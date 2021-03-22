Наши парни. Малоизвестные факты об игроках российской молодёжки

25 марта матчем с исландскими сверстниками сборная России стартует на молодёжном чемпионате Европы. Пройдёмся по заявке: один игрок – один абзац.
Александр Максименко (вратарь, «Спартак»)
В академии «Спартака» ростовчанин тренировался под руководством лучшего вратаря мира 1988 года Рината Дасаева.
Иван Ломаев (вратарь, «Крылья Советов»)
Уроженец городка Гурьевск Кемеровской области занялся футболом под впечатлением от Евро-2008, который смотрел с дедушкой (больше всех Ваню восхитили Акинфеев и Аршавин).
Денис Адамов (вратарь, «Сочи»)
В детстве в родном Ульяновске серьёзно занимался хоккеем, а в футболе начинал полузащитником.
Роман Евгеньев (защитник, «Динамо»)
Свой единственный пока гол за основу «Динамо» — в ворота «Локомотива» — молодой защитник забил в ранге капитана, приняв повязку у заболевшего Шунина.
Игорь Дивеев (защитник, ЦСКА)
В 2009 году выводил за руку на поле Месута Озила перед матчем Россия – Германия в «Лужниках», с первого захода, в 13-14 лет, в ЦСКА не закрепился.
Никита Калугин (защитник, «Нефтехимик»)
В посёлке Красное-на-Волге Костромской области (население – менее 8 тысяч человек) параллельно ходил в две секции – футбола и рукопашного боя.
Артём Голубев (полузащитник, «Уфа»)
На правах одного из лучших воспитанников академии «Краснодара» сеял траву на новой арене клуба, дважды играл в шахматы с президентом Галицким (поражение и ничья).
Данил Круговой (защитник, «Зенит»)
Данил в 15 лет лишился отца (в начале 2013 года Владислав Круговой был найден убитым), но осуществил его мечту, со второй попытки заиграв в «Зените».
Павел Маслов (защитник, «Спартак»)
Отец Павла Евгений Маслов тоже играл в футбол на высоком уровне – за «Геолог»/«Динамо-Газовик»/«Тюмень».
Наир Тикнизян (защитник, ЦСКА)
Наир – нетипичный петербуржец: никогда не болел за «Зенит» и наотрез отказался переходить в академию главного клуба города, несмотря на уговоры родителей.
Иван Обляков (полузащитник, ЦСКА)
У Ивана четыре старших сестры; на тренировки в Питер из деревни Вындин Остров мальчика возил отец – водитель грузовика (2-2,5 часа в один конец).
Фото: Из личного архива
Александр Ломовицкий (полузащитник, «Арсенал»)
Технику оттачивал в московском дворе, иногда в одиночку играя против семи-восьми мальчишек.
Данил Глебов (полузащитник, «Ростов»)
За систематические прогулы уроков в школе томича Глебова лишили места в интернате «Локомотива»; взрослый футбол в его жизни начался в Махачкале.
Константин Тюкавин (нападающий, «Динамо»)
Папа Кости Александр 16 раз выигрывал чемпионат России и 8 — чемпионат мира по хоккею с мячом.
Магомед-Шапи Сулейманов (полузащитник, «Краснодар»)
Написать на футболке имя вместо фамилии игроку посоветовал президент «Краснодара» Галицкий: «Сулеймановых в футболе много, а Шапи такой один».
Даниил Уткин (полузащитник, «Краснодар»)
Осенью 2016 года воспитанник «Краснодара» был включён газетой The Guardian в топ-60 лучших молодых футболистов мира, а в 2017-м номинировался на премию Golden Boy.
Наиль Умяров (полузащитник, «Спартак»)
Наиль окончил школу с золотой медалью и в совершенстве владеет английским языком – Тедеско одобряет.
Даниил Лесовой (полузащитник, «Динамо»)
Москвич Лесовой воспитывался в системе киевского «Динамо», привлекался в юношескую сборную Украины и взрослую – России (правда, пока за неё не играл).
Даниил Куликов (полузащитник, «Локомотив»)
Даниил балдеет от рыбалки и помогает кормами приюту для бездомных животных (у самого в деревне живут собака, кошка, кот и попугай).
Арсен Захарян (полузащитник, «Динамо»)
В детстве ездил из Самары на просмотр в «Зенит», но не приглянулся тренерам, а в 14 лет переехал в Москву, в «Динамо».
Фёдор Чалов (нападающий, ЦСКА)
В детстве Федя с братом Даней занимался в музыкалке – играл на фортепиано и флейте, пока футбол окончательно не перевесил; в школе учился без троек.
Вячеслав Грулёв (нападающий, «Динамо»)
В 2014 году Грулёв забил гол «Валенсии» на легендарной арене «Олд Траффорд» — в финале юношеского турнира.
Денис Макаров (полузащитник, «Рубин»)
Тольяттинца Макарова убрали из академии Коноплёва, забраковали в «Строгино», а в «Якутии» на КФК он бегал без зарплаты, за одни премиальные – 3-5 тысяч рублей за победу.
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