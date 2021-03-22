Роналду, Ибрагимович, Гасперини, Гаттузо: кто-то останется без Лиги чемпионов

За 10 туров до конца чемпионата пятая команда Серии А отстаёт от второй на шесть очков, но имеет игру в запасе. «Милан», «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи» по очереди обыграли «Рому» и выкинули её из числа претендентов на Лигу чемпионов если не математически, то ментально, что признаёт даже тренер «Ромы». Но и оставшихся четырёх команд слишком много. Разберём форму и перспективы всех участников.

«Милан»

После того как «Милан» в гостях обыграл «Фиорентину», Златан Ибрагимович (он забил 15-й гол в сезоне, это рекорд для 39-летнего игрока) заговорил о скудетто. «У нас больше нет целей в этом сезоне, кроме скудетто». За ним повторил и тренер «Милана» Стефано Пиоли: «Мы можем попытаться. Этой команде по силам играть на победу в каждом матче».



«Милан» поздновато вспомнил о скудетто: после ничьей с «Удинезе» и разгрома в дерби «россонери» отстают от «Интера» на шесть очков, имея на игру больше. Для скудетто «Милану» действительно нужно выигрывать все матчи, во что верится с трудом, – но и этого может не хватить. Зато задача попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон выглядит более решаемой. Проблема только в травмах.



Хорошая новость: восстановились после травм Ибрагимович, Беннасер и Браим Диас. Плохая новость: получили травмы Калабриа, Ребич, Манджукич и Леау. Стефано Пиоли, наверное, и сам не помнит, когда в последний раз мог выставить лучший состав и усиливать игру заменами.

«Милан» отлетел от «Аталанты» без вариантов. Есть причина, почему Миранчук не играл Всё могло быть хуже, но «Интер» помогает как может. А герой матча – Иличич.

Пиоли не меняет свой стиль независимо от количества травмированных и уровня соперника. «Милан» всегда атакует от вратаря и высоко прессингует. Похвальная смелость, но она же и стоит нескольких допущенных моментов в каждом матче. Поэтому победы команды редко бывают убедительными по счёту – скорее, реализация решает в равных матчах. Отсюда поражение от «Наполи», хотя «Милан» был не хуже, но и победа над «Вероной», хотя «Милан» не доминировал.



Календарь у «Милана» сложный: «Сассуоло» и «Лацио» — команды из верхней половины таблицы, которые борются за еврокубки, а в самом конце чемпионата ждут «Ювентус» и «Аталанта». Счёт матчей с этими двумя соперниками в первом круге 1:6, так что для команды критически важно подойти к ним с правом на ошибку. То есть терять очки до мая нельзя – иначе всё станет очень сложно.

«Ювентус»

Неплохой сезон для Андреа Пирло превратился в ужасный всего за неделю. «Ювентус» вылетел от «Порту» в странном матче, в котором потерялся Криштиану Роналду (в плей-офф Лиги чемпионов – невероятно!), а через несколько дней вместо того, чтобы забить «Беневенто» три-четыре гола и показать «Интеру» настрой, проиграл дома команде, борющейся за выживание.

53 навеса – но ни одного момента у Роналду. «Порту» был лучше до удаления и прошёл по делу Современный автобус от «Порту» — яркое зрелище.

Это провал. После такого уже не вполне понятно, чего вообще можно ждать от команды. У «Ювентуса» здоровы лучшие игроки, в хорошей форме Федерико Кьеза и Данило, команда создаёт моменты в каждом матче – но реализация Альваро Мораты всегда была где-то между «удовлетворительно» и «хуже просто невозможно», поэтому всё зависит от того, будет ли Роналду забивать в каждом матче. По воротам «Беневенто» он нанёс девять ударов – не забил, но однажды был близок.



Даже несмотря на сообщения о том, что Андреа Аньелли и Пирло поругались после поражения от «Беневенто», спад в концовке сезона выглядит сомнительно. «Ювентус» хорошо готов физически, игра навесами работает (подводит только реализация), Роналду в последнем матче бил чаще, чем весь «Беневенто», а в предпоследнем сделал хет-трик и чуть не убил вратаря, пытаясь замкнуть прострел. Команда очень сильно испортила себе перспективы борьбы за чемпионство, но не более. Плюс у «Ювентуса» будет возможность всё поправить в матчах с конкурентами: играть ещё с «Наполи», «Аталантой» и «Миланом». Все три соперника удобны с точки зрения тактики: не закрываются, борются за инициативу и оставляют пространство. Хуже всего «Ювентусу» удаётся взламывать автобусы, так что шансы решить вопросы с Лигой чемпионов в личных встречах хорошие.

«Аталанта»

Команда Миранчука, как её принято называть, в важнейший момент сезона потеряла двух важнейших игроков. Нет, речь не о Сапате и Муриэле. Хатебур и Гозенс – не звёзды, но они незаменимы. По крайней мере, Джан Пьеро Гасперини заменить их без потери качества не удалось. Латерали настолько важны, что после поражения от «Реала» (в том матче получил травму Гозенс) Гасперини даже перешёл на четвёрку защитников – впервые за несколько лет.

«Аталанту» подвели собственные ошибки, но это и тренерская победа Зидана А ещё «Реалу» очень не хватает новых героев – зато как хороши старые.

«Аталанта» с новой схемой разобралась с «Вероной» в гостях благодаря двум голам в первом тайме, но не показала привычный футбол. Из хорошего были только рывки Сапаты и Муриэля в штрафную (спасибо «Вероне», которая оставляла достаточно пространства), но ужасное качество паса (67%) выглядит тревожно – в защите «Аталанта» не сильна, ей нужен мяч. Очевидно, команда только привыкает к новой вынужденной расстановке.



Важно привыкнуть до матча с «Ювентусом»: Гасперини в любом случае не станет закрываться (просто не умеет), а с высокой линией защиты и новой схемой есть риск стать удобной мишенью. Если бы не потери, место «Аталанты» в четвёрке казалось бы почти гарантированным, но у Гасперини всё пошло не так в самый неподходящий момент.

«Наполи»

У «Наполи» обратная ситуация: ещё недавно увольнение Дженнаро Гаттузо казалось наиболее разумным шагом, а президент клуба Аурелио Де Лаурентис не скрывал, что ищет ему замену. Дошло до того, что обиженный Гаттузо упрекнул своего босса в СМИ в неэтичном поведении.



Но дело в том, что кризис «Наполи», несмотря на свою тяжесть, не был сугубо игровым. Его вызвало стечение обстоятельств: несколько травм (особенно Осимхена, но и Мертенса) и миастения Гаттузо, из-за которой он длительное время ощущал сильный физический дискомфорт. Плюс реализация – «Наполи» не везло лишь отрезками, а не на протяжении всего сезона, но эти отрезки были настолько яркими, что Гаттузо стал срываться на игроков.

У Гаттузо всё плохо: болеет, ругается с президентом и срывается на СМИ. Клуб тоже виноват «Наполи» ищет ему замену, но это слишком непоследовательно.

Ремиссия Гаттузо и возвращение Осимхена перевернули ситуацию. Ещё один фактор – форма Инсинье. В первой половине сезона он пару раз даже не попал в старт, но в последний месяц Инсинье играет великолепно. Он почти всё исправил с «Гранадой» в Лиге Европы, отдав два голевых паса, забил и отдал с «Сассуоло» и сделал дубль с «Болоньей». А ведь теперь ещё и вернулся лучший Мертенс. Он не играл с середины декабря до конца февраля, потом набирал форму, а 21 марта дважды забил «Роме» в гостях.



К этим позитивным моментам нужно добавить относительно лёгкий календарь. «Наполи» ещё играть с «Ювентусом» и «Интером», но это только два топовых соперника – меньше, чем у остальных. С учётом формы команды в последний месяц и возвращения лидеров, есть шанс пройтись по финишному отрезку в чемпионском режиме – и оказаться в итоге настолько высоко, насколько допустят «Милан» и «Ювентус». До второго места всего пара побед.