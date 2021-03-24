Что должен сделать Олич для спасения сезона. Первые шаги хорватской легенды в ЦСКА

Ивица Олич официально возглавил ЦСКА. Задача у прославленного хорвата чрезвычайно сложная: команда растеряла игру и уверенность, у тренера нет ни времени на раскачку, ни возможности провести полноценные сборы. А результат важно показать уже в текущем сезоне – «армейский» клуб устал жить без Лиги чемпионов, конкуренция в битве за еврокубки жёсткая, придётся улучшить всё в краткие сроки и вопреки объективным трудностям.

Как этого будет добиваться Олич? Попробуем предположить некоторые его шаги.

Давайте говорить прямо. Назначение Олича – сомнительное решение Только руководство ЦСКА сможет объяснить свою логику.

Прямо сейчас лучше избежать глобальных тактических революций

Понимаю, что болельщики ЦСКА сильно устали от футбола имени Виктора Гончаренко образца последних месяцев, им хочется немедленной революции: возможно, вплоть до кардинальных изменений тактики и позиций футболистов.

Только важно напомнить, что сейчас идёт сезон, масштабные изменения в тактике и ключевых принципах игры могут оказаться болезненными. Не все футболисты воспринимают и схватывают их быстро, особенно это касается молодых и недостаточно обученных. Мы видели, как болтало «Спартак» после перехода на 4-4-2 с 3-4-1-2 – хотя там у Тедеско, казалось бы, была вся зима.

Ивица Олич – в ЦСКА. Как он к этому пришёл? Хранил футболки ЦСКА и мечтал увидеть новый стадион в Москве.

Или другие примеры. Николич, когда только-только принял «Локомотив», отложил внедрение любимой расстановки 4-3-1-2 с «ромбом» на полгода до первых полноценных сборов, прошлый сезон он успешно доиграл на «багаже» Сёмина – и нисколько этого не стеснялся. Черевченко после назначения в «Химки» сохранил основную и знакомую футболистам структуру 3-4-3 (5-4-1), провёл лишь точечные корректировки под себя – и это тоже сработало.

Ещё один фактор против масштабной системной реконструкции – невозможность тренироваться прямо сейчас в оптимальных сочетаниях. В ЦСКА много сборников, половина команды разъехалась, в том числе мощный десант в молодёжной сборной России – в таких условиях бессмысленно наигрывать что-то новое. Поэтому я не считаю, что ЦСКА сейчас, например, нужно в экстренном порядке менять схему, переходить на трёх центральных защитников (она не использовалась с августа, футболисты запросто могли уже подзабыть многие аспекты, плюс появились новые игроки).

Глобальные вопросы лучше отложить хотя бы до лета.

Определение сильнейших, стабилизация состава и связок – вот что может помочь

Частые шаги новых тренеров во время кризис-менеджмента – выявление сильнейших, наиболее сильных ментально и готовых решать задачи игроков, попытка их одновременного размещения на поле (пусть даже некоторые попадают не на оптимальные позиции), дальнейшая стабилизация состава и схемы. То есть правило простое: определи круг самых сильных, впиши их в схему и дай им сыграться без лишних передёргиваний. Тогда они смогут делать результат за счёт мастерства и импровизации даже без слаженных тактических алгоритмов.



Далее перейдём к локальным историям.

Марадишвили должен играть в опорной зоне. С ним ЦСКА более устойчив в переходах

Гончаренко весной сразу в двух матчах РПЛ не использовал Марадишвили в опорной зоне – с «Локомотивом» (0:2) Константин превратился в «восьмёрку» (ниже расположился Ахметов), с «Зенитом» (2:3) вообще не вышел в стартовом составе, пару опорников составили Ахметов и Обляков.

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Да, форма Марадишвили весной неидеальна, он теряет многовато мячей и имеет низкую точность передач. Но важно понимать, что Константин – единственный полузащитник в составе ЦСКА, кто по своему типажу подходит на роль нижнего опорника-разрушителя. У Марадишвили есть динамика, он быстр в перемещениях, даёт качественный оборонительный объём. По единоборствам в обороне Константин занимает 3-е место во всём чемпионате (10,67 за 90 минут), по количеству попыток отбора – 7-е (пять попыток за 90 минут с успешностью в 62%), по подборам – 9-е (в среднем девять за 90 минут). Все показатели – лучшие среди игроков ЦСКА.



При всех своих недостатках с мячом Марадишвили – футболист, лучше всех в составе способный обеспечивать игровой баланс и уменьшать количество опасных атак соперника после переходов. Ни менее динамичный Бохинен, ни созидатель Ахметов, ни универсальный Обляков не дают таких качеств.

Стоит попробовать связку Рондона и Чалова. Постоянное нахождение Фёдора в запасе – неочевидный шаг

Ни в коем случае не собираюсь спорить с тем, что Чалов в последние годы перестал прогрессировать. Но также сложно игнорировать цифры: у Фёдора по-прежнему самый высокий показатель NPxG + xA/90 (ожидаемые голы без учета пенальти и ожидаемые передачи), он составляет 0,89. У Рондона на короткой дистанции – 0,60, у Влашича – 0,44. Также Чалов занимает 2-е место в ЦСКА после Влашича и 14-е во всей РПЛ по числу участий в голевых атаках – 14, то есть 35% от всех командных голов.



У Чалова есть явные психологические проблемы, которые привели к слабой реализации и общей зажатости, но его пребывание в глубоком запасе спорно. Тем более вроде как ЦСКА давно планировал приобрести габаритного форварда не с целью замены Чалова, а для его дополнения. Получилось же так, что не до конца готовый Рондон выходил на острие в одиночестве, Фёдор появлялся лишь на замену в сложные отрезки матчей.

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Две базовые схемы на остаток сезона – 4-2-3-1, 4-4-2. В дальнейшем можно рассмотреть переход на новые структуры

Вряд ли стоит сейчас разбивать пару основных центральных защитников Дивеев-Магнуссон. Тем более оборона ЦСКА не так уж плоха: по допущенным моментам без учета пенальти команда занимает второе место в чемпионате по версии Understat (19,14, меньше только у «Зенита» — 14,18) и третье – по версии Wyscout (лучше – «Зенит» и «Сочи»). Нет явных проблем вторых таймов, как год назад, наблюдается баланс между агрессивным прессингом и компактным стилем защиты.

Двух нападающих можно разместить на поле без всякого перестроения на 3-5-2, применив 4-4-2, как во втором тайме матча с «Арсеналом» в Туле. Марадишвили станет опорником, вторым центральным полузащитником с более атакующими задачами – либо Бохинен, либо Обляков, либо Ахметов. Влашич формально превратится в правого полузащитника, но на деле будет уходить в центр и освобождать ширину Марио Фернандесу (а когда необходимо – наоборот подстраиваться под него и образовывать связку). Логика ещё и в том, что ни Сигурдссон, ни сегодняшний Кучаев не тянут в качестве основных правых полузащитников.

Индивидуально сильный Эджуке займёт место слева, но важно разнообразить его манёвры и попросить чаще открываться в зоны, а не просить мяч только в ноги. В зависимости от хода матча и особенностей соперника можно в любой момент перестроиться на 4-2-3-1: Ахметов под нападающим (есть мнение, что его развитие как опорника притормозилось, а с позиции «десятки» он даст больше острых передач); Рондон или Чалов – в одиночестве на острие. Сигурдссон и Тикнизян в любой момент могут выйти на замену. Дзагоев по возвращении станет кандидатом на роль второго опорника.

В дальнейшем можно попытаться наиграть другие схемы – например, ромб. В команде много центральных полузащитников, но мало сильных вингеров.

Или возможно возвращение к 3-5-2 (3-4-3). Тому же Эджуке гораздо удобнее будет играть именно флангового форварда, а не полузащитника – он будет меньше загружен в обороне, начнёт получать мячи в более высоких точках, чаще смещаться в штрафную на скорости, как делал это в Голландии.

Но, повторю, нет уверенности, что с глобальным тактическим обновлением стоит спешить. ЦСКА запросто может доиграть сезон и в действующей формации, если внести небольшие корректировки и изменить психологический фон. Оличу это под силу.

Стандарты можно прокачать уже сейчас

У Ивицы мало времени для качественной работы над тактикой, зато над стандартами стоит вдоволь потрудиться уже сейчас. В краткие сроки можно вывести эффективность штрафных и угловых на абсолютно новый уровень, и этот аспект запросто можно прокачивать посреди недельного цикла, не боясь перегрузить футболистов.

У ЦСКА наблюдаются определённые проблемы. Команда пропустила в сезоне четыре гола с угловых (меньше – у семи клубов), забила – три (больше – у девяти). Согласно данным Wyscout ЦСКА довёл до ударов 19 угловых из 127, суммарная острота – 1,66 xG. Это средний показатель по меркам лиги, хотя по количеству попыток «армейцы» на втором месте.

С «Локомотивом» ЦСКА из 11 попыток лишь одну довёл до удара (и то там была подача вторым темпом). С «Арсеналом» на сложном поле – ноль удачных угловых из пяти. Если качественно потрудиться над стандартами сегодня, можно получить несколько дополнительных очков по итогам сезона. Вспомним, что в команде появился новый высокий нападающий.

Выводы

ЦСКА пребывает в не лучшем состоянии, но всё же не настолько катастрофическом, чтобы сейчас всё сразу ломать, сжигать – и немедленно строить новую команду. Думаю, Олич всё это прекрасно понимает. Его ключевыми задачами на ближайшее время станут психологическая работа, повышение общего настроения, выявление сильнейших футболистов и самых эффективных связок, последовательная стабилизация структуры и состава.

А непосредственно команду под себя Олич, думаю, сможет построить уже к следующему сезону. Когда разберётся с наследием Гончаренко, лучше изучит возможности игроков, получит время и трансферы.