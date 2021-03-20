Драка или перепалка? Как футболист «Спартака» оказался вне сборной перед Евро

Что же на самом деле произошло в молодёжке?

Перед матчем «Спартак» — «Урал» журналист Сергей Егоров поговорил с агентом Валериюсом Мижигурскисом. Мижигурскис является представителем многих игроков, в том числе Николая Рассказова, который не попал в состав молодёжной сборной России для участия в чемпионате Европы. Об этом агент и рассказал Егорову.

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«Никакого скандала нет. Мое мнение, в сборной должны играть лучшие. Николай Рассказов играл в сборной 98 года рождения при всех тренерах. Пришёл Галактионов, после этого он в сборной не играл. А потом вырос. Затем при определённом моменте он перестал играть за сборную более старшего возраста после инцидента в раздевалке.

С кем произошел инцидент? Это произошло в матче с Польшей. Там ничего такого не было, просто эмоции. Футбол без эмоций — это не футбол. Галактионова почему-то это зацепило. И почему-то зацепило только в отношении одного игрока.

Пытался ли поговорить с Галактионовым? Да. Он сказал, что у него остался осадок. Хотя до этого я никогда ничего плохого не слышал друг от друге ни от Галактионова, ни от Рассказова», — сказал агент».

Мы выяснили подробности.

Конфликт у Рассказова произошёл с Умяровым в перерыве матча. Это стало поводом для Галактионова отцепить игрока

По информации наших источников, конфликт произошёл в перерыве матче Польша — Россия, который состоялся 8 октября 2020 года. Наша команда проиграла ту встречу со счётом 0:1. Вот, что сказал один из наших источников: «Рассказов и Умяров в перерыве матча в раздевалке устроили перепалку на повышенных тонах, которая переросла в драку. После этого Рассказов перестал вызываться в национальную команду по решению главного тренера сборной Михаила Галактионова».

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Второй наш источник не подтвердил информацию о драке, но подтвердил факт перепалки: «Перепалка имела место быть, во время которой звучали предложения подраться один на один. Сейчас футболисты уже помирились, но этот эпизод повлиял на карьеру Рассказова в молодёжной сборной».

Важно добавить, что, по нашей информации, конфликт с Умяровым стал лишь поводом для Михаила Галактионова не вызывать Рассказова на чемпионат Европы. По словам наших источников, у главного тренера сборной и защитника были напряжённые отношения и до эпизода с Умяровым. Конфликт в раздевалке лишь подвёл чёрту под данной ситуацией.