Лидерство Максименко – под угрозой! Лучшие вратари 23-го тура РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов возвращается с нашей постоянной рубрикой. Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 23-го тура.

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Слово Владимиру.

К сожалению, 23-й тур не порадовал нас большим количеством сложных и ярких сейвов. Вратарь, который совершил больше всего невероятных спасений, в итоге не смог занять первое место в нашем рейтинге, потому что его команда проиграла.

5. Виталий Гудиев, «Ахмат»

Гудиев давно не играл, но при этом помог своей команде победить «Арсенал» всухую. Да и без работы в этом матче Виталий не остался. На 26-й минуте при счёте 0:0 Ткачёв нанёс плотный удар в левый угол из-за пределов штрафной. Гудиев уверенно с ним справился, зафиксировал мяч намертво, не оставив даже намёка на добивание.

На 87-й минуте после фланговой подачи из пределов штрафной удар по центру наносил Кангва. Гудиев сначала играл по подающему, потом быстро переместился по линии ворот и занял правильную позицию относительно бьющего игрока, немного в центре. Так как момент был динамичный, у Виталия не было возможности остановиться. Он сразу прыгнул по ходу мяча и намертво его зафиксировал.

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4. Игорь Акинфеев, ЦСКА

На четвёртое место мы не имеем права не поставить Акинфеева за игру против «Зенита». Да, он пропустил три гола, но заслужил попадание в рейтинг благодаря большому количество сейвов в самых сложных моментах этого тура. Если бы защитники хоть немного помогали вратарю, ЦСКА, наверное, не проиграл бы «Зениту». Но линия обороны в этом матче у армейцев отсутствовала. Также нельзя не отметить безответственное удаление Ахметова в одной из важнейших игр сезона.

На 9-й минуте Дзюба оказался прямо по центру в 8 метрах от ворот, но неудачно распорядился моментом. Акинфеев занял правильную и сбалансированную позицию и поймал мяч. На 45-й минуте, когда Артём бил пенальти, Игорь действовал хладнокровно и угадал направление удара. Дзюба пробил не очень сильно, но мяч летел в угол, пусть и на удобной высоте. В любом случае пенальти – всегда непростой момент для вратаря.

На 72-й минуте Кузяев вышел один на один с Акинфеевым, но Игорь своевременно прочитал эпизод, выскочил и сократил угол обстрела. Действия вратаря напрямую повлияли на то, что игрок «Зенита» этот момент не реализовал. Спустя минуту Караваев нанёс обводящий удар из-за спин защитников, но Игорь смог выудить этот мяч и отбить его в сторону. Вячеслав отличается классными ударами, он неоднократно забивал из-за пределов штрафной как в этом сезоне, так и на протяжении всей своей карьеры.

Самый сложный момент матча случился на 82-й минуте. Даже при 3:1 Акинфеев не расслаблялся и сохранял концентрацию, спасая свои ворота. Дуглас Сантос расстреливал голкипера, перед ним был открыты все ворота, но Игорь проявил чудеса реакции и остановил мяч прямо на ленточке. Когда у вратаря за спиной открыт весь створ, реагировать намного сложнее — но здесь Акинфеев справился. И именно после этого сейва ЦСКА заработал пенальти и отыграл один мяч, а позже имел возможность сравнять счёт. Вот почему вратарю важно не опускать руки, даже если счёт уже достаточно крупный, — нужно сражаться до последнего, давая надежду своей команде на спасение.

Что касается пропущенных мячей, вопросы к Акинфееву могут возникнуть только по первому голу, потому что во втором тайме спасти после двух ударов Вендела шансов не было. Тем не менее, и момент с голом Дзюбы был непростым. После подачи с фланга произошёл рикошет — периферическим зрением вратарь увидел, что первым на неё успевает Кузяев. Если бы после удара Далера мяч летел в створ, Игорь своим корпусом закрыл бы ворота и спас команду. Голкипер побежал не на перехват, как может показаться, а блокировать удар. Но Кузяев по мячу не попал, тот пролетел дальше и отскочил к Дзюбе. А здесь Акинфеева должны были уже страховать защитники.

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3. Николай Заболотный, «Сочи»

Заболотный давно не играл, но при этом провёл «сухой» матч против «Тамбова». Тамбовчане, находясь в нижней части таблицы, достаточно неплохо атакуют, но при этом много пропускают. Моменты, которые они создают, случаются либо при ничейном, либо при минимальном счёте. Так было и в Сочи.

Вратарю очень важно с самого начала матча сохранять максимальную концентрацию. Уже на 7-й минуте последовал очень плотный удар Карпа из-за штрафной, прямо под перекладину. Заболотный своевременно среагировал на него, прыгнул, вытянулся в струнку и дальней рукой перевёл мяч на угловой. Спустя минуту Карапузов бил с угла штрафной, мяч попал в Миладиновича, немного изменил траекторию полёта и направлялся в противоположный угол. Вратарь реагировал на первоначальную траекторию, но успел переложиться и отбить мяч, летящий прямо в ворота. Это сложный момент.

На 67-й минуте после удара Терехова из-за пределов штрафной тоже случился очень незаметный рикошет. Сначала показалось, что Заболотный неправильно занял позицию, слишком далеко от ближней штанги. Но Николай реагировал на траекторию полёта до рикошета. Потом ему пришлось переложиться и вытаскивать мяч уже из ближнего угла.

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2. Сергей Песьяков, «Ростов»

Песьяков тоже забрал «сухарь» в Волгограде. Несмотря на итоговый крупный счёт, матч складывался неоднозначно: пропустив один гол, «Ротор» побежал отыгрываться и создал достаточно много опасных моментов, с которыми вратарь справился.

На 4-й добавленной к первому тайму минуте Фламарион после быстрой атаки вышел на ударную позицию, но решил убрать мяч под себя и выкатить его Муллину, который с 11 метров пытался закинуть за шиворот Песьякову мягкий черпачок. Сергей находился в правильной позиции, не слишком далеко вышел из ворот и успел среагировать на мяч, переведя его на угловой из-под перекладины.

На 50-й минуте Жигулёв выполнил прострел во вратарскую, на который набегало много игроков «Ротора». Но Песьяков не побоялся, своевременно среагировал, выскочил вперёд и на перехвате накрыл мяч буквально в ногах соперников. Если бы он немного задержался, его бы просто расстреляли из пределов вратарской.

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1. Илья Лантратов, «Химки»

Илья совершил самый важный сейв тура, хоть ему и нечасто приходилось спасать команду по ходу матча с «Рубином». При счёте 2:1 казанцы начали натиск на ворота «Химок». На 69-й минуте после дальнего удара Шатова и рикошета мяч отскочил на линию вратарской к Кварацхелии. Перед Хвичей был открыт весь створ ворот — для стопроцентного гола ему просто стоило покатить в любую сторону от вратаря. Непонятно, как Кварацхелия умудрился так неудачно пробить. Лантратов находился на одном колене — он сначала среагировал на первый удар, но после рикошета сдержал корпус, сумев остановить своё падение, и постарался переложиться. Илья успел выставить руку и смахнуть мяч на угловой.

Реализуй «Рубин» этот момент, счёт бы сравнялся, а казанцы наверняка смогли бы додавить «Химки». Более того, после сейва Лантратова команда развила своё преимущество и забила третий гол. Вот насколько важны своевременные действия вратаря.