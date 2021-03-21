Черышева нет в сборной, но он будет в «Спартаке»? Что происходит с героем ЧМ-2018

Герой ЧМ-2018 Денис Черышев, разменяв в декабре четвёртый десяток, может наконец-то добраться до РПЛ. Как сообщает Todofichajes.com, вингера «Валенсии» хотят приобрести три российских клуба – «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Источник отмечает, что будущее 30-летнего легионера далеко от Валенсии, прежде всего, из-за частых травм Черышева, а его трансферная стоимость едва ли потянет даже на 5 млн евро. Контракт Дениса с испанцами действует ещё более года – до лета 2022-го. Напомним, воспитанник «Реала» всю карьеру провёл в Примере, а на родине выступал только за национальную команду.

Новости об интересе к Черышеву со стороны того или иного российского клуба появлялись и прежде почти каждый год. Например, тот же «Краснодар» выходил на Дениса в прошлом сентябре. О переговорах написали испанские СМИ, а потом эту информацию подтвердил и отец вингера, бывший форвард сборной России Дмитрий Черышев. Но сам Черышев-младший всегда подчёркивал: его приоритет – выступление в Испании. Поэтому уроженец Нижнего Новгорода остался в «Валенсии» после того, как новый главный тренер команды Хави Грасия (знакомый нам по работе в «Рубине») сказал в личной беседе, что рассчитывает на него.

Экс-вратарь сборной очень хорош в Греции! А ведь в России на Лодыгине поставили крест Пять «сухарей» подряд и лучший процент отражённых ударов в лиге.

Но теперь ситуация изменилась. Во-первых, Денис почти не играет в «Валенсии» – за весь сезон он провёл на поле всего около 900 минут. Кроме того, у вингера низкая результативность, даже для такого малого количества игрового времени. Статистика нашего легионера: 14 матчей в Примере и Кубке Испании (в основе – 11), ноль голов и две голевые передачи. К сожалению, часть сезона Черышев как обычно пропустил по медицинским причинам. В ноябре-декабре выбыл на две недели, заразившись коронавирусом, а в конце января получил мышечную травму. Собственно, из-за неё и не вызван в сборную России на первые матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

Только в субботу, 20 марта Денис впервые за два месяца тренировался в общей группе «Валенсии». Ожидалось, что его включат в заявку на матч 28-го тура Примеры с «Гранадой», однако этого не произошло. Хави Грасия объяснил, почему клуб не сообщал СМИ подробности восстановления россиянина:

«В течение всего этого времени у нас не было реальных данных о травме Черышева, поэтому мы не могли дать точные ответы на ваши вопросы. Всегда оставалась надежда, что он вот-вот вернётся. Мы так видели ситуацию. Но возвращение постоянно откладывалось. Сейчас Денис тренируется в общей группе, так что готов на сто процентов. Впрочем, будем ещё оценивать его состояние».

Кого не взяли в сборную России на молодёжный Евро-2021. В списке – игроки топ-клубов РПЛ Талантливый форвард Константин Тюкавин тоже не попал в заявку сборной, но теперь заменит травмированного игрока.

Судя по всему, руководство и тренер «Валенсии» уже не видят россиянина в составе на будущий сезон. Команда Хави Грасии занимает лишь 12 место в чемпионате Испании, и летом ей необходимо обновление и усиление. По оценкам InStat, Черышев лишь четырнадцатый в рейтинге игроков валенсийцев. В среднем за 90 минут игры в Примере он совершает 52 ТТД при 65% успешных, наносит 2,0 удара (в створ – 0,64), имеет 0,53 момента, а сам создаёт для партнёров 0,85 момента. Совершает 3,0 обводки, из которых 1,59 успешных. В атаке выигрывает 45% единоборств. В общем, цифры не поражающие воображение.

Российские топ-клубы (за исключением, видимо, выключившегося из борьбы за вингера «Зенита») не смущает травматизм игрока сборной. Но любопытно, что «Спартаку» с «Локомотивом» придётся либо менять схему под Черышева, либо самого Дениса ставить на непривычную позицию. У Доменико Тедеско в схеме 3-4-1-2 и Марко Николича в схеме 4-4-2 с ромбом в центре нет позиции левого атакующего полузащитника/крайнего форварда. «Краснодар» в этом смысле лучше готов к появлению Черышева, тем более с учётом ожидаемого ухода Виктора Классона.

«Сижу на лавочке и думаю — хотя бы на минутку выйти в матче ЧМ». Интервью с Черышевым Денис назвал самые запоминающиеся моменты домашнего чемпионата мира.

У российских болельщиков после ЧМ-2018 позитивное отношение к Денису. И оно вряд ли поменялось, несмотря на то, что за последний год Черышев отметился только одним голом за национальную команду. Было бы здорово, если бы воспитанник «Реала» завершил карьеру на родине – в РПЛ мало настолько сильных индивидуально игроков.