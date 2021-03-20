Ивица Олич – в ЦСКА. Как он к этому пришёл?

Ивица Олич возвращается. По информации «Чемпионата», он будет назначен главным тренером вместо Гончаренко. Судя по всему, в штаб войдут Красич (не случайно сейчас приехал в Москву) и Рахимич (уже давно работает в системе клуба). Болельщики ЦСКА помнят Олича по выступлениям в России. А вот о его последующей карьере известно меньше.

Мы виделись с Оличем в 2016-м году в Мюнхене. Я приехал на матч «Бавария» – «Ростов» в Лиге чемпионов, а Ивица тогда играл за «Мюнхен 1860». Ему было 37 лет, и он уже планировал завершить карьеру, несмотря на предложения из Катара и США. Однако, команде из второй Бундеслиги он не отказал. Хотя наверняка имел более выгодные предложения, чем от «Мюнхена 1860».



Олич тогда шутил, что уже не собирался больше играть в футбол. Просто возвращался из Гамбурга в Хорватию и на два дня заехал в Мюнхен, а в результате отыграл ещё целый сезон. Просто потому что недалеко от дома. Выглядел Олич максимально расслаблено. Даже в майке с серьёзным Доном Корлеоне.

Фото: Из личного архива Ивицы Олича

Ивица тогда сказал:



– Я сейчас смотрю на свою карьеру и понимаю: «армейский» период был лучшим в моей жизни. Мы трижды выигрывали чемпионат, брали Кубок УЕФА, выступали в Лиге чемпионов.



– Славная была команда.

– Лучший или один из лучших составов ЦСКА за последние 20 лет. У нас были Акинфеев, Игнашевич, братья, Жирков, бразильцы Даниэл Карвальо, Вагнер Лав, Жо, а ещё я, Красич, Рахимич. Отличная команда. Это было хорошее время.



– Есть ли в Москве место, по которому вы скучаете?

– Когда я выступал в Москве, там было много футболистов из экс-Югославии. Видич и Пьянович – в «Спартаке». Я и Рахимич в ЦСКА. Иванович и Спахич – в «Локо». Большинство после РФПЛ уехали в топ-клубы: Видич – в «МЮ», Красич – в «Ювентус», я – в «Баварию», Бано – в «Челси». А тогда в России мы постоянно проводили свободное время в ресторане «Ботик Петра» – это недалеко от Тверской. Нам там было хорошо.

– А где в России ещё хотели бы побывать?

– Я читал, что у ЦСКА открылся новый стадион. Обрадовался этой новости. Важно, чтобы болельщики имели свой дом. Хотел бы там сыграть однажды. Ну, или просто приеду посмотреть какую-то игру, – говорил Олич.



Кажется, теперь у него будет возможность увидеть своими глазами много матчей на «ВЭБ Арене».



Все эти годы Ивица хранил на память несколько маек ЦСКА, продолжал болеть за клуб и поддерживать связь с командой. Буквально на днях Олич давал интервью, где анализировал свежие трансферы ЦСКА. Видно, что пристально следил за клубом. Даже казалось, что неспроста появилась эта осведомлённость в делах ЦСКА. Так оно и есть.



ЦСКА начал договариваться с Оличем о его возвращении не на этой неделе, а значительно раньше. Об этом «Чемпионату» рассказал Томислав Дуймович – бывший хавбек «Локомотива», «Динамо» и сборной Хорватии. Сейчас он работает агентом футболистов. Дуймович не является представителем Олича, но они общаются. Неделю назад оба принимали участие в благотворительном матче между ветеранами Хорватии и Словении (все вырученные средства направили на помощь пострадавшим от землетрясения в хорватском городе Петриня в 2020-м).



Кстати, состав ветеранов сборной Хорватии был полон знакомых имён, а если кому-то захочется посмотреть тот матч, то игра полностью доступна в YouTube.

А вот, что рассказал Дуймович:



– Олич был правой рукой тренера сборной Хорватии Златко Далича. Знаю, что Ивица оставался очень вовлечён: Далич советовался с ним по всем заменам и вообще часто обращался. Не было такого, что Далич всё делал сам, а Олич просто сидел на скамейке. Ивица был погружён в процесс, много контактировал с футболистами, поддерживал связь между ними и тренерами. А ещё лично посещал матчи кандидатов в сборную, потому что тактически грамотный специалист.



– Олич больше работал именно с нападающими в сборной?

– Нет-нет. Он, конечно, мог что-то посоветовать Манджукичу, потому что сам был отличным нападающим, но в сборной Олич работал со всеми игроками. Был первым ассистентом тренера, но рассчитывает однажды начать тренировать самостоятельно. Дай бог, это будет в ЦСКА.

– Похоже, что Олич уже достаточно давно знал об интересе ЦСКА.

– Мы в субботу играли на благотворительном турнире ветеранов. Общались всей бригадой, которая выступала в России: он, я, Плетикоса… Мы говорили в том числе про РПЛ. Я, как агент, само собой слежу за вашей лигой. И я удивился, как много Олич знает о чемпионате России и особенно ЦСКА. Могу сказать, что разговоры на эту тему были и раньше – до этой субботы. Олич и сам хотел. У него были мысли начать самостоятельную карьеру тренера с зарубежной команды.



– Сейчас тяжело сказать, какой Олич тренер?

– В том числе при нём сборная Хорватии играла в финале на ЧМ-2018, но сложно говорить о характеристике тренеров национальной команды. Это ведь не клуб, где футболисты наигрываются постоянно. Сборная собирается несколько раз в году. В последнее время тем более редко из-за пандемии. Трудно давать характеристики даже главным тренерам сборных. Какой Олич тренер – на этот вопрос он сам ответит, когда возглавит команду. Хотя, вспоминая его выступления на позиции форварда, думаю, будет стремиться к атакующему футболу.