«Он был единственным в шорт-листе!» Президент «Торпедо» – о замене Игнашевича на Бородюка

После 25-го тура «Торпедо» располагалось на втором месте в ФНЛ. Затем у команды начался резкий спад – шесть матчей без побед (5 поражений и 1 ничья). В результате «автозаводцы» опустились на шестое место. Вероятный уход Игнашевича обсуждался последние недели, а в понедельник об этом было объявлено официально. Сегодня стало известно, что новым тренером стал Александр Бородюк. Мы обратились за комментарием к президенту «Торпедо» Денису Маслову, и вот как он объяснил перестановки:



– Прежде всего, я бы хотел выразить огромную благодарность за совместную работу с Сергеем. Для меня это был абсолютно новый опыт, потому что он – тренер новой формации. Раньше я сотрудничал со специалистами другого склада. Сергей – другой, и мне очень понравилось с ним взаимодействовать. Я благодарю его за всё. Мне было понятно, куда он двигается, но, как нам кажется, по состоянию на сегодня нужно было остановиться. Мне кажется, у Сергея будет большое будущее, чего я ему искренне желаю.

– Когда и как вы ему сказали об увольнении?

– Мы нормально переговорили после матча с «Нижним Новгородом». Абсолютно спокойный диалог, всё было понятно практически без слов. Расстались позитивно.

– Это правда, что Игнашевич ещё до этого подавал в отставку?

– Нет.



– С чем связываете такой провал в результатах после зимней паузы?

– Те, кто смотрел футбол, понимают, что с Хабаровском получилась атакующая игра. Её все видели. Ну не поставил судья пенальти в нашу пользу, бывает. Мы даже не стали обращать на это внимания. Закончили вничью, но видели, что игра даётся. С «Чайкой» тоже было всё в порядке. Сами прозевали на последней минуте – наши защитники вместо футбола смотрели кино. Зевнули, уступили, но по самой игре особых опасений не было. Дальше хуже. Как нам показалось, не совсем внятная игра с «Енисеем» и совсем провальная с «Нижним Новгородом». Лучше у тренерского штаба спрашивать, с чем это связано. Всё-таки штаб готовил команду. Со стороны клуба вроде бы всё было сделано. И сборы, и перенос матчей на «Спартак», и селекция… Бывает так в футболе, что соперник оказывается сильнее. Мы надеемся, что этот спад – временный.

– Насколько повлияло недовольство фанатов на увольнение Игнашевича?

– Послушайте, на самих фанатов повлиял результат. Болельщики смотрят как раз на табло, они переживают и рассчитывают на другой счёт. Естественно, у фанатов накопилось недовольство. Это я вполне понимаю по-человечески. С другой стороны, по фактуре, по тому как они выражали недовольство, тут не понимаю. Для меня неприемлем такой метод выражения эмоций. Такого не должно быть в цивилизованном обществе. Мы должны быть в открытом диалоге и конструктивно обсуждать, а не таким образом выражать эмоции. Думаю, что особо никак не отразилось на нашем решении по Игнашевичу.

– Догадываетесь, почему Игнашевич поблагодарил за работу не вас, а других руководителей «Торпедо»?

– Честно, я мало пользуюсь соцсетями. Давно от них ухожу, у меня закрытый аккаунт, и я не был подписан на Сергея Николаевича. Мне потом только рассказали. Думаю, его логика была в том, что он поблагодарил тех людей, которые его взяли на работу. Я ведь пришёл, когда он уже возглавлял команду. Не думаю, что здесь кроется что-то большее. Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, если её нет.

«Уходить нужно на пике, а не разваливать». Игнашевич отмучился в «Торпедо» В итоге разошлись по обоюдному согласию сторон.

– Почему выбрали именно Бородюка?

– Мы все знаем, что «Торпедо» – особенный клуб. Здесь своя аура, своя атмосфера, свои традиции. Мы посчитали, что сегодня нам не хватает человека, который нёс бы в себе всё это. Ассоциировался с традициями. Лучшим решением было пригласить Александра Генриховича. Мы вчера вечером встретились, поговорили и всё решили, а сегодня представили.

– Насколько вам было понятно, почему у Бородюка не складывалось в последнее время?

– Мы поговорили о причинах, он рассказал, как и что происходило. Нас это вообще не смущало. У каждого тренера есть разные этапы карьеры. Где-то подъёмы, где-то падения, где-то недопонимания. Важно было слышать и понимать. У нас не было сомнений на этот счёт. Главное: как нам кажется, он является тем необходимым ключом, который решит поставленные задачи. Всё остальное у нас есть. Александр Генрихович – тот элемент, который заставит шестерёнки крутиться.

– Насколько инсайдеры попадали говоря об интересе «Торпедо» к Евсееву, Кононову, Шалимову и остальным?

– Инсайдером быть легко. Просто смотришь всех свободных топовых тренеров на рынке и перечисляешь. Мы же ни с кем больше не проводили собеседований. Разговаривали только с одним человеком.

– То есть Бородюк был первым в шорт-листе?

– Он был единственным.

– Почему контракт с ним рассчитан лишь на год с небольшим?

– Мы никуда не торопимся, идём постепенно. Нам нужно понять, что мы можем сделать прямо сейчас, а что в следующем сезоне. Мы достаточно тепло пообщались с новым тренером. Думаю, что у нас не будет проблем в трудовых отношениях.

– Задача перед тренером – выход в РПЛ?

– Эта задача стоит перед всем клубом, а Александр Генрихович возглавляет главную команду. Он будет проводником этой задачи.

– Кто-то останется из штаба Игнашевича? Кого приведёт с собой Бородюк?

– Тут лучше спросить нового тренера. Здесь мы будем опираться на его мнение.