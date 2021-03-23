«Действия сотрудников ЦСКА противозаконны». Так скрывали Олича, что скрутили журналиста

У ЦСКА начинается новая жизнь: с командой познакомился новый тренер Ивица Олич, всем пожал руки Виктор Гончаренко, в соцсетях игроков пошли посты-прощания. Акинфеев вспомнил победу над «Реалом», игру на ноль в Лиге чемпионов и «Суперкубок с пионеротрядом».
Гончаренко обнимался с легионерами и что-то объяснял Помазуну.
Фото из серии «пост сдал-пост принял».
Виктор Гончаренко и Ивица Олич
Герои Кубка УЕФА — 2005 снова вместе.
Ивица Олич и Игорь Акинфеев
Такое нормальное прощание: по-армейски уютно и без лишних поводов для разговоров в духе «ЦСКА и Гончаренко устали и переругались».
Однако обсуждать первый день Олича в ЦСКА важно в контексте его приезда на стадион «Октябрь», где сегодня тренировалась команда.
Посмотрите два видео с коротким сюжетом. Первое — журналисты агентства «Россия сегодня» – корреспондент Михаил Гончаров и фотограф Алексей Куденко – попытались снять приезд Олича, но работа пошла не по плану.
1. Гончаров задаёт Оличу вопрос: «Ивица, на сколько подписан контракт?». Тут же подбегает Иван Уланов, руководитель отдела по работе с болельщиками ЦСКА, и закрывает его камеру рукой.
2. С другой стороны, из-за стоящей рядом машины, Олича пытался снять фотограф Куденко, но мужчина в чёрном – по словам Гончарова, сотрудник безопасности стадиона – скручивает журналиста двумя руками, так что у него не получилось сделать ни одного фото.
Права на видео принадлежат АО «СПОРТ-ЭКСПРЕСС». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спорт-Экспресса».
Из-за чего произошёл конфликт?
Перед вами – слова Гончарова в хронологической последовательности. Только его, потому что Уланов (сотрудник ЦСКА, закрывающий рукой телефон) комментировать «Чемпионату» ситуацию отказался, а пресс-служба клуба на наш запрос не ответила.
1. «Мы приехали на стадион за 15-20 минут до Олича, в районе 12:45».
2. «С коллегой фотографом никого не трогали, людей из службы безопасности клуба или стадиона не было, Уланов тоже не подходил. Были только какие-то сотрудники, у входа стояли фотограф и оператор ЦСКА. Мы – в пяти метрах от них. Видели, как подъезжали футболисты, но не снимали их и не допрашивали, потому что ждали конкретно Олича».
3. «За 10 минут до подъезда Олича подошли Уланов и какой-то мужчина. Иван узнал, кто мы такие, и сказал, что наша съемка не согласована с пресс-службой. Неоднократно это повторил. Мы ответили, что ничего о запрете не знаем, что у нас есть задание руководства и в шутку спросили: «Что сделаете, если мы будем снимать? Камеру начнёте выламывать?». В ответ нам хихикнули.
Фото: Скрин из телеграмма РИА Новости
4. «Я заметил, что подъезжает Олич. Фотограф приготовился снимать. Вышли Олич и Бабаев, я достал телефон. Сначала накинулись на фотографа, который заходил со стороны стоявшей рядом машины. Потом, когда я выкрикнул вопрос, на меня обратил внимание Уланов – схватился за мой телефон, но меня не трогал. Закрыл камеру и держал её. Потом переключились на фотографа».
5. «При этом мы не вторгались на закрытую территорию, рядом стояли дети и родители, которые так же снимали Олича на телефон. Мы же не несли угрозу, не мешали проходу, а просто хотели показать, что приехал новый тренер».
6. «На этом всё. Мы сняли и ушли. Никто нас не прогонял. Только крикнули пару раз: «Мы же просили» – «Окей, но мы уже сняли».
Клуб действительно мог запретить журналистам снимать?
Отвечает председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев.
1. «Конечно, действия сотрудников ЦСКА противозаконны. У нас в стране есть статья УК РФ Статья 144: «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Но, к сожалению, органы обычно не реагируют на такие заявления, это достаточно мёртвая статья. По ней дела практически не возбуждают. Если, конечно, не нанесено урона человеку или камере.
2. Служба безопасности не права – они не должны были так поступать. Это же снималось не в туалете или закрытом клубе. Журналисты выполняли свою работу, но им помешали это сделать.
3. Журналистам не могут запретить снимать. Есть вариант, при котором между сторонами было джентльменское соглашение, и журналисты его не выполнили. Даже если заранее предупреждали, как я понимаю: это было не требование, а просьба. Закрыть от съёмки могут, например, судебное заседание или частное мероприятие.
4. Ещё есть так называемое право обычая. Когда ты регулярно снимаешь десятки клубов и вдруг в одном тебе запрещено, то это как минимум странно. Журналист в общественном месте преследует интерес не сфотографировать кого-то и самоудовлетворяться, он преследует интерес общественности, болельщиков. Он не папарацци, который подловил кого-то ковыряющимся в носу. Это обычный и нормальный репортаж».
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Ивица Олич
Первый день Олича в ЦСКА.
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