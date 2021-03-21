Бывший форвард ЦСКА выступил круче Роналду! Что же Гайч так в России не играл?

В конце января Адольфо Гайч перешёл в «Беневенто» на правах аренды. Аргентинец арендован на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Учитывая, как играет нападающий в последнее время, итальянский клуб вряд ли упустит возможность оставить игрока у себя. В воскресенье в Турине принадлежащий ЦСКА нападающий выступил круче самого Роналду — его гол оказался единственным в матче!

Гол «Ювентусу» и «Специи»

Приехав в Италию, Гайч провёл на скамейке матчи с «Болоньей» и «Ромой», а во встрече с «Наполи» дебютировал в Серии А, выйдя на 70-й минуте. Чуть меньше игрового времени аргентинцу выделили против «Вероны». Встречу со «Специей» Гайч начал с первых минут и на 24-й минуте открыл счёт. Бенито Виола отдал поперечную передачу в штрафную, и Адольфо вколотил мяч в правый нижний угол. Но победить «Беневенто» не удалось – на 71-й минуте соперники зажгли на табло вторую единицу – 1:1.

После этой встречи Адольфо стал выходить в старте: 76 минут в матче с «Фиорентиной» и 83 – сегодня против «Ювентуса». Гайч продолжает радовать болельщиков «ведьм»: на этот раз он забил, воспользовавшись ошибкой обороны «Юве». Благодаря голу аргентинца «Беневенто» ещё дальше отошёл от опасной зоны в таблице.

ЦСКА избавляется от Гайча. Зачем только покупали? Как ни странно, аргентинца ждут в Италии.

Уровень Гайча высоко оценивали в Италии

Не стоит забывать, что уровень Гайча высоко оценивали в Италии ещё в момент перехода. «Гайч — перспективный, молодой футболист. За ним наблюдали такие клубы, как «Барселона» и «Интер». Эти слова принадлежат президенту клуба Оресте Вигорито. Разговор об «Интере» был не случаен. Недавно интерес со стороны миланского клуба вновь стал актуален: «Интер» может вернуться к кандидатуре 22-летнего нападающего. «Нерадзурри» хотели заполучить Адольфо ещё прошлым летом, но тогда сделку заблокировал главный тренер команды Антонио Конте, который считал, что ему нужен не молодой игрок, а опытный. Сейчас миланцы должны рассмотреть вариант с бюджетным форвардом, способным стать дублёром Ромелу Лукаку, и аргентинец может стать одной из опций.

В начале марта Гайч получил вызов в олимпийскую сборную Аргентины, как и форвард «Спартака» Эсекьель Понсе. В рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио аргентинцы сыграют два товарищеских матча со сборной Японии (26 и 29 марта). Там у форварда есть ещё одна возможность напомнить ЦСКА, что они зря не оставили его на весеннюю часть сезона.

Почему не заиграл в ЦСКА?

«Наверное, сказалось, что до приезда к нам он долго не играл, а тут попал под конкуренцию. Не имел должной игровой практики, чтобы заявить о себе в полной мере», – заявил Гончаренко. А так комментировал игру аргентинца Виктор Онопко: «Адольфо приехал из Аргентины, он много работал на тренировках, но у него не получалось. Старались найти к парню подход, говорили с ним, меняли под него что-то в тренировочном процессе. Но мне жалко по-человечески Гайча, не получилось у него в ЦСКА».

Трансферы недели в РПЛ. Сразу два нападающих уехали из России в Италию! Серия А становится нам всё роднее.

В России Гайч получал тонну критики от фанатов «армейцев», а теперь – похвалы, но в Италии. Серия А сильнее РПЛ, но Гайч себя там чувствует лучше и комфортнее, чем в России. Может быть, тренерский штаб ЦСКА просто не смог раскрыть игрока? Гайч уже становится лидером «Беневенто».