«Уходить нужно на пике, а не разваливать». Игнашевич отмучился в «Торпедо»

Сергей Игнашевич больше не главный тренер «Торпедо»: спустя два года их пути разошлись.

По нашей информации, о своём намерении уйти он сообщил генеральному директору клуба Денису Маслову пару недель назад, но тот отказался инициировать его увольнение, отправив к владельцу клуба. Повторно о желании покинуть команду Игнашевич заявил после прошлой игры с «Оренбургом» (0:3): он написал заявление, однако его не приняли.

В этот раз всё же договорились – «по обоюдному согласию сторон».

У Игнашевича снова всё очень плохо. Почему его «Торпедо» заваливает весну в ФНЛ Опять раздаются фанатские требования уйти в отставку. Может ли тренер исправить ситуацию?

Причин, побудивших Игнашевича уйти, можно назвать несколько.

Первая – выход в РПЛ. В прошлом сезоне команда была близка, но в ноябре начала сыпаться и к приостановке чемпионата подошла на четвёртом месте. Тогда стыковые матчи решили не проводить, что лишило «Торпедо» возможности побороться за выход в РПЛ. Да, обстоятельства сыграли против клуба, но разница со вторым местом была в одно очко: если бы не шесть матчей без побед с ноября, всё могло сложиться иначе.

В этом сезоне перед «Торпедо» была поставлена аналогичная задача – выйти в РПЛ. С первого-второго места, через стыки – неважно, главное – выйти, как говорил основной акционер Роман Авдеев. Руководство даже прописало в контрактах футболистов дополнительные бонусы за повышение в классе, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в намерении клуба следующий сезон начать уже в РПЛ. Игнашевич стартанул бодро, но в ноябре повторилась история годичной давности: команда опять посыпалась, и последние семь матчей не побеждает.

Сейчас «Торпедо» идёт на шестом месте с отставанием от второго в 11 очков, от зоны стыков – в три. До конца чемпионата остаётся 11 туров, шанс зацепиться хотя бы за переходные матчи есть, но вот вера в это, видимо, есть мало у кого.

Фото: РИА Новости

Вторая – натянутые отношения с Масловым. По словам источника «Чемпионата», главный тренер и генеральный директор не особо ладили, особенно в последнее время.

Третья – болельщики. С активной частью фанатов, а именно с «Запад-5» у Игнашевича «не пошло» чуть ли с момента его прихода в клуб. Когда его назначили главным, актив пожелал ему удачи, но выразил «недоумение столь странным решением руководства клуба». Но тогда договорились: пусть он и «конь», трогать его никто не будет, пока что-нибудь не пойдёт не так. Летом прошлого года этот момент настал: объединение болельщиков впервые призвало его уйти в отставку. На кубковом матче с «Шинником» начали отправлять восвояси уже с трибун, после чего Игнашевич вышел к фанатам и попытался с ними поговорить. Конструктивного диалога не получилось.

«Посмотрите, как поддерживают нормальные команды!» Игнашевич зарубился с сотней фанатов Главный тренер «Торпедо» после поражения пошёл на фан-сектор.

Фанаты обвиняли Игнашевича во всевозможных грехах (даже в том, что «по нему видно, «Торпедо» для него не особо значимо») и цеплялись за каждую осечку. При этом, когда команда побеждала, они молчали, а сейчас, когда пошла серия без побед, – активизировались и начали снова призывать его уйти.

Вот он и ушёл. Только не факт, что с другим будет лучше: управление командой – это не только про качества тренера, а ещё про состав, финансирование, атмосферу внутри и реальные задачи. Например, по информации от наших источников, «Торпедо» на самом деле не собирается в РПЛ. В клубе не уверены, что финансово смогут обеспечить участие команды в высшей лиге, потому что все средства уходят на реконструкцию стадиона.

Сразу после объявления об уходе в «Инстаграме» бывшего защитника сборной России появилось много слов поддержки. Однако была и критика. «Уходить нужно на пике, а не разваливать», — написал один из пользователей.