в расширенном списке кандидатов, как и Рыбчинский, играл за команду Галактионова только в спаррингах с Венгрией и Словений. При этом в нынешнем сезоне РПЛ Бакаев забил два гола и отдал три голевые передачи (в том числе две в матче с «Зенитом»). В «Рубине» у него сильные конкуренты – Хвича Кварацхелия и Макаров.

Максим Глушенков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Глушенков стал открытием второй части прошлого сезона РПЛ, когда здорово отыграл на правах аренды за «Крылья Советов», и на Евро-2021 на форварда рассчитывали как на лидера атак сборной России. К сожалению, и в его случае всё испортила травма. Максим пропустил более четырёх месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена. В феврале «Спартак» отдал его в аренду «Химкам», но Глушенков только в пятницу дебютировал за новую команду, выйдя на замену на 94-й минуте. Практики нет давно.

Иван Игнатьев

Карьера Игнатьева продолжает двигаться не туда, куда прогнозировали специалисты. Из «Краснодара» – в «Рубин». Из основы казанской команды – на скамейку. Теперь же Иван превратился из твёрдого игрока молодёжной сборной и конкурента Чалова в «24-го лишнего». Форвард в этом сезоне забил всего два гола — с пенальти. Справедлив вопрос: осталась ли у него мотивация в футболе? «Нет никаких скидок на имена, никаких абонементов. Есть конкуренция и игровая практика», – говорит Галактионов про Игнатьева.