Карьера Кокорина в Италии под угрозой! Тренер «Фиорентины» отправлен в отставку

Чезаре Пранделли ушёл из команды, так и не дождавшись голов от россиянина. Новый тренер играет только с одним нападающим.

Чезаре Пранделли ушёл с поста главного тренера «Фиорентины». Итальянские СМИ ещё сегодня утром написали, что 63-летний специалист подал в отставку после того, как в воскресенье «фиалки» проиграли на своём поле в матче 28-го тура Серии А «Милану» – 2:3. Днём поступила официальная информация: клуб согласился уволить Пранделли. При этом в заявлении на сайте «Фиорентины» подчёркивается, что руководство приняло это решение с большим сожалением, а причины отставки тренера носят нефутбольный характер. «Фиалок» должен возглавить Джузеппе Якини, работавший с командой как раз до назначения Чезаре.

«Сегодня бомбы, а завтра?» Фанаты «Фиорентины» Кокорина атаковали базу клуба Они недовольны выступлениями команды в текущем сезоне.

Это было второе появление Пранделли в клубе из Флоренции. Ранее он тренировал «Фиорентину» с 2005 по 2010 год. Сделал её одной из лучших команд Италии, дошёл до полуфинала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 и мог сыграть в финале с «Зенитом», если бы не проиграл серию пенальти «Глазго Рейнджерс». На волне успеха Чезаре получил приглашение в сборную Италии, с которой добрался до финала Евро-2012. Но после провала на ЧМ-2014 и ухода из национальной команды уроженец Ломбардии ничего особенного не показал ни в «Галатасарае», ни в «Валенсии», ни в «Дженоа».

В «Фиорентину» Пранделли вернулся в ноябре 2020-го, когда команда занимала 12-е место. После семи туров имела восемь очков. Однако возвращение во Флоренцию не принесло тренеру счастья. Результаты не улучшились: в 21 матче под руководством Чезаре «фиалки» набрали 21 очко, одержав всего пять побед при шести ничьих и десяти поражениях. «Фиорентина» сползла на 14-е место, до зоны вылета – семь баллов. Отношения Пранделли с некоторыми футболистами, судя по всему, оставляли желать лучшего, например, случился конфликт с лидером коллектива Франком Рибери.

Нам история с отставкой наставника «Фиорентины» интересна, прежде всего, в свете того, как она отразится на карьере Александра Кокорина. Наверное, Пранделли не был инициатором трансфера российского нападающего, в отличие от Роберто Манчини и его сына, скаута-консультанта «фиалок» Андреа. Тем не менее и не возражал против покупки экс-спартаковца. Сам Кокорин рассказывал о разговоре с Чезаре перед переходом:

«Не знаю всей ситуации с Алексеем Миранчуком. Так понимаю, что его брали без согласования с тренером – правда, могу ошибаться. Я же разговаривал с Пранделли… Он спросил, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества. Ответил, что могу играть на любом месте, но справа получается лучше всего. Пранделли объяснил, как это всё будет выглядеть, пообещал, что предоставят время, не станут спешить – все всё прекрасно понимают» (в интервью для «Спорт-Экспресса»).

В общем-то, слова тренера не разошлись с делом. Пранделли терпеливо ждал, когда Кокорин восстановится от повреждений и наберёт нужную форму, выпуская нашего нападающего на замену по ходу вторых таймов. До последнего защищал Александра после его неудачных матчей. Хвалил россиянина за характер, сильные качества, хорошую работу на тренировках, но при этом объяснял, что нужно снизить ожидания от Кокорина, приводя в пример Мишеля Платини. Легендарному французу в своё время понадобилось полгода, чтобы адаптироваться к Серии А. Чезаре так и не дождался голов от зимнего новичка из РПЛ. Кокорин принял участие в трёх встречах, а в последние три недели залечивает очередную травму.

«Кокорин травмировался, завязывая шнурки». Болельщики продолжают смеяться над россиянином Экс-«армейца» Адольфо Гайча уже называют усилением на фоне бывшего спартаковца.

Теперь российский нападающий должен выстраивать отношения с новым тренером. Кстати, некоторые болельщики «Фиорентины» ещё в феврале и начале марта призывали руководство клуба заменить Пранделли на Якини. По их мнению, у бывшего главного получалось лучше. Собственно, статистика это подтвердила. Будет ли Якини доверять Кокорину так же, как доверял Чезаре? Болельщики «Фиорентины» сомневаются, что Александр получит новые шансы. Они считают, что теперь его карьера в Италии под угрозой.

Вот некоторые комментарии о Кокорине в соцсетях и на спортивных сайтах на фоне новостей об отставке Пранделли:

Hanu: «Карьера Кокорина закончилась ещё до того, как началась».

Gianluca Icchecentroio: «Нелепый менеджмент, покупающий Кокорина и берущий в аренду Кевина Малькюи, когда надо бороться за выживание. Конечно, деньги не проблема. Кто-то навязывал Пранделли вещи, которые выйдут наружу. Пранделли – великий чемпион, он слишком большой джентльмен для этой компании».

Unsenepoppiu: «Если вы не догадались, Кокорина не существует. Это псеводним Даниэле Праде (спортивный директор «Фиорентины»), чтобы получать вторую зарплату».

ilRegistrato: «Кокорин – переодетый Йоан Беналуан (экс-игрок «Фиорентины», ни разу не сыгравший из-за травмы за полгода в аренде)? Беналуану заплатили всего за шесть месяцев, а Кокорину дали роскошный контракт на 3,5 года».

По мнению итальянского журналиста Танкреди Палмери, наш легионер может прилипнуть к скамейке запасных из-за тактики Якини:

«Сейчас трудно что-то сказать о Кокорине. Честно говоря, будет сложно, меньше пространства для нападающих, потому что новый тренер обычно играет с одним форвардом. На Кокорина это может повлиять. Исходя из игры Александра в «Фиорентине», это не очень полезно: слишком мало поддержки, игрового времени. Душан Влахович расцвёл, поэтому Кокорин может быть невостребованным в новом сезоне».

История отношений Манчини и Кокорина. Итальянец хотел выгнать Сашу, но потом полюбил Кокорин под руководством Манчини выдал в «Зените» свой лучший сезон в карьере, а теперь итальянец помог ему перебраться в «Фиорентину».

Тем временем первый тренер нападающего Валерий Стафёров ответил на вопрос корреспондента «Чемпионата» о перспективах Александра после ухода Пранделли:

«Откуда я могу знать, как отставка Пранделли скажется на Кокорине? Придёт новый тренер, будут разбираться. Всё зависит от тренера. Последний раз общался с Сашей на его день рождения (19 марта), чувствует он себя нормально, когда вернётся – не знаю.

Сашу незаслуженно критикуют. Чтобы что-то говорить, надо быть внутри клуба. Конечно, не хотелось бы, чтобы он возвращался в Россию. Но если он не подойдёт новому тренеру – видимо, такая судьба. Хотя он будет стараться, если шанс ему дадут.

Я прочитал в интернете, критиков и завистников много. Они кайф ловят, когда у Кокорина что-то не ладится. Что им можно сказать? Этим людям ничего не скажешь. Болельщики есть болельщики – одному нравится, другому нет. Очень многие пишут, что он лучший и хороший, есть слова благодарности. А другие люди, далёкие от футбола, пишут плохо от того, что зависть берёт, что он зарплату получает хорошую, из-за событий с судом. Доказать всё Саша может только своей игрой».