Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кто-то прогуливал уроки, а кто-то окончил школу с золотой медалью.

Наши парни. Малоизвестные факты об игроках российской молодёжки

25 марта матчем с исландскими сверстниками сборная России стартует на молодёжном чемпионате Европы. Пройдёмся по заявке: один игрок – один абзац.

Александр Максименко (вратарь, «Спартак»)

В академии «Спартака» ростовчанин тренировался под руководством лучшего вратаря мира 1988 года Рината Дасаева.

Иван Ломаев (вратарь, «Крылья Советов»)

Уроженец городка Гурьевск Кемеровской области занялся футболом под впечатлением от Евро-2008, который смотрел с дедушкой (больше всех Ваню восхитили Акинфеев и Аршавин).

Денис Адамов (вратарь, «Сочи»)

В детстве в родном Ульяновске серьёзно занимался хоккеем, а в футболе начинал полузащитником.

Роман Евгеньев (защитник, «Динамо»)

Свой единственный пока гол за основу «Динамо» — в ворота «Локомотива» — молодой защитник забил в ранге капитана, приняв повязку у заболевшего Шунина.

Игорь Дивеев (защитник, ЦСКА)

В 2009 году выводил за руку на поле Месута Озила перед матчем Россия – Германия в «Лужниках», с первого захода, в 13-14 лет, в ЦСКА не закрепился.

Никита Калугин (защитник, «Нефтехимик»)

В посёлке Красное-на-Волге Костромской области (население – менее 8 тысяч человек) параллельно ходил в две секции – футбола и рукопашного боя.

Артём Голубев (полузащитник, «Уфа»)

На правах одного из лучших воспитанников академии «Краснодара» сеял траву на новой арене клуба, дважды играл в шахматы с президентом Галицким (поражение и ничья).

«Я сеял траву на стадионе «Краснодара». Голубев был в списке на отчисление, а теперь в РПЛ Оптимальную позицию на поле ему нашёл президент Галицкий.

Данил Круговой (защитник, «Зенит»)

Данил в 15 лет лишился отца (в начале 2013 года Владислав Круговой был найден убитым), но осуществил его мечту, со второй попытки заиграв в «Зените».

Исполнил мечту погибшего отца. Круговой предпочёл ЦСКА «Зенит» Данил Круговой подписал контракт с питерским клубом.

Павел Маслов (защитник, «Спартак»)

Отец Павла Евгений Маслов тоже играл в футбол на высоком уровне – за «Геолог»/«Динамо-Газовик»/«Тюмень».

Наир Тикнизян (защитник, ЦСКА)

Наир – нетипичный петербуржец: никогда не болел за «Зенит» и наотрез отказался переходить в академию главного клуба города, несмотря на уговоры родителей.

Иван Обляков (полузащитник, ЦСКА)

У Ивана четыре старших сестры; на тренировки в Питер из деревни Вындин Остров мальчика возил отец – водитель грузовика (2-2,5 часа в один конец).

Фото: Из личного архива

Александр Ломовицкий (полузащитник, «Арсенал»)

Технику оттачивал в московском дворе, иногда в одиночку играя против семи-восьми мальчишек.

Данил Глебов (полузащитник, «Ростов»)

За систематические прогулы уроков в школе томича Глебова лишили места в интернате «Локомотива»; взрослый футбол в его жизни начался в Махачкале.

Константин Тюкавин (нападающий, «Динамо»)

Папа Кости Александр 16 раз выигрывал чемпионат России и 8 — чемпионат мира по хоккею с мячом.

Магомед-Шапи Сулейманов (полузащитник, «Краснодар»)

Написать на футболке имя вместо фамилии игроку посоветовал президент «Краснодара» Галицкий: «Сулеймановых в футболе много, а Шапи такой один».

«А Шапи такой один!» Кто этот вундеркинд из «Краснодара»? Он забивает за основу «быков» каждые 50 минут.

Даниил Уткин (полузащитник, «Краснодар»)

Осенью 2016 года воспитанник «Краснодара» был включён газетой The Guardian в топ-60 лучших молодых футболистов мира, а в 2017-м номинировался на премию Golden Boy.

Наиль Умяров (полузащитник, «Спартак»)

Наиль окончил школу с золотой медалью и в совершенстве владеет английским языком – Тедеско одобряет.

Даниил Лесовой (полузащитник, «Динамо»)

Москвич Лесовой воспитывался в системе киевского «Динамо», привлекался в юношескую сборную Украины и взрослую – России (правда, пока за неё не играл).

Даниил Куликов (полузащитник, «Локомотив»)

Даниил балдеет от рыбалки и помогает кормами приюту для бездомных животных (у самого в деревне живут собака, кошка, кот и попугай).

Арсен Захарян (полузащитник, «Динамо»)

В детстве ездил из Самары на просмотр в «Зенит», но не приглянулся тренерам, а в 14 лет переехал в Москву, в «Динамо».

Фёдор Чалов (нападающий, ЦСКА)

В детстве Федя с братом Даней занимался в музыкалке – играл на фортепиано и флейте, пока футбол окончательно не перевесил; в школе учился без троек.

«Побоялся сказать Слуцкому о болезни…». Фёдор Чалов от А до Я Как музыка потеряла перспективного пианиста, а футбол обрёл многообещающего нападающего: история форварда ЦСКА Фёдора Чалова из первых уст.

Вячеслав Грулёв (нападающий, «Динамо»)

В 2014 году Грулёв забил гол «Валенсии» на легендарной арене «Олд Траффорд» — в финале юношеского турнира.

Денис Макаров (полузащитник, «Рубин»)

Тольяттинца Макарова убрали из академии Коноплёва, забраковали в «Строгино», а в «Якутии» на КФК он бегал без зарплаты, за одни премиальные – 3-5 тысяч рублей за победу.