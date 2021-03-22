Что было бы, если бы бизнесмены вкладывались не в клубы, а в игроков?

Примерно все знают о том, как устроена бизнес-сторона футбола в XXI веке. Привычная схема

заработка футбольного клуба складывается из трёх основных источников: выручки в дни матчей, коммерческих доходов и средств от продажи прав на телетрансляции. Эти статьи, а также трансферная деятельность составляют основные источники прибыли для владельцев команд. Единственная проблема в том, что купить футбольный клуб, чтобы на нем заработать, могут немногие.

Агуэро — идеальный трансфер для «Барселоны». Он уговорит Месси остаться и усилит команду Тот редкий случай, когда в успешности перехода нет никаких сомнений.

Футбол крайне далек от других видов бизнеса, так как получить долю в виде акций в большинстве клубов невозможно. На бирже котируется лишь пара десятков команд, среди которых выделяются «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Аякс» и «Лион». Остальные – закрытые организации, которые существуют в элитарном вакууме. Такая концепция, с одной стороны, не допускает к высшему обществу проходимцев, а с другой делает футбол далеким и неприступным. Заставить все клубы выходить на биржу бесполезно и невозможно, а вот подойти ко вложениям в спорт с другой стороны вполне реально.

В феврале 2021 года The Wall Street Journal рассказал об успехе инвестфонда Big League Advance – компания заработала 8% от 340-миллионного контракта (чуть больше 27 млн долларов) бейсболиста Фернандо Татиса-мл. с «Сан-Диего Падрес». 14-летнее соглашение парня стало третьим по величине в истории MLB.

Как работают инвестиции в спортсменов?

Работа Big League Advance устроена так: они вкладываются в игроков (чаще всего молодых и перспективных) низших бейсбольных лиг, помогая им с развитием карьеры, а взамен берут процент от будущего контракта спортсмена. Примерно в 80% случаев инвестфонд просто сжигает деньги, но случаи, аналогичные Татису-мл., с запасом перекрывают другие провалы.

BLA в 2016 году основал бывший игрок высшей бейсбольной лиги Майкл Швимер. Он сам провел три года в низших дивизионах, насмотрелся на жертвы товарищей по команде ради карьеры и решил, что создаст нечто, что решает проблемы игроков. Главное преимущество инвестфонда Швимера – безвозмездность выплат. То есть молодой игрок получает не кредит, а денежный грант, который можно потратить на личного тренера, квартиру поближе к тренировочной базе и прочее.

Установленный первоначальным договором процент от контракта BLA платят только, те, кто попадает в высшие лиги, с зарплатой от 545 тысяч долларов в год. По отчетам компании за 2017 год таких набралось 45 человек из 77 (вложения в них составили 26 млн долларов), хотя 83% из них не входили в 300 самых перспективных игроков. Данные о результатах вложений в 2018-м неизвестны, но общая сумма инвестиций в ноунеймов поднялась до 156 млн. А одним из вложившихся стал сын бывшего президента США Джорджа Буша-мл.

Основатель BLA рассказывал в одном из интервью, что вложения несут огромные риски, но компания верит не в удачу, а в расчëтную модель: «Когда мы заключили сделку с Фернандо Татисом-мл., он не входил в топ-50 потенциальных новичков ни для одного из клубов MLB. Наша же система показывала, что он один обладает потенциалом стать одним из трех лучших бейсболистов за последние 15 лет. Было действительно страшно вкладывать столько денег, это была значительная часть нашего фонда. Но в конце концов мы решили доверять цифрам, и это сработало».

Подобные BLA-модели существуют в кустарной форме и в других видах спорта: гольфе, боксе, прочих некомандных дисциплинах. Богатые энтузиасты могут вложиться в перспективного и понравившегося юниора в надежде, что он станет звездой и вернёт деньги, но они едва ли пользуются моделированием. Стратегия фонда Швимера аналогична действиям крупных инвестфондов: они осуществляют венчурные инвестиции в стартапы в надежде на ранних стадиях стать акционерами новых Google или Amazon.

Как бы система работала для АПЛ и других лиг: появилось бы больше Зинченко, а Абрамович мог бы не купить «Челси»

На официальном сайте организации недавно появилось сообщение о том, что они планируют адаптировать поисковые модели и под другие виды спорта, но пока не указали, под какие именно. Было бы круто если бы они выбрали футбол. Вот как это могло бы изменить АПЛ и другие лиги.

Общая концепция останется неизменной. Предположим, что BLA всё-таки решает выйти на футбольный рынок. Их задача не меняется и всё также заключается в поиске молодых суперталантов, которых можно поддержать на старте карьеры, чтобы сорвать денежный куш от большого контракта. Такие манипуляции упростили бы работу скаутов и аналитиков: они бы стали ещё более окупаемыми инвестициями для футбольных клубов.

С внедрением системы финансовой помощи на старте стало бы в разы больше игроков с карьерным путëм Александра Зинченко. За молодыми игроками в низших дивизионах следили бы активнее, а шанс на промоушн в топ-чемпионат получили бы все, за кем могла бы уследить система Big League Advance. Во-первых, это побудило бы игроков постоянно выдавать максимум и не думать о сдаче игр. Во-вторых, вне топ-чемпионатов в разы выросла бы конкуренция в низших дивизионах, так как сработал бы эффект тотального слежения за футболистами.

Рассматривать BLA можно не только со стороны их вложений в игроков, но и со стороны частных инвесторов. Например, Роман Абрамович, существуй такая система ранее, мог бы купить долю в BLA или создать собственный аналог. Тогда он избавился бы от необходимости содержать стадион, академию, клубную базу и другие инфраструктурные объекты и просто бы наслаждался игрой. Ведь совсем необязательно вкладывать средства в целые команды – для удовольствия может быть достаточно нескольких игроков.

Да, наибольший профит можно получить на молодом таланте, который сверкнет, но никто не запрещает фондам типа BLA вкладываться и в уже состоявшихся игроков. Тот же Абрамович вместо потенциальной покупки «Кальяри» из-за любимого Джанфранко Дзолы мог бы просто, вложить средства в него через фонд. Никакого профита это бы не принесло, но мечта по соединению с итальянцем была бы достигнута.

Абрамович обожал Дзолу. Он чуть не купил другой клуб, чтобы вернуть итальянца в «Челси» Любопытная история из 2000-х.

Инвестиции в футболистов подняли бы важность трансферных рейтингов и ещё больше отделили бы топ-чемпионаты от остальных

Одновременно с внедрением систем поиска и поддержки молодых игроков многократно возросла бы роль Transfermarkt и сайтов-аналогов (CIES, KPMG). Они бы стали не только агрегаторами сведений о примерных стоимостях игроков, но и важными индикаторами возможного заработка BLA – чем дороже игрок, тем большую, при прочих равных условиях, он будет получать зарплату. Трансферные сайты точно бы переадаптировались на ещё большее освещение футбола подземелья и стали бы чем-то похожими на investing.com для инвесторов.

В мире, где правили бы суммы контрактов, лучше всех жилось бы АПЛ и Ла Лиге. В списке самых высокооплачиваемых игроков в мире в 2020 году было сразу по 3 их представителя. Механизм работал бы крайне просто: АПЛ стала бы местом силы и притяжения, потому что там в среднем более высокие зарплаты (пять клубов из Премьер-лиги входят в топ-50 самых платящих спортивных команд в мире). Возможно, помимо аналитиков, инвестфонду пришлось бы обзавестись лоббистами или взять на работу агентов, действующих в стиле Мино Райолы. Тот любит выбивать клиентам большие контракты, а зарплата игрока для BLA играет более важную роль, чем сумма трансфера.

При этом игроки и фонды вместе с ними стремились бы к попаданию в команду суперзвезд и были бы готовы играть в тени Месси или других топов только для того, чтобы больше заработать. Футбол стал бы ещё более коммерческим, но более доступным для всех.

Какие минусы несут подобные системы?

Безусловно, у систем, похожих на BLA, есть недостатки. Во-первых, они настроены на развитие только тех игроков, которые заслужили себе инвестиции крутой статистикой. Все остальные автоматически получают ярлык неспособных на что-то большее и теряют возможность подняться выше.

Во-вторых, стремление к самым высоким зарплатам повлечет ещё большую когортизацию клубов. Богатые соберут лучших и отправятся в стратосферу, тогда как бедняки сконцентрируются внизу турнирных таблиц. Такое положение только ускорит создание Суперлиги, так как её концепция отлично уживается с собиранием талантов.

Наконец, нужно понимать, что даже модели продвинутых оценок футболистов не всегда справляются с выведением в топ самых талантливых и крутых игроков. Кто-то набивает статистику благодаря партнерам, кто-то пользуется преимуществами тактики тренера, но не сможет перенести навыки в новый клуб. Таких несоответствий, особенно с защитниками и вратарями, которых продвинутая статистика оценивает с наибольшими проблемами, может быть в разы больше, чем в личных видах спорта.

Система BLA показывает преимущество для развития молодых талантов только в бейсболе (где роль отдельных звезд в разы важнее, чем в футболе) и даëт заработок тем, кто умеет пользоваться мозгами и рисковать, уповая на расчёты и логику. Это круто, но до футбола пока всё же слишком далеко.