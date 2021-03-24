Как России попасть на ЧМ-2022. Всё, что нужно знать об отборочном цикле

В среду, 24 марта, стартует европейская часть отборочного цикла ЧМ-2022. Теперь у сборной России нет гарантированного места в финальной стадии турнира, так что придётся побороться за путёвку на чемпионат мира наравне с остальными. Вся главная информация о квалификации – в материале «Чемпионата».

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Что нужно, чтобы попасть на ЧМ-2022

На ЧМ-2022 Европа представлена меньшим количеством команд, чем на ЧМ-2018. Тогда было четырнадцать сборных, теперь – тринадцать. Объясняется это просто: три года назад мировое первенство принимала Россия, за счёт которой и увеличилось европейское представительство, а в следующем году хозяином турнира будет выступающий в азиатской конфедерации Катар.

Некоторые изменения внесены и в отборочную стадию. Во-первых, в европейской квалификации выступят 55 сборных, а не 54 (опять же, добавляется Россия). Они будут разбиты на десять групп по пять-шесть команд в каждой. Прямые путёвки на ЧМ-2022 получат победители групп, а ещё три путёвки будут разыграны в стыковых матчах по принципу плей-офф. В стыках сыграют десять сборных, занявших вторые места в группах отборочной стадии, а также две лучшие команды по рейтингу Лиги наций сезона-2020/2021.

Европейская квалификация к ЧМ-2022 пройдёт в сжатые сроки: групповой этап завершится уже в ноябре, а стыки запланированы на март будущего года. Будут три «пути» плей-офф, в каждом – по четыре сборных. Победители отправятся в Катар.

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Как выглядит состав групп отборочного цикла?

Давайте освежим в памяти результаты жеребьёвки группового этапа квалификации ЧМ-2022.

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Отметим, что в пяти отборочных группах – по два участника ЧМ-2018. Россия поспорит с Хорватией (повторение четвертьфинала!), Португалия с Сербией, Испания со Швецией, Англия с Польшей, а Германия с Исландией. А вот в группе G нет ни одного участника финальной стадии последнего чемпионата мира: ни Нидерланды, ни Турция, ни Норвегия в прошлый раз квалификацию не прошли.

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Какой календарь у сборной России?

Цель сборной России – выиграть группу. В крайнем случае, пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи. При этом не стоит держать в уме возможность попадания в стыки с места ниже второго, ведь в Лиге наций команда Станислава Черчесова не смогла выиграть свою группу. Очевидно, нашими конкурентами помимо хорватов будут словаки и словенцы.

Календарь отборочного цикла достаточно плотный. Более того, два игровых дня, изначально запланированных на июнь 2021-го, были перенесены на март и сентябрь в связи с переносом Евро-2020 на этот год из-за пандемии коронавируса. Так что сборной России дважды придётся сыграть по три матча в неделю.

Наша национальная команда стартует встречами с Мальтой (24 марта, в гостях), Словенией (27 марта, дома) и Словакией (30 марта, в гостях). Потом мы забудем о квалификации ЧМ-2022 на полгода и будем думать о Евро-2020. Следующие три матча отборочной стадии чемпионата мира сборная России проведёт в сентябре – с Хорватией (1-го, дома), Кипром (4-го, в гостях) и Мальтой (7-го, дома). Ещё две игры запланированы на октябрь: со Словакией (8-го, дома) и Словенией (11-го, в гостях). Финишируем же в ноябре матчами с Кипром (11-го, дома) и Хорватией (14-го, в гостях).

Стоит всерьёз опасаться выездных встреч со Словакией и Словенией. Помимо того, что эти сборные готовы дать бой на своëм поле кому угодно, у них ещё проще календарь перед домашними играми с Россией. Судите сами: у словаков на старте будут «проходные» Кипр с Мальтой, а словенцы 8 ноября разомнутся на мальтийцах. Скорее всего, наши соперники сохранят больше сил. Тем более что российская сборная под руководством Черчесова играет в очень энергозатратный футбол.

В случае равенства очков первым делом будут учитываться разница мячей и количество забитых голов. Только потом – результаты очных встреч. Финальная стадия чемпионата мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это тоже непривычные сроки: обычно в эти даты вся Европа следит за Лигой чемпионов. Пожелаем удачи нашей команде в отборочном цикле.